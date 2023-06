Une influenceuse TikTok aveugle nommée maire d'une commune aux Pays-Bas

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur NOS, Omroep West

Tjarda Struik possède de multiples casquettes. Cette Néerlandaise de 37 ans, malvoyante à presque 95% et mère de famille, publie depuis début 2022 des vidéos sur TikTok (qui commencent toujours par «Salut! Je suis Tjarda et je suis presque aveugle») pour partager des moments de son quotidien. Elle y cumule près de 200.000 abonnés.

Désormais, rapporte la NOS, la radiotélévision publique des Pays-Bas, Tjarda Struik aura un emploi du temps un peu plus chargé. Elle vient en effet d'être choisie maire de la commune de Leiderdorp, 27.000 habitants, située dans la banlieue de Leyde, entre La Haye et Amsterdam. Elle prendra ses fonctions en novembre.

«Blindfluencer»

Aux Pays-Bas, l'édile est nommé officiellement par le gouvernement et la Couronne après suggestion du conseil municipal (dont le maire n'est pas nécessairement issu), qui passe en amont des entretiens avec des candidats. Jusqu'à présent, Tjarda Struik était conseillère municipale de la ville de Zeist, à côté d'Utrecht, pour le VVD, le parti libéral du Premier ministre Mark Rutte.

«Je suis vraiment quelqu'un de sociable, estime-t-elle. Et en tant que maire, tout tourne autour du contact avec les gens.» La NOS souligne qu'à son poste à Zeist, Tjarda Struik s'est engagée pour l'inclusivité et l'accessibilité, ce qu'elle souhaite promouvoir également dans son prochain rôle de maire.

Sur son site web, la «blindfluencer» (mot-valise entre «blind», aveugle et «influencer», influenceur) précise ses intentions: «Pourquoi une personne aveugle ne pourrait-elle pas devenir influenceuse, faire des vlogs, prononcer des discours en public et représenter la société en politique? Je pense que tout ceci est possible. Et c'est ce que je fais! Avec comme but d'inspirer et de motiver les gens, partout et tout le temps.»

Parler aux jeunes

Hugo Langenberg, à la tête de la commission pour la nomination du nouveau maire de Leiderdorp, estime auprès d'Omroep West que la présence de Tjarda Struik sur TikTok est un grand avantage. «La maire actuelle n'a pas de présence sur les réseaux. Tjarda Struik est beaucoup plus jeune [Laila Driessen, dont elle prendra le relais, aura 70 ans en novembre, ndlr] et il est très naturel pour elle d'utiliser les réseaux sociaux pour toucher un grand groupe de personnes.» L'influenceuse, de son côté, ajoute qu'elle pense qu'il lui sera plus facile de toucher les jeunes de cette manière.

La NOS note que ce n'est pas la première fois qu'une personne malvoyante devient maire, avec un autre exemple en 2022 dans une commune du sud des Pays-Bas, et que la première nomination dans le pays d'un édile atteint de cécité date de 1981.

Dans d'autres pays, certains postes politiques ont été occupés par des personnes aveugles, comme David Paterson, qui fut gouverneur de l'État de New York aux États-Unis entre 2008 et 2010. La France compte aussi des responsables politques malvoyants comme José Beaurain, député Rassemblement national élu en 2022, ou encore Jacques Payard, maire depuis 2014 de la petite commune de Lioux-les-Monges dans la Creuse.