Comment prendre de vraies vacances quand on est freelance

Temps de lecture: 6 min

Aujourd'hui, la vie de freelance représente, à bien des égards, une certaine idée du quotidien de rêve pour bon nombre de Français. En témoigne le nombre de travailleurs et de travailleuses indépendants, qui ne cesse d'augmenter d'année en année. En 2022, on comptait 2,5 millions d'autoentrepreneurs administrativement actifs, selon le réseau des Urssaf. Il faut dire que le statut est plein de promesses: un emploi du temps modulable, une totale maîtrise de ses tâches, et une liberté qui permet, sur le papier, de partir en vacances quand on le souhaite.

Mais à l'approche de l'été, on réalise parfois que prendre des vacances lorsqu'on est à son compte est peut-être un peu plus complexe qu'il n'y paraît. Trésorerie, angoisse d'être oublié, charge mentale au bord de la plage... Petit tour d'horizon de la question.

Partir le cœur léger, un défi de taille

Que l'on soit salarié ou à son compte, les vacances représentent toujours un moment à part dans son année, notamment l'été. Pour les premiers, l'idée est de faire une pause de la vie de bureau, de prendre du recul sur le quotidien, de se délester du stress accumulé, etc. Mais lorsqu'on est freelance, ces moments n'ont pas toujours la même saveur d'insouciance.

Pour Marion Le Ray, graphiste et illustratrice au studio Marion Point, à son compte depuis treize ans, le travail est toujours présent quelque part: «Il m'est plus difficile de “décrocher” complètement, je réfléchis toujours un peu en toile de fond à mon entreprise.»

Une charge mentale qui peut parfois conduire à adopter une approche différente de cette période, jusqu'à la redouter. Maxime Bénard, développeur web et créateur de Mintfull Agency, précise: «Je suis à mon compte depuis octobre 2020, après avoir fait de l'alternance. La principale évolution que j'ai remarquée dans mon rapport à la notion de vacances, c'est que j'en prends moins qu'avant.»

Chercher la liberté en étant son propre patron ou sa propre patronne, et se refuser soi-même des vacances, l'idée ne manque pas d'ironie. Pour éviter d'en arriver là, l'organisation fait partie des solutions les plus logiques, afin de partir le cœur léger.

Maxime Bénard adopte, de son côté, «une approche proactive et prévoyante». De quelle manière? «En finalisant tous les dossiers importants que j'ai entamés avant de partir. C'est une façon pour moi de déconnecter complètement et de ne pas avoir la tête au travail pendant ce temps de repos.» De son côté, Marion Le Ray confie: «J'ai tendance à faire un peu plus d'heures qu'à la normale les jours d'avant pour me permettre de reprendre plus doucement et me remettre dans le rythme post-vacances.» En somme, une anticipation que l'on pourrait parfois comparer à celle de certains salariés, à ceci près que, pour un freelance, le temps, c'est de l'argent.

L'organisation, pilier des vacances

En France, lorsqu'on est à son compte, une semaine de travail type représente en moyenne 37 heures (contre 42 en Espagne ou 41 en Allemagne), selon une étude Malt. Ces 37 heures se remplissent grâce à différentes tâches, de la prospection en passant par l'activité principale dont il est question. Mais si, toujours selon Malt, les freelances valorisent leur statut en mettant en avant l'indépendance (à 95%) ou la flexibilité des horaires (78%), partir en vacances ne comporte pas les mêmes défis.

Parmi ceux-ci, l'argent incarne à lui seul un sujet de taille pour certains travailleurs dont l'activité leur permet de dégager l'équivalent d'un salaire unique chaque mois. Selon les domaines, certaines périodes (parfois le mois d'août) sont moins riches professionnellement, impliquant nécessairement de ne pas gagner autant que d'ordinaire. Une question qu'il est essentiel de pouvoir anticiper, de la même manière que les congés.

«Avec le temps, j'ai commencé à déléguer certaines tâches pendant mes vacances pour ne pas perdre de travail, de temps ou d'argent.» Maxime Bénard, développeur web

Marion Le Ray a, de son côté, développé une organisation qui lui permet de partir plus sereine: «J'ai une souplesse de trésorerie [...] qui n'est pas liée aux vacances en particulier: je m'arrange pour avoir toujours minimum trois mois de “salaire” d'avance pour encaisser les aléas sans stress (vacances, accident, maladie, ou plus récemment confinement).»

Et si la graphiste privilégie les vacances hors saison, afin d'être pleinement consacrée à sa tâche le reste du temps, Maxime Bénard, quant à lui, répond aux questions de trésorerie avec une autre organisation: «Avec le temps, j'ai commencé à déléguer certaines tâches pendant mes vacances pour ne pas perdre de travail, de temps ou d'argent. Que ce soit avec un alternant actuellement ou avec des prestataires de confiance sur lesquels je peux m'appuyer en cas de surcharge de travail ou pendant mes congés.»

Dans la même optique, Charly Nahmani, chef privé à domicile (Les Pieds sous la table), préfère «profiter des grosses périodes de travail pour travailler au maximum. En revanche, je ne vais pas aller faire des efforts pour grappiller quelques prestations en août. Je préfère me reposer moralement et physiquement, parce que je sais que c'est une période creuse.»

Ces différentes approches des vacances mettent toutes en lumière un socle: lorsqu'on est à son compte, on emporte toujours un peu de son statut avec soi dans la valise.

La peur d'être oublié

«Pas de réponse aux mails ou aux appels pendant les congés!» C'est la règle que se fixe Marion Le Ray pour profiter au mieux de ses vacances. Pourtant, lorsqu'on est au bord d'une piscine, les doigts de pieds en éventail, un verre de jus de fruits à la main, tout le monde ne réagit pas de la même manière qu'elle. En 2022, 19% des Français actifs avaient l'intention de travailler sur leur lieu de vacances, d'après une étude Ipsos/Europ Assistance.

Selon les profils, le besoin d'être partout semble relativement répandu chez les travailleurs indépendants, et ce, pour une raison simple: la peur d'être oublié. Pour Charly Nahmani, «c'est une crainte qui est très récurrente. Il y a une espèce de boucle qui se met en place: on a l'impression que plus on travaille, plus on va travailler. Et moins on travaille, moins on va avoir de nouveaux clients.» Porté par cette logique, le chef à domicile met en place une technique: «Je n'annonce jamais que je pars en vacances, que je suis fermé. J'essaie de ne pas marquer l'arrêt de l'activité. [...] Évidemment, si je compte rentrer de vacances le 23 juillet, et que le 21, j'ai une demande pour 150 personnes, je vais peut-être réviser ma période de vacances.»

Cette façon de partir en se laissant une porte de sortie si un gros projet venait à voir le jour ne semble pas incompréhensible. Et certains outils comme les réseaux sociaux permettent de maintenir ce lien avec une clientèle, même en vacances.

«Il m'arrive de répondre aux commentaires et de poster des stories pendant mes vacances.» Marion Le Ray, graphiste et illustratrice

Pour Marion Le Ray, il faut se saisir de toutes les fonctionnalités mises à notre disposition pour créer un équilibre: «J'anticipe mes publications plusieurs semaines à l'avance, et je les programme.»

Une anticipation qui permet de partir plus sereine, même si elle précise: «Il m'arrive de répondre aux commentaires et de poster des stories pendant mes vacances.» Charly Nahmani, quant à lui, favorise une méthode au plus près de son quotidien: «J'ai tendance à adopter une communication réelle. [...] Quand je suis en vacances, je ne poste pas. Ça me permet de déconnecter complètement. Car si je m'astreins à une récurrence de posts, je ne suis pas complètement en vacances.»

Être «complètement en vacances»... À bien des égards, cela semble capital pour être le plus efficace possible le reste de l'année.

Partir pour mieux revenir

«Dans mon cas, il est assez rare que je me sente fatigué au point d'avoir un réel besoin de vacances. Cependant, lorsque cela se fait sentir, je me donne le temps de finaliser les dossiers importants, puis je m'accorde une pause pour revenir encore plus en forme. Prendre soin de soi est crucial pour être performant dans son travail.» C'est ainsi que Maxime Bénard expose sa vision des congés, qui intègre directement la notion d'efficacité. Prendre des vacances serait donc une décision dont les conséquences sont bénéfiques sur le long terme.

Selon l'étude Ipsos/Europ Assistance sur les vacances, en 2022, «se reposer, avoir l'esprit tranquille» était l'activité idéale pour 56% des Français, juste avant «se retrouver tous ensemble, en famille ou entre amis» (45%) et «découvrir de nouvelles cultures» (42%). Bien évidemment, l'idée, si elle est très alléchante, n'est pas forcément de partir quinze jours aux Maldives, mais bel et bien d'apprendre à déconnecter complètement (même en staycation), afin de se consacrer à n'importe quoi, sauf au travail.

Toutefois, Charly Nahmani nuance: «Le côté un peu biaisé avec le caractère de l'indépendant, c'est qu'il y a une espèce de culpabilité à ne pas travailler, car on pourrait potentiellement travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, d'autant plus dans ma branche de métier, chef à domicile.»

Pour ce cuisinier indépendant dont les périodes les plus chargées sont parfois celles des vacances, quelque chose de l'ordre de la discipline doit être mis en place pour profiter du temps libre. C'est dans cette optique que le chef privé réussit à partir «une fois tous les trois mois», afin de retrouver ce qui fait le sel de la vie: la famille, l'amitié, la détente, et une certaine idée de la liberté.