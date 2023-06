Donald Trump mis en examen, un «stress-test» pour les institutions américaines

Temps de lecture: 5 min

Il fut le premier président des États-Unis à subir deux procédures d'impeachment. Il est désormais le premier ex-président à être mis en examen. Donald Trump, 77 ans, est en effet mis en examen dans l'État de New York dans l'affaire dite «Stormy Daniels» et maintenant mis en examen au niveau fédéral dans l'affaire des archives de la Maison-Blanche.

Pourtant, ce président de tous les records ne semble pas vouloir renoncer à ses ambitions pour l'élection présidentielle américaine de 2024. Toujours loin devant dans les sondages pour l'élection à l'investiture républicaine, les déboires judiciaires du 45e président ne semblent pas entamer sa base, persuadée d'assister à une «chasse aux sorcières» (des mots qu'il avait lui-même à nouveau prononcés samedi 10 juin, au lendemain de sa seconde inculpation) et à l'exercice d'une justice instrumentalisée.

Le caractère singulier et inédit de la situation de Donald Trump n'est cependant pas sans poser de nombreuses questions. Un président en exercice peut-il être poursuivi pénalement? Peut-il exercer depuis sa prison? S'il est élu avant la fin de son procès, les charges seront-elles abandonnées? Dans certains cas, des zones d'ombre persistent.

Donald Trump peut-il être candidat?

Il s'agit probablement de la question la plus simple. Avec une réponse simple: oui. Donald Trump, 77 ans (il les a eus le 14 juin, quelques heures après avoir plaidé non coupable à Miami), pourra tout de même être candidat, qu'il soit mis en examen ou derrière les barreaux. En effet, les critères d'éligibilité sont fixés par la Constitution et cette dernière n'interdit nullement à une personne emprisonnée d'être candidate.

«Les qualifications des personnes qui peuvent choisir ou être choisies, comme cela a été remarqué en d'autres occasions, sont définies et fixées dans la Constitution, et sont inaltérables par la législature», soutenait Alexander Hamilton dans l'essai n°60 de la série Les Papiers fédéralistes (publiés entre 1787 et 1788 et destinés à faire adopter la Constitution des États-Unis).

L'histoire des États-Unis connaît d'ailleurs un précédent resté célèbre: celui d'Eugene Victor Debs, candidat depuis sa cellule en 1920. Le socialiste avait été condamné à de la prison ferme pour violation de l'Espionage Act de 1917 (à la suite d'un discours anti-guerre prononcé en 1918). Coïncidence: c'est aujourd'hui en vertu de ce texte de loi centenaire que Donald Trump est visé dans trente-et-un des trente-sept chefs d'inculpation qui lui sont reprochés.

Réélu, Donald Trump pourrait-il être condamné?

Cette question est un peu plus complexe. En mai 2020, dans l'affaire Trump v. Vance, le juge Samuel Alito (un des plus conservateurs siégeant à la Cour suprême) avait qualifié de «grotesque» la possibilité pour un président en exercice d'être emprisonné.

Pour Saikrishna Prakash, professeur de droit à l'université de Virginie, cette possibilité n'a rien de «grotesque» et demeure plausible. Comme il le note dans un article paru en 2021 dans la revue Texas Law Review et consacré à la question, l'universitaire rappelle que la Constitution ne confère pas «d'immunité» présidentielle.

Dans un entretien réalisé avec son université, il recourt à une situation hypothétique: «S'il est vrai que le président ne peut être arrêté et empêché de commettre diverses actions néfastes, il est également vrai qu'il ne peut être empêché de kidnapper tous les membres du Congrès et de les empêcher de faire la seule chose qu'ils sont censés pouvoir faire, à savoir l'impeachment, ou la seule chose qui le rende responsable, à savoir l'impeachment.»

Le principal écueil tient néanmoins à la couleur politique de l'administration. En effet, comment imaginer que le ministère de la Justice d'une nouvelle présidence Trump consente à poursuivre le président? De même, si l'affaire était toujours en cours le 20 janvier 2025 (date de la future investiture), il est extrêmement probable que les charges soient abandonnées. «La Cour suprême n'a jamais affirmé qu'un président était à l'abri de poursuites pénales. C'est le ministère de la Justice qui le dit. Et comme celui-ci contrôle tous les procureurs fédéraux, cela signifie qu'aucun procureur fédéral, y compris le nouveau procureur spécial (qui enquête sur le stockage hors site de documents classifiés par Joe Biden), ne peut poursuivre un président en exercice», affirme ainsi Saikrishna Prakash.

Demeure la problématique des actions en justice engagées dans les États fédérés. Mis en examen dans l'État de New York (affaire Stormy Daniels), les procédures judiciaires se poursuivraient-elles (à moins d'être achevées d'ici-là, ce qui est fort probable) si Donald Trump revenait à la Maison-Blanche? Le professeur Josh Blackman, dans les colonnes du magazine mensuel Reason, parle d'un «enfer procédural» à venir, compte tenu de la possibilité pour Donald Trump de faire renvoyer la poursuite pénale commencée dans cet État vers une cour fédérale.

Sur le site Vox, le professeur Peter Shane rappelle les propos de James Iredell (qui deviendra juge à la Cour suprême en 1790) lors des débats sur la Constitution en Caroline du Nord: «S'il le président commet un délit dans l'exercice de ses fonctions, il peut être mis en accusation. S'il commet un crime, il est puni par les lois de son pays et, dans les cas de peine capitale, il peut être privé de sa vie.» Pour cet enseignant en droit de l'université d'État de l'Ohio, il s'agit en conséquence «d'une contrainte administrative et non d'une contrainte constitutionnelle».

Donald Trump pourrait-il exercer sa présidence depuis sa cellule?

Que se passerait-il si Donald Trump devait être en prison lors de sa présidence? Pourrait-il continuer à diriger le pays? Pour le site Justia (spécialisé dans la recherche d'informations à caractère légal), le professeur Michael C. Dorf évoque la possibilité pour le Congrès d'entamer une procédure d'impeachment ou, plus simplement, de voir le président déchu de ses fonctions (de son propre chef ou par la volonté de son vice-président ou sa vice-présidente), en vertu du vingt-cinquième amendement puisque le président serait alors dans «l'incapacité d'exercer les pouvoirs et de remplir les devoirs de sa fonction».

Toutefois, dans le cadre d'une peine de prison fédérale, ce même vingt-cinquième amendement pourrait être invoqué par le président pour se décharger temporairement de ses fonctions au profit de son vice-président ou de sa vice-présidente –une situation classique, notamment lors d'un examen médical impliquant une anesthésie. Cela permettrait à Donald Trump de se faire gracier (pardon, en anglais) puis de récupérer sa fonction tout en évitant les écueils d'un self-pardon qui divise les constitutionnalistes.

La fin d'un homme hors normes?

Donald Trump avait dit qu'il pourrait «abattre quelqu'un (au milieu de la 5e avenue de New York) sans perdre le moindre électeur». C'est peut-être vrai. L'un des avocats de l'ancien président avait quant à lui affirmé que ce dernier ne pourrait être poursuivi pour cela. C'est beaucoup plus contestable.

Dans l'introduction de son article «Prosecuting and Punishing Our Presidents», Saikrishna Prakash rappelle les propos tenus en 1789 par le sénateur William Maclay, lesquels font étonnamment écho à ce qu'a pu dire Donald Trump: «Supposons que le président commette un meurtre dans la rue. [...] Supposons qu'il continue à commettre des meurtres tous les jours et qu'aucune des deux chambres ne veuille le mettre en accusation. Le peuple se lèverait et le maîtriserait. Très bien, vous permettrez à la foule de faire ce que la justice légale doit s'abstenir de faire.»

À l'aube d'une échéance électorale décisive, les frasques de l'ancien président vont peut-être se retourner contre lui. Dans son propre camp, des figures du Parti républicain admettent désormais que ces ennuis judiciaires sont «sérieux». Mis en difficulté de toutes parts, Donald Trump pourrait être progressivement lâché par les siens, peu enclins à vouloir continuer ce qui ressemble à un stress-test (test de résistance ou d'effort en français) des institutions, qui pourrait leur coûter une fois de plus la Maison-Blanche.