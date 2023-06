Emmanuel Macron, vu par un souverainiste légitimiste

Temps de lecture: 5 min

Une montagne russe. Des hauts et des bas d'un discours à l'autre. Des abîmes entre les paroles et les actes. Des lueurs d'espoir. D'amères déceptions. Tel apparaît le cheminement d'Emmanuel Macron à un souverainiste qui, par légitimisme, ne demanderait qu'à croire à un aggiornamento régalien du chef de l'État.

Commençons par les lueurs d'espoir: la relance du nucléaire, la réindustrialisation. Les mots semblent bien s'accompagner cette fois de passages à l'acte. Quand on voit le président à Dunkerque célébrer la future gigafactory du Taïwanais Prologium, on se dit qu'elle est loin la vente d'Alstom Power à l'Américain General Electric. Quand on l'entend annoncer, sur le site ardéchois du laboratoire Aguettant, le rapatriement en France des chaînes de production d'une cinquantaine de médicaments critiques, on se persuade que l'État s'attaque enfin à la restauration de notre souveraineté pharmaceutique, dont la disparition subreptice, pour cause de globalisation, s'était révélée de façon si humiliante pendant la crise sanitaire.

Autre source de satisfaction pour un souverainiste: les retrouvailles présidentielles avec la mémoire. Célébrant le millénaire de l'abbaye du Mont-Saint-Michel, il appelle les Français au «dépassement». C'est exalter, avec Renan, la possession commune d'un «riche legs de souvenirs»; c'est célébrer la nation, principe spirituel. On est loin des propos de 2017 niant l'unicité de la culture française. Le ton a tellement changé que Libération (c'est bon signe) s'en offusque: «Historiquement absurdes, grossièrement cocardiers, les propos du président dans la Manche flattent une France réac…»

Mais le reste des discours et politiques macroniens paraît au souverainiste un océan d'ambivalences, de contradictions et de volte-face.

L'État d'abord. Emmanuel Macron compte sur l'État, comme Archimède sur son levier, pour faire advenir les transformations dont il rêve. Mais il est le premier à le dénigrer. Il s'entoure de hauts fonctionnaires et de technocrates pur jus. Mais il supprime le corps préfectoral et le corps diplomatique et sacrifie la marque ENA. Pourquoi s'en prendre ainsi à l'armature de l'État? Si c'est pour conjurer la colère des ronds-points, c'est raté: cela leur est indifférent.

L'islamisme: «Ce à quoi nous devons nous attaquer, dit le président aux Mureaux, c'est le séparatisme islamiste. C'est un projet conscient, théorisé, politico-religieux, qui se concrétise par des écarts répétés avec les valeurs de la République, qui se traduit souvent par la constitution d'une contre-société […] C'est l'endoctrinement et par celui-ci, la négation de nos principes, l'égalité entre les femmes et les hommes, la dignité humaine.» À s'en tenir au discours des Mureaux, la loi confortant les principes de la République devait faire barrage au séparatisme. Mais le texte du 24 août 2021, s'il comporte des mesures utiles, ne souffle mot de l'ostentation religieuse dans les lieux publics. Il n'a pas cherché à caractériser pénalement ou disciplinairement la radicalisation. Il ne dit rien sur l'immigration, alors qu'une immigration incontrôlée compromet l'intégration et favorise la ghettoïsation, creuset du séparatisme. Dans le domaine du sport, le gouvernement a refusé les amendements fournissant une base légale aux statuts des fédérations qui interdisent à leurs adhérents de manifester leur appartenance religieuse lors des entraînements et des matchs.

Le chef de l'État a utilisé une belle formule pour définir la laïcité à la française, notion autant philosophique que juridique: «Laisser à la porte les représentations spirituelles de chacun, pour définir un projet temporel commun.» Mais il remplace Jean-Michel Blanquer par un Pap Ndiaye qui nomme au Conseil des sages de la laïcité un chercheur pour lequel, la politique d'indifférence à la couleur ayant échoué, il faut désormais mettre en avant les identités raciales.

L'accumulation accélérée de normes environnementales ne produit-elle pas déjà des effets antiéconomiques et antisociaux?

L'Europe. Dans ce domaine, le «balancement circonspect» présidentiel confine à la schizophrénie.

Un jour, le chef de l'État, en appelant de ses vœux l'émergence d'une «souveraineté européenne», exclut tout mécanisme conduisant à un alignement atlantique inconditionnel; le lendemain, par une sorte de réflexe conditionné, il s'associe à l'Allemagne pour promouvoir le vote à la majorité qualifiée en matière de politique étrangère et de sécurité commune, qui pourrait obliger la France à cet alignement.

En février 2022, au début de la présidence française de l'Union, Emmanuel Macron déclare souhaiter «renforcer la protection des frontières extérieures européennes». Mais la présidence française ne pipe mot lorsque, deux mois plus tard, le directeur de Frontex, le Français Fabrice Leggeri, est poussé à la démission pour avoir pratiqué plusieurs refoulements (pushbacks), pratique condamnée par la jurisprudence de la CEDH. Où est l'Europe puissante chère au chef de l'État dans cette affaire?

Le 11 mai dernier, devant un parterre d'entrepreneurs, Emmanuel Macron dit vouloir une «pause» dans la création de règles environnementales européennes. Les entreprises n'ont-elles pas besoin de visibilité? L'accumulation accélérée de normes environnementales toujours plus contraignantes, toujours plus génératrices d'effets pervers (zones à faibles émissions, abandon des moteurs thermiques, mesures contre les «passoires thermiques», règles d'urbanisme contre l'artificialisation de sols, etc.), qu'elles soient d'origine européenne ou nationale, ne produit-elle pas déjà des effets antiéconomiques et antisociaux? Est-elle tolérable la répugnance persistante de l'Union européenne à l'égard du nucléaire, inspirée par une Allemagne dont on voit aujourd'hui combien elle a été mal inspirée dans ce domaine?

Mais l'accès de bon sens présidentiel fait hurler une gauche pour laquelle le «toujours plus» écologique est devenu un acte de foi. Pour apaiser la bronca, un communiqué de l'Élysée assure humblement que le président «n'a demandé ni une suspension, ni un moratoire, ni une abrogation des normes actuelles en cours de discussion». La pause souhaitée ne s'appliquerait donc pas, dans l'esprit du chef de l'État, aux nombreux projets normatifs que l'activisme vert a déjà enfournés dans l'entonnoir du processus décisionnel européen. Retour au «en même temps»…

Le 31 mai, au forum de Bratislava, Emmanuel Macron prend le contrepied de Jacques Chirac qui, vingt ans plus tôt, à propos du conflit irakien, avait reproché aux pays d'Europe centrale et orientale «d'avoir perdu une occasion de se taire». «Nous avons parfois perdu des occasions d'écouter», leur a dit cette fois le président français. En dépit de cette amende honorable, la France s'est jointe à la Commission dans la procédure d'infraction introduite en juillet dernier contre la Hongrie devant la Cour de justice de l'Union européenne à propos d'une loi hongroise de juin 2021 qui prohibe la promotion de l'homosexualité et du changement de sexe dans les programmes éducatifs et médias destinés aux mineurs.

Le président a éludé pendant des années nos obligations européennes relatives au contrôle technique des deux roues (directive du 3 avril 2014). Mais il fait dire à ses ministres qu'une révision constitutionnelle permettant de déroger au droit européen en matière de contrôle des flux migratoires équivaudrait à un Frexit. Ce qui est permis dans une matière non cruciale pour les intérêts supérieurs de la nation serait donc interdit lorsque ceux-ci sont en cause…

Europe, sécurité, immigration, éducation, justice, islamisme, laïcité: sur tous ces sujets régaliens, Emmanuel Macron s'interroge à voix haute sous les coups de boutoir de la réalité. Mais, dans les faits, il est ligoté à la fois par ses incertitudes intérieures et par l'idéologie du système qui l'a fait roi.