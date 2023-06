Pour vaincre une insomnie, passez une tête dans le congélo

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The New York Times

Le sommeil est d'or, et d'après Aric Prather, psychologue à l'Université de Californie à San Francisco, il est souvent l'ingrédient secret pour combattre le stress, être plus empathique, ou encore, plus efficace au travail.

Pourtant, accéder à ce précieux sommeil n'est pas si évident, observe le psychologue dans son livre The Sleep Prescription. En 2013, une enquête menée par les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies aux États-Unis révélait qu'un adulte sur huit qui connaît des problèmes de sommeil utilise des somnifères.

Plutôt que d'avaler pilules et comprimés, pourquoi n'essayez-vous pas de regarder un mille et unième épisode de Friends, ou de passer un coup la tête dans le congélo? C'est ce que propose Aric Prather dans son livre, que le New York Times relaie en listant ses principales astuces pour un sommeil plus paisible. Les voici.

La recette du marchand de sable

«Personne ne se réveille au milieu de la nuit en se disant qu'il est perdu dans des pensées positives», explique le Dr Prather. La journée est souvent trop encombrée pour nous laisser le temps de penser à nos préoccupations personnelles: c'est la nuit qu'elles surgissent… À moins qu'on ne leur prévoie un créneau, de dix à vingt minutes, le soir même ou le lendemain, pour les coucher sur papier et décharger un peu notre cerveau avant de dormir.

Le psychologue recommande également d'adopter plusieurs réflexes simples et pratiques à appliquer. Tout d'abord, plutôt que de sauter sur une tasse de café en fin d'après-midi, qui laissera encore des traces de caféine dans votre corps, préférez réveiller votre cerveau par une dizaine de minutes de marche, un petit coup d'air frais devant votre congélateur, ou encore, concentrez-vous sur une tâche simple, comme le rangement.

Un conseil qui tombe à pic, puisque le suivant consiste justement à ranger votre chambre, et à la vider de tout son contenu anxiogène. Bye, les to-do lists collées au mur! Rideaux épais, température contrôlée pour aider le corps à baisser naturellement la sienne… Le cadre a son importance.

Pour les plus impatients, le docteur rappelle que «vous ne pouvez pas vous attendre à ce que votre cerveau s'éteigne instantanément comme le fait un ordinateur portable lorsqu'on le referme». Et si la descente progressive de son activité cérébrale n'est pas possible (notamment lorsqu'on est parent et mobilisé jusqu'au dernier moment de la journée), Aric Prather vous propose de revoir votre série préférée, même s'il s'agit de regarder un écran: histoire connue, sans intrigue qui puisse vous tirailler et vous maintenir éveillé.

Et si, malgré tout, vous ne parvenez toujours pas à sombrer dans les bras de Morphée, ne vous acharnez pas: bougez! «Si votre corps s'habitue à rester éveillé et à lutter pour dormir alors qu'il est allongé, vous aurez plus de mal à vous habituer à dormir toute la nuit.» Surtout, n'angoissez ni ne culpabilisez pas d'avoir passé une (ou plusieurs) nuit compliquée: «N'importe quel parent de jeune enfant peut vous assurer qu'on en survit. Votre corps est résistant.» Le sommeil ne doit pas devenir une appréhension. «Dormir, c'est d'abord une question de laisser-aller.»