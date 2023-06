Ne mettez jamais de serviette congelée sur votre ventilateur

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur New York Post

L'été arrive et avec lui, la saison des ventilateurs. Peut-être êtes-vous tombé sur les réseaux sociaux sur des vidéos qui conseillent de mettre une serviette congelée sur votre compagnon électrique à pales afin de maximiser l'effet de froid. Si dans un effort désespéré de vous rafraîchir, l'idée peut paraître ingénieuse, sachez qu'elle ne l'est pas, et qu'elle est même dangereuse, comme le rapporte le New York Post.

Le quotidien américain prend l'exemple d'une vidéo sur TikTok visionnée plus de 2 millions de fois, où une femme décrit ce procédé, «parce qu'[elle] ne [va] pas payer pour une clim à 600 dollars», écrit-elle dans la description. Elle suggère à son public de mouiller une serviette avec de l'eau froide puis de la congeler et enfin, de la placer sur l'appareil. «[Ces] “conseils” avec [ces] ventilateurs sont potentiellement dangereux», avertit Giuseppe Capanna, ingénieur en sécurité des produits auprès de l'organisation britannique Electrical Safety First.

Un risque de choc électrique

Selon Giuseppe Capanna, les risques sont clairement plus importants que les avantages, aussi bien pour l'engin que pour vous. «Placer une serviette congelée sur un ventilateur branché peut déstabiliser l'appareil et le faire tomber, ce qui amène les pales à heurter la grille de protection et mettre le moteur sous pression, ce qui peut même casser l'appareil tout entier.»

Mais le plus grand danger, souligne le New York Post, est sans doute celui d'électrocution. «La serviette va éventuellement se décongeler et devenir trempée. L'eau et l'électricité ne font pas bon ménage et, en suivant ce tutoriel, l'eau rentre en contact avec le moteur ou la prise, ce qui augmente le risque d'un choc électrique», prévient Giuseppe Capanna.

Heureusement, il y a en commentaires de la vidéo des internautes avec un peu de bon sens. «Cela peut être dangereux si l'eau commence à couler sur les composants électriques, faites attention», avance une utilisatrice. Une autre s'interroge: «L'eau ne va-t-elle pas fondre sur le ventilateur?», ce à quoi la vidéaste clame: «Non, elle s'est évaporée avec la chaleur.» Sur TikTok, Electrical Safety First a aussi réagi en publiant une vidéo avertissant les usagers des risques de cette pratique, sans connaître le même succès que la publication initiale.

Une alternative plus sûre

Il existe cependant une variante à cette technique dangereuse qui, elle, est beaucoup plus sûre. Il suffit de placer une bouteille congelée, ou de l'eau avec des glaçons dans un récipient hermétique, sur une serviette par terre, à une petite distance devant les pales de ventilateur, comme le conseille le média Metro.

Alors que la température dépasse les 30 degrés Celsius dans de nombreux endroits (et provoque parfois des malaises), le New York Post explique par ailleurs que pour se rafraîchir la nuit, dormir tout nu n'est pas la bonne solution, la sueur s'accumulant sur la peau au lieu d'être absorbée par les fibres de vêtements (d'autant qu'il y a des risques de trouver des traces d'excréments dans vos draps).