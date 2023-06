L'erreur potentiellement mortelle que l'on commet en rentrant de vacances

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur HuffPost

Que vous arpentiez les rues d'une capitale européenne ou que vous profitiez d'un bon bain dans l'océan, il faut l'avouer: les vacances, bien qu'elles soient amusantes, sont aussi fatigantes! Pour profiter de ces quelques jours sans travail, on a tendance à vouloir optimiser son temps pour en faire et en voir le plus possible.

À la fin du séjour, il faut se dépêcher de tout remballer et de rentrer à la maison, pour se préparer au retour à l'école ou au bureau. Cependant, le HuffPost insiste, cela présente un risque non négligeable: la somnolence au volant.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

Et si vous pensez ne pas être concerné, sachez que cela arrive bien plus souvent qu'on ne le pense. Selon une étude des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, aux États-Unis, un conducteur sur vingt-cinq a avoué s'être endormi en conduisant entre le mois de mai et le mois de juin.

Attention à l'aube et au début d'après-midi

Même si vous vous croyez capable de rester éveillé, la fatigue affecte bel et bien votre capacité de conduire. Être fatigué peut fausser votre jugement, vos prises de décision ainsi que votre conscience de l'environnement autour de vous. «Même un court moment d'absence d'attention peut être dangereux en conduisant; prioriser sa sécurité est important», insiste Susan Miller, chercheuse et spécialiste du sommeil.

Jeff Kahn, un autre spécialiste du sommeil, le confirme: «Les micro-sommeils peuvent durer quelques secondes seulement, sans même que l'on s'en rende compte. Et même si on peut penser que ce n'est rien, sur l'autoroute à plus de 100 km/h, ces secondes peuvent faire la différence entre la vie et la mort.»

La somnolence survient généralement sur deux créneaux horaires. Selon le département de Santé de l'État de New York, la plupart des accidents de la route liés au sommeil ont lieu entre 13h et 16h, et entre 2h et 6h. Conduire très tôt le matin n'est pas une bonne idée, conduire pendant le coup de mou du début d'après-midi non plus.

«Il est important de noter que ce sont les deux moments où vous êtes biologiquement plus enclin à somnoler, et ce à cause des pics et des creux de votre rythme circadien, explique Kahn.Vos baisses d'énergie surviennent, que vous soyez fatigué ou non, et le manque de sommeil vous rendra encore plus somnolent à ces moments-là.»

Certains facteurs n'arrangent pas la situation

Malheureusement, les facteurs qui y contribuent sont nombreux. Le manque de sommeil lié aux vacances en fait partie. Alors se réveiller tôt pour observer le lever de soleil sur la plage, pourquoi pas, mais veillez à vous coucher plus tôt la veille pour obtenir vos heures de sommeil nécessaires.

La prise de médicaments ou d'alcool n'arrange évidemment pas la situation, et le moment de la journée où vous prenez le volant ainsi que la durée du trajet font partie des facteurs les plus importants. «Conduire la nuit (ce qui peut être tentant pour éviter les bouchons) augmente les risques de somnolence, même si vous pensez être bien reposé», affirme Holly Milling, psychologue clinicienne et spécialiste en médecine comportementale du sommeil. «Conduire sur une longue période est aussi fatiguant, et ne pas faire de pause augmente la vulnérabilité à la fatigue.»

Pour ne pas prendre de risques au volant, voici les signes qui indiquent que vous feriez mieux de faire une pause: si vous avez du mal à faire la mise au point avec vos yeux, à vous concentrer, si vous bâillez souvent, que vous avez tendance à dévier de l'autre côté de la ligne ou que vous loupez les panneaux et les sorties, il est temps de vous arrêter et de vous reposer! Faites une courte sieste suivie d'un peu d'exercice, et si vous êtes toujours fatigué, envisagez un autre moyen pour rentrer en sécurité.