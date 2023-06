Javier Marías, Martin Amis, Cormac McCarthy, l'adieu à une certaine idée de la littérature

Temps de lecture: 3 min

En l'espace de quelques mois, la mort nous a ravi trois écrivains majeurs, de ceux qui marquent leur époque jusqu'à inscrire leurs noms au panthéon de la littérature universelle. Que ce soit Javier Marías, Martin Amis ou Cormac McCarthy, on peut dire des trois qu'ils formaient cette essence rare d'écrivains chez qui fond et forme se confondaient pour aboutir à des œuvres de premier plan, des romans dont la substance même résistera aux assauts du temps.

Il est assez cocasse qu'aucun des trois n'inscrivit son nom au palmarès du prix Nobel –c'est dire leur grandeur! Marias était programmé pour l'avoir tôt ou tard, Amis, malgré son côté sulfureux, aurait peut-être fini par le décrocher, quant à Cormac McCarthy, son absence en dit long sur l'incurie légendaire de cette institution déjà coupable dans le passé d'avoir omis de célébrer James Joyce, Virginia Woolf, Karen Blixen, Albert Cohen, Vladimir Nabokov… tant d'autres encore, liste si exhaustive qu'à la consulter on se demande s'il vaut mieux en être ou pas.

Des trois, incontestablement, par l'amplitude de son style, la grandeur de son écriture, l'incomparable manière de scander les stigmates d'un monde perdu à lui-même, un monde fait de violence et de duplicité, Cormac McCarthy fut celui qui poussa le plus loin dans l'exploration de formes romanesques à même de soutenir ses visions apocalyptiques. De lui, on peut dire qu'il fut à la fois faulknérien et mahlérien, exécuteur de romans au parfum de soufre où explosait à chaque phrase sa maîtrise absolue du langage sans pour autant jamais verser dans un formalisme sentencieux qui se résumerait à lui-même.

Il a porté très loin l'art romanesque, si loin que comme tant d'autres chefs-d'œuvre de la littérature mondiale, la première réaction à lire ses romans tenait plus de l'épouvante que de l'admiration. Si on était saisi par sa prose, une prose aussi minutieuse qu'élégiaque, on ne pouvait s'empêcher de ressentir un certain effroi devant la magnificence d'histoires qui toutes plongeaient au cœur des ténèbres, dans les souterrains boueux de la conscience, lieu d'antiques affrontements entre les aspirations contrariées des hommes.

Il fut le grand romancier américain, celui qui comme Faulkner ou Melville, parvient à se situer à la fois sur la crête du mythe et de l'histoire, sorte de flibustiers littéraires qui surent chacun à leur manière modeler la langue afin de lui faire épouser au plus près les contours de leur vertige intérieur, cette manière d'étendre la phrase à l'infini comme s'ils cherchaient dans chacune d'entre elles à dire le monde et ses origines, la folie et la grandeur des hommes, la puissance de la nature, la compassion et la pitié, la vie dans toute sa tragique démesure.

L'univers de Javier Marías était aux antipodes de celui de Cormac McCarthy. À la violence des plaines ensanglantées du Texas ou du Nouveau-Mexique répondait l'univers plus feutré d'universités anglaises, de temples du savoir où femmes et hommes jouaient au jeu de la séduction lors de parades amoureuses aussi savantes que pathétiques. Mais ce qui rendait ses romans uniques, plus que leurs intrigues, c'était leur musicalité, le raffinement et la simplicité d'une langue qui s'enrobait autour des personnages comme une étoffe soyeuse dont les étagements successifs s'attarderaient à figurer au plus près les contours du corps en ses désirs infinis.

Sa phrase se répandait longue et sinueuse, sensuelle et équivoque, tourmentée et sereine à la fois comme un fleuve paresseux mais mystérieux, langoureuse au point d'étourdir le lecteur. Des histoires d'espions, d'adultères, d'amours plus ou moins consommées qui partagaient toutes les mêmes obsessions: le passage du temps, les brisures et les déchirures de cœurs conviés au grand banquet de la mélancolie, l'indicible effacement de l'amour, l'épuisement des sens, le tout dit avec une certaine drôlerie, un sentiment cosmique de l'absurde qui le rapprochait des grands satiristes chers à son cœur de la littérature anglaise.

Martin Amis, lui, jouait plus avec la langue qu'il ne la travaillait. Il y avait chez lui comme une jouissance à injecter dans ses romans une inventivité, une cocasserie, une insolence qui rendaient leur lecture attrayante comme un enterrement où soudainement tout irait de travers. Rajouté à cela le besoin de dire toute la folie sanguinaire du vingtième siècle, et vous obteniez un auteur chez qui la truculence instinctive coïncidait avec le désir de dépeindre la condition humaine sous son jour le plus blafard, une sorte de jubilation du pessimisme.

Oui, par bien des aspects, la disparition de ces trois écrivains ressemble à un chant du cygne, l'adieu à une certaine idée de la littérature, non pas conçue comme un banal divertissement, mais comme une tentative d'éprouver la langue afin de la faire coïncider avec le grand vacarme du monde.