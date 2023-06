Vous voyagez en Écosse cet été? Ce pub offre des bières à ses clients

Temps de lecture: 2 min

Votre compte en banque ne ressent que trop souvent les dégâts d'une sortie au bar? Si c'est le cas, ce pub écossais vous correspondra peut-être. The Old Forge offre en effet à partir du 1er juillet à ses clients des pintes gratuites. Mais (parce qu'il y a un mais) il faut d'abord réussir à atteindre l'établissement, comme le souligne The Independent .

Celui-ci a été primé par le Livre Guinness des records pour être le pub le plus isolé du Royaume-Uni, situé à Inverie (une petite centaine d'habitants), sur la rive nord du Loch Nevis sur la péninsule du Knoydart. Il faut marcher pendant deux jours sur une distance de 24 kilomètres pour y parvenir.

Une fois cette grosse randonnée terminée, vous avez le droit à une bière gratuite. Vous pouvez également atteindre le bar par la mer, mais il faut compter une traversée de 7 milles marins (13 kilomètres) depuis le village de Mallaig . Pour ceux qui en ont les moyens, sachez que le site internet de The Old Forge mentionne la possibilité d'atterrir en hélicoptère sur la péninsule (mais pas dans le village même).

«Wiggle»

La quête ne s'achève pas ici car il faut connaître le mot magique qui vous offrira la boisson tous frais payés. Si vous comptez vous y rendre, sachez que la formule est «wiggle» (littéralement «gigoter»).

Les barmen s'attendent-ils donc à vous voir vous dandiner sur place? Pas du tout, car l'opération bière gratuite est en fait un partenariat avec la marque de sport Wiggle. Celle-ci s'est associée à la brasserie locale Knoydart Brewery pour proposer une nouvelle bière, la Trale, uniquement disponible à The Old Forge.

«Nous sommes très heureux de nous associer à Wiggle pour montrer la beauté et l'aventure qu'offrent notre petit bout de terre et la bonne bière de Knoydart», s'enthousiasme la présidente de l'association ayant racheté les lieux en 2021, Stephanie Harris, qui attend avec impatience la réouverture du pub actuellement fermé pour rénovation .

La bière ne peut évidemment pas couler indéfiniment à flot. C'est pourquoi, rapporte The Independent, il n'y aura que deux bouteilles de Trale par personne, dans les limites du stock disponible.

Pour ceux qui sont encore déterminés à s'y rendre, soyez avertis. «Il faut vraiment avoir envie d'une pinte pour marcher jusqu'à The Old Forge», insiste un journaliste du Guardian , qui a entrepris le pèlerinage en 2022. «Même trouver le début du chemin demande un effort herculéen», ajoute l'auteur de l'article, qui se plaint ensuite de ses genoux douloureux (l'ascension totale est de 1.039 mètres) et des fortes rafales de vent.

Là-haut à Inverie, ne comptez pas sur un barathon pour animer la soirée. En revanche, vous pourrez profiter d'un paysage à couper le souffle (et peut-être d'une bière gratuite).