Oserez-vous porter l'Apple Vision Pro en public sans gêne?

La vidéo de démonstration du nouveau casque Vision Pro AR/VR d'Apple diffusée le 5 juin commence, sans surprise, avec un utilisateur qui se voit proposer un menu d'applications qui nous sont familières: Safari, Photos, Messages. Mais il apparaît rapidement que le casque n'est pas seulement présenté comme un appareil dédié à l'informatique personnelle. «Un des fondements de l'Apple Vision Pro» explique la démo, «est qu'il ne vous isole pas des autres.» Il est frappant de voir à quelle fréquence les images et le langage de la vidéo promotionnelle s'attachent à mettre en exergue les interactions sociales. À plusieurs reprises, la présentation du Vision Pro montre l'utilisateur du casque avoir des interactions informelles avec des amis souriants ou avec ses enfants, comme si le fait de porter un équipement de plongée high-tech dans la vie quotidienne n'avait absolument rien de saugrenu.

J'ai beau être fan d'Apple, la réalité sociale parfaitement manucurée telle qu'elle est présentée ici me laisse sceptique. Je suis optimiste pour tout ce qui a trait à l'utilisation de casque pour des usages spécifiques, comme la création de reportages numériques, des innovations pédagogiques ou pour jouer en solo. Mais mon scepticisme concernant la capacité d'Apple à créer, comme il le promet, «une nouvelle et profonde manière d'être ensemble», vient de mon expérience avec un appareil similaire (mais bien moins high-tech): les Google Glass, que mes étudiants de l'Université Lehigh ont expérimentées il y a presque dix ans. Ils ont rapidement découvert les inconvénients de ces appareils: leur côté intrusif plongeait les interactions sociales dans le malaise, lorsqu'il ne les rendait pas carrément hostiles.

Le casque Vision Pro est plus génial et plus sophistiqué que les Google Glass; ses caractéristiques et ses qualités sont spectaculairement améliorées. Mais son design imite une dynamique sociale spécifique, dans la mesure où il se présente à l'entourage de l'utilisateur comme un casque pourvu d'une caméra embarquée qui peut prendre des photos ou filmer à la demande. Tous les arguments de vente du Vision Pro sont des expériences proposées à son utilisateur, auxquelles son entourage est simplement soumis.

Apple n'a pas retenu les leçons enseignées par les Google Glass

L'offre d'Apple est ainsi confrontée au boulet abandonné au bord du chemin par les Google Glass, qui ont commencé en profitant d'un élément de curiosité avant d'être rapidement débordées par la paranoïa. Leurs utilisateurs ont été qualifiés de «glassholes» [jeu de mots entre glass, lunettes, et assholes, trouducs] à cause de leur étrange comportement en public (l'expression a inspiré un sketch assez drôle dans l'émission américaine «Saturday Night Live»).

Pour être honnête, une partie de ces moqueries était méritée; un petit nombre d'utilisateurs de Google Glass dépassaient franchement les bornes en les portant dans des lieux comme les toilettes publiques. Quoi qu'il en soit, les Google Glass sont devenues un contre-exemple qui, depuis, pèse sur les autres produits de réalité augmentée.

C'est une des choses qui ont rendu bizarre la présentation du Vision Pro du 5 juin. Exposer visuellement ce qu'est supposé être un produit est une stratégie utilisée de longue date par Apple, susceptible d'en accélérer l'adoption en permettant aux consommateurs de se projeter dans l'utilisation d'un appareil. Cela fonctionne bien pour certaines catégories de nouveaux produits, quand ils sont tout à fait inconnus du public.

Mais le choix de présenter le Vision Pro comme un appareil social fait fi des leçons enseignées par les Google Glass sur l'impact de la technologie de réalité virtuelle et augmentée sur les interactions sociales ainsi que de la vision qu'a la société au sens large de ce type d'appareil. Pendant la présentation d'Apple, on voit un père accroupi à côté de ses jeunes enfants, le casque sur la tête, en train de faire des vidéos souvenir. L'ensemble donne une impression assez sombre dans ce qu'elle ne dit pas de la normalité et du consentement social ainsi que de ce que peuvent ressentir nos enfants (et de nombreuses autres personnes) à force d'être constamment regardés à travers un objectif.

Une situation embarrassante 75% du temps

En 2013, j'ai été un des Google Glass Explorers (oui, c'était le nom officiel) à avoir bénéficié d'un accès en avant-première à l'appareil, en tant que bêta-testeur. J'ai voulu évaluer le potentiel des Google Glass à la fois d'un point de vue pédagogique et journalistique, et j'ai utilisé mes cours de multimédia à Lehigh pour expérimenter de nouveaux genres de reportages visuels. Les lunettes proposaient des applications comme des plans et des jeux, visibles dans un écran rectangulaire transparent qui flottait légèrement au-dessus de votre œil droit.

Mais la caractéristique vedette de la Google Glass, c'était sa caméra embarquée, capable de réaliser des photos et des vidéos de bonne qualité. Mes étudiants ont fait énormément de travaux photo et vidéo avec. Notamment des mini-reportages que nous appelions des «Glassumentaries», avec des séquences filmées par le sujet qui portait les lunettes, ce qui permettait au spectateur de voir la même chose que lui. Mes étudiants ont créé des reportages amusants sur des talents de niche comme le travail du bois et le soufflage du verre. D'un point de vue créatif, j'aime assez ce que nous avons fait.

C'est un autre devoir, un exercice social, qui a montré le problème des appareils portables dotés de caméras. Chaque étudiant a dû porter ses Google Glass partout, tout le temps, dès le réveil pendant deux jours (en classe, avec ses colocataires, en faisant du sport, etc.) puis décrire ses interactions. Ils avaient pour consigne de ne pas prendre de photos ni de filmer de tiers sans leur permission, et de prévenir qu'ils les portaient dans le cadre d'un devoir. Ils avaient aussi le droit de les éteindre si cela mettait quelqu'un mal à l'aise et de désactiver la caméra pour des raisons sociales.

Même avec ces explications et avec l'appareil éteint, les étudiants m'ont rapporté que leur entourage ne savait pas comment réagir une fois dissipée la première curiosité pour le côté technologique. Les professeurs en classe ou les amis dans les soirées étaient mal à l'aise à l'idée d'être filmés. Même quand les gens connaissaient l'étudiant, éteindre l'appareil ne suffisait pas forcément. Il est arrivé quelques fois que je doive envoyer une autorisation de les enlever par SMS parce que le coût social était trop élevé. Mes étudiants étaient sérieux et ils se sont appliqués, en m'envoyant, même, des selfies où on les voyait porter les lunettes pendant des fêtes avec des messages comme «#omgmalaise». Ils ont estimé que la situation était embarrassante, en gros, 75% du temps.

L'objectif de ce devoir était d'évaluer l'éventuel degré de tolérance du port de ce type d'appareil dans les lieux publics. Nous avons découvert qu'il avait de bons potentiels, mais qu'il était par nature antisocial –après tout, c'est une technologie posée sur votre visage qui interfère avec votre capacité à regarder quelqu'un dans les yeux et par conséquent rompt la connexion avec l'autre.

La taille et les verres teintés du Vision Pro accentuent le problème. On pourrait penser que ce n'est pas tellement différent de notre manière d'ignorer nos amis ou notre famille quand on se met à regarder nos téléphones ou quand on voit le monde par le biais des caméras. Mais l'expérience de mes étudiants montre qu'il en est tout autrement.

Qu'implique le fait d'avoir cette technologie dans la société?

Tout d'abord, il est plus facile de repérer visuellement que l'attention se détourne d'un téléphone pour revenir vers vous. On peut baisser l'appareil, le mettre dans sa poche ou lever les yeux pour envoyer le message qu'on est bien là. Avec le Vision Pro ou les Google Glass, ces signaux sont bien plus difficiles à repérer –les gens qui sont hors de l'appareil ne peuvent pas savoir ce que vous regardez. Les caméras ou les téléphones que l'on tient à la main envoient des signaux plus clairs et plus universellement identifiables: tenir votre appareil d'une certaine manière veut dire «je suis en train de filmer ou de prendre des photos». Ces signaux disparaissent avec une caméra embarquée.

Le prix crée également un facteur d'exclusivité intrinsèque et un déséquilibre des pouvoirs. La relative accessibilité et l'omniprésence des téléphones signifient que nous avons tous les mêmes opportunités de bien ou de mal faire, ce qui est le type de destruction mutuelle garantie incitant à établir des normes sociales autour d'un usage.

La réaction viscérale que les porteurs de Vision Pro vont inévitablement provoquer en public constitue un changement de cap notable pour Apple.

Marshall McLuhan, spécialiste de la théorie de la communication, a notoirement observé que «le message, c'est le médium», nous mettant au défi de dépasser la phase d'émerveillement devant la nouvelle technologie et de nous poser des questions sur ses effets sociaux. Qu'implique le fait d'avoir une société pourvue de cette nouvelle technologie, et comment son introduction nous change-t-elle? La conclusion de notre expérience avec les Google Glass a été que les caméras embarquées dans des lunettes sont un poids pour l'entourage de celui qui les porte, créent de la gêne dans les interactions sociales et de la méfiance là où il n'y en avait pas auparavant.

Les interactions sociales pourront évoluer à mesure que les casques se banaliseront. C'est ce qu'il s'est passé lorsque les téléphones se sont intégrés à nos rassemblements sociaux. Mais au lieu d'accepter leur omniprésence inconditionnelle, nous avons créé des règles pour régir nos interactions.

Tout comme les Google Glass, le Vision Pro aura des usages intéressants. Il a un certain attrait dans les domaines du jeu et des médias. Je peux imaginer des usages journalistiques et créatifs, tant que les choses sont claires et qu'il existe un moyen de négocier les consentements au moment de mettre l'appareil.

Mais dans le cadre d'un usage social informel, Apple est en train de demander aux gens d'envisager un avenir qui crée en toute fluidité (et rapidement) des normes sociales pour les appareils portables et le consentement. La réaction viscérale que les porteurs de Vision Pro vont inévitablement provoquer en public constitue un changement de cap notable pour une entreprise célèbre pour des produits comme ses écouteurs blancs emblématiques ou ses iMac acidulés, ingénieusement conçus pour exploiter le désir de se bâtir une influence sociale.

Dans la pure tradition de Steve Jobs, l'argumentaire d'Apple a évincé la phase gênante pour aller directement à l'histoire qu'elle veut raconter, où il est question de construire du capital social, de l'influence et des connexions grâce à un appareil. Mais cette fois, c'est pour un produit dont la catégorie est parsemée d'occurrences de déconnexion et de paranoïa.

Le Vision Pro arrivera peut-être un jour à la hauteur de l'argumentaire de haut niveau d'Apple, mais l'acceptation conduisant à l'adoption de masse dépendra de la façon dont ses utilisateurs vont se comporter –or, les règles sociales attachées aux nouvelles technologies sont longues à se mettre en place. Nous ne pouvons pas court-circuiter la phase de gêne si nous voulons construire des normes sociales pour les appareils de réalité virtuelle et augmentée –et ce sera beaucoup plus compliqué que ce que laisse entendre l'argumentaire d'Apple.