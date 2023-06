Wes Anderson se méfie des reprises de son univers sur les réseaux sociaux

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

Albus Dumbledore dans un peignoir rose délicatement fleuri se détache sur des colonnes crème et un mur turquoise. Harry, dans une chemise rétro orangée, fixe au travers de ses lunettes la caméra. Quand ce n'est pas notre quotidien, ce sont nos fictions préférées qui se métamorphosent sous l'objectif du cinéaste Wes Anderson… ou du moins, tel que nous l'imaginons.

Au printemps, les réseaux sociaux, et TikTok en particulier, ont vu fleurir des millions de micro-montages obéissant aux règles de l'esthétique de Wes Anderson. Aujourd'hui, le hashtag #wesanderson récolte plus de 200 millions de vues. Et cela, en toute indépendance du créateur de cet univers pastel et doucement vieillot, qui regarde (de loin) la tendance avec circonspection, explique The Guardian.

Qu'ils assistent à un match ou se filment au moment où ils se font virer de leur travail, les TikTokers transforment leurs vies au rythme et aux couleurs du cinéaste. «Il semblerait que tout le monde veuille vivre dans un film de Wes Anderson, observe le Guardian. Le réalisateur doit être flatté!» En réalité, pas vraiment.

Ne pas copier son propre reflet

Dans un entretien avec The Times, le scénariste et réalisateur du Grand Budapest Hotel, À bord du Darjeeling ou encore Moonrise Kingdom s'avoue «plutôt bon pour se préserver de tout ça». «Tout ça», c'est aussi la production de bandes-annonces de films iconiques, comme Star Wars ou Le Seigneur des Anneaux «s'ils avaient été réalisés par Wes Anderson».

Pour créer ces bandes-annonces, les fans, et plus particulièrement Curious Refuge, ont recours à l'intelligence artificielle. Avec des ingrédients esthétiques qui sont toujours les mêmes, ils peuvent facilement donner à voir tous leurs fantasmes: Timothée Chalamet qui incarne un Frodon un peu dans la lune, par exemple.

Mais l'univers de Wes Anderson est-il si simple à comprendre, au point de pouvoir être transposable partout? «Je ne veux pas regarder tout ça, de peur de me demander “est-ce que c'est ça, ce que je fais? Est ce que c'est ça, ce que je veux dire?”» Le cinéaste fuit la perception que ses fans ont de son œuvre: «Je ne veux pas trop voir quelqu'un d'autre penser à ce que j'essaie d'être parce que, qui sait, je pourrais alors commencer à me conformer à cette image.»

Wes Anderson qui copierait ses fans copiant son travail grâce à l'intelligence artificielle… «Ça devient un peu compliqué», admet le Guardian. L'artiste préfère donc préserver sa personnalité et sa créativité, alimentant ainsi, à la source, l'univers de ses fans.