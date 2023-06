Max Martin, le nouveau chef pâtissier qui enchante les cuisines du Pré Catelan

Temps de lecture: 5 min

Créative et audacieuse, une nouvelle génération de chefs pâtissiers s'impose dans le milieu de la haute gastronomie. Récemment arrivé sous la direction du chef triplement étoilé Frédéric Anton au restaurant Le Pré Catelan, Max Martin rejoint à seulement 26 ans les rangs de cette institution de légende.

Portrait de Max Martin. | L'Atelier Mai 98

Dans un écrin de verdure au cœur du bois de Boulogne et proche des Champs-Élysées, cet élégant pavillon Napoléon II abrite de somptueux salons, terrasses et jardins. Depuis bientôt cinquante ans, Le Pré Catelan est une adresse célèbre où l'on cultive l'art de recevoir emblématique de la maison Lenôtre sous l'égide du talentueux chef Frédéric Anton: un rendez-vous gastronomique d'exception.

La terrasse du Pré Catelan. | Marie-Line Sina

Le chef Frédéric Anton

Internationalement reconnu, Meilleur Ouvrier de France en 2000, Frédéric Anton est animé par la passion de la cuisine et le goût immodéré du beau et du bon.

De 1988 à 1996, il travaille aux côtés du chef Joël Robuchon chez Jamin puis avenue Raymond Poincaré dans le XVIe arrondissement, devenant chef de cuisine. En 1997, le groupe Lenôtre lui confie Le Pré Catelan, au cœur du bois de Boulogne.

En 2007, c'est la consécration avec l'obtention de trois étoiles au guide Michelin. En 2018, en partenariat avec Sodexo, il reprend le restaurant Le Jules Verne, situé au second étage de la tour Eiffel, où il gagnera une étoile seulement six mois après son ouverture.

Il pilote aussi le Don Juan II qui vogue le long de la Seine, un yacht gastronomique, le seul bateau ayant obtenu une étoile au guide Michelin France en 2023.

À propos de Max Martin

Éduqué dès son plus jeune âge à la restauration, il représente la cinquième génération de cuisiniers de sa famille. C'est auprès des siens et au cœur de l'auberge familiale de la Nouvelle-Aquitaine, dont il est originaire, que sa passion pour les beaux produits se développe.

Les rencontres avec les producteurs lui inspirent ses plus belles créations, il apprend à leurs côtés à sublimer ses recettes. Ce partage quotidien lui permet de mettre en exergue le fruit, le légume, l'herbe ou la fleur sauvage sans jamais les dénaturer.

Le parcours de Max Martin débute par un CAP de pâtissier décroché chez Les Compagnons du devoir à Bordeaux; il obtient plus tard un CAP de chocolatier.

Ensuite, il entame son tour de France: d'abord au sein de la chocolaterie de Sébastien Bouillet à Lyon, puis rejoint Philippe Rigolot (MOF et champion du monde de pâtisserie) à Annecy.

En 2017, il intègre le restaurant doublement étoilé de Yoann Conte à Annecy. En un an et seulement âgé de 20 ans, il passe du poste de commis à celui de second en pâtisserie avant d'accepter le titre de chef pâtissier.

En 2020, première consécration pour Max Martin avec le précieux titre de Pâtissier de l'année remis par le Gault&Millau et en 2021, il intègre la promotion Passion dessert 2021 du Guide Michelin.

Max Martin a su gravir patiemment les échelons jusqu'à l'excellence exigée au sein d'un trois étoiles. Le chef entend trouver au Pré Catelan sa place et expérimenter une pâtisserie brute et désucrée: des desserts gourmands, tout en légèreté.

C'est désormais à la tête de la pâtisserie du restaurant, sous l'œil bienveillant du chef Frédéric Anton et aux côtés de Mehdi Sgard, chef de cuisine, que le parcours de Max Martin continue à se dessiner chaque jour. Un trio aussi complice que talentueux uni par une même passion: régaler les clients.

Mehdi Sgard, Frédéric Anton et Max Martin. | L'Atelier Mai 98

Les desserts de Max Martin

La rhubarbe

Sur un sablé croustillant au citron est déposée une glace à la rhubarbe au parfum de vanille. Elle est entourée d'une rosace de rhubarbe confite laquée avec son jus relevé aux notes vanillées. Le tout repose sur une marmelade fruitée, dissimulée par une opaline croustillante aux peaux de rhubarbe et zestes de citron jaune qui viennent parfaire ce dessert.

Au restaurant Le Pré Catelan, la rhubarbe. | L'Atelier Mai 98

Le Madère

Au creux d'une glace infusée aux coquilles de noix se cache une délicate vinaigrette au madère. Le tout est posé sur un chou gourmand et croustillant parsemé de pépites de noix grillées. Enfin la poudre d'anis, la fleur de sel et les gavottes cacao apportent la touche finale à cette création gourmande.

Au restaurant Le Pré Catelan, le Madère. | L'Atelier Mai 98

La poire

Sur un croustillant crumble à la vanille s'ajoute une délicate compote de poires et pickles de céleri boule. Le tout est surmonté d'un sorbet à la poire et agrémenté d'un râpé de noix de muscade. La mousse au céleri apporte toute sa légèreté au dessert décoré d'un râpé de chocolat blanc, de poudre de céleri boule et de feuilles de céleri branche.

Au restaurant Le Pré Catelan, la poire. | L'Atelier Mai 98

Le café noisette

Sur un fond de pâte croustillante sont posées une dacquoise légèrement imbibée au café et une crème onctueuse à la noisette. Au-dessus, une fine couche brillante de pâte de noisette décore la tartelette. Pour un accord parfait, elle est servie avec un expresso surmonté d'un lait infusé à la noisette et une touche d'huile de noisette, fleur de sel et café râpé.

Au restaurant Le Pré Catelan, le café noisette. | L'Atelier Mai 98

Les mignardises

Le praliné amandes et fleur de sel: le praliné amande est trempé dans un chocolat noir 66% originaire du Mexique, surmonté d'amandes hachées caramélisées et de la fleur de sel.

Le praliné cacahuète et caramel beurre salé: le praliné cacahuète est trempé dans un chocolat noir 46% originaire de Madagascar, il est surmonté d'un caramel au beurre salé et de cacahuètes grillées.

Au restaurant Le Pré Catelan, le praliné aux amandes et fleur de sel. | L'Atelier Mai 98

Les menus du Pré Catelan

Le menu au déjeuner à 165 euros est proposé du mercredi au vendredi. Le même ensemble est disponible au prix de 210 euros avec des vins sélectionnés par le chef sommelier.

Le menu Orsay à 310 euros (neuf plats)

Le menu du Pré à 380 euros (onze plats)

La cave

Le restaurant du Pré Catelan possède une cave de plus de 30.000 bouteilles où les Pétrus, Châteaux Latour, Cheval Blanc, Ausone, Haut-Brion, les grands crus de la Romanée Conti, les Montrachet, les vins du Domaine des Comte Lafon et de Coche Cury… côtoient les appellations encore peu connues ou plus confidentielles. S'y mêlent les derniers coups de cœur de Boris Thuillier, le chef sommelier du Pré Catelan.

À noter: un chariot de champagnes riche d'une collection sans cesse renouvelée ainsi qu'une large sélection de vins au verre.

La salle du restaurant au Pré Catelan. | Marie-Line Sina

Le Pré Catelan. Bois de Boulogne 75016 Paris. Tél.: 01 44 14 41 14. Fermé dimanche, lundi et mardi. Parking.