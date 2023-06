Que valent les CV90 donnés à l'Ukraine par la Suède?

Temps de lecture: 2 min

Cet article est publié en partenariat avec Quora, plateforme sur laquelle les internautes peuvent poser des questions et où d'autres, spécialistes du sujet, leur répondent. La question du jour: «Que valent les chars d'assaut suédois CV90 donnés à l'Ukraine ?»

La réponse de Romain Collombon:

Le CV90 est un véhicule de combat d'infanterie, pas un char d'assaut. En gros, vous prenez un véhicule de transport de troupes, mais vous sacrifiez de la place interne pour lui mettre plus de blindage et d'armement. Il transporte moins de fantassins, mais les emmène plus près du front –grâce au blindage–, et permet d'appuyer efficacement les troupes débarquées à l'aide d'un petit canon (de 20 à 40 mm).

Dans la même catégorie, on retrouve le Bradley américain ou le BMP russe. Mais il est difficile de trouver mieux, pour remplir ce rôle, que les CV90 suédois donnés à l'Ukraine, à la fois modernes et éprouvés.

De l'extérieur, l'engin ressemble à un char d'assaut, mais on n'est pas du tout sur le même niveau de blindage ou d'armement qu'un char de combat principal (MBT signifie «Main Battle Tank»).

C'est un don très pertinent fait à l'Ukraine. Et qui lui est même essentiel pour mener des offensives avec son infanterie. | Jorchr via Wikimedia Commons

Un CV90 peut encaisser des balles perforantes de 14,5 mm (voire des obus de 30 mm en frontal) et est équipé, comme nous le disions plus haut, d'un canon de 20 à 40 mm. Un MBT possède, lui, un canon de minimum 75 mm (cela peut aller jusqu'à 120 mm) et peut, sur ses parties les mieux blindées, résister à des armes de son propre calibre. Leur poids non plus n'est pas le même: un MBT est deux fois plus lourd que le CV90.

De nos jours, les mots «char» et «MBT» ont tendance à être employés comme s'il s'agissait de synonymes, bien qu'on parle parfois de chars légers –un projet d'une version «char léger» du CV90 a d'ailleurs existé, mais a finalement été annulé.

C'est un don très pertinent fait à l'Ukraine. Il lui est même essentiel pour mener des offensives avec son infanterie. Le véhicule n'est cependant pas fait pour affronter des chars, bien qu'il puisse se défendre contre de vieux modèles soviétiques.