Un verre d'alcool par jour réduirait les risques de crise cardiaque

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur New York Post

Il se pourrait bien qu'un ou deux verres d'alcool quotidiens aient quelques avantages pour notre santé. Une étude publiée dans le Journal of the American College of Cardiology a révélé qu'une consommation modérée d'alcool pouvait entraîner une réduction de l'activité des réseaux neuronaux liés au stress.

Comme l'explique le New York Post, cela réduit ainsi le risque de crise cardiaque. Les scientifiques ont analysé les données de plus de 50.000 personnes inscrites à la Mass General Brigham Biobank afin de comprendre pourquoi les études précédentes ont indiqué un risque plus faible de maladies cardiovasculaires chez les buveurs modérés.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

C'est en observant les facteurs génétiques, cliniques et socio-économiques que les chercheurs ont confirmé les précédentes recherches. Pour plus de précisions, ils ont ensuite examiné un sous-ensemble de 754 personnes ayant déjà subi une imagerie cérébrale. L'objectif était de déterminer les effets de la consommation d'alcool sur l'activité du réseau neuronal.

«Nous avons constaté que les changements cérébraux chez les buveurs modérés expliquaient une partie importante de la protection cardiovasculaire», indique le cardiologue Ahmed Tawakol, auteur principal de l'étude.

Un petit verre pour évacuer le stress

Les chercheurs ont observé les imageries cérébrales de ceux qui boivent rarement voire jamais, et de ceux qui ont une consommation entre légère et modérée. Les résultats ont démontré que dans le deuxième cas, les images présentent des marqueurs de stress moins importants dans l'amygdale (la partie du cerveau associée à la réponse au stress) que dans le premier.

«Lorsque l'amygdale est trop en alerte et trop vigilante, le système nerveux sympathique est renforcé, ce qui fait monter la pression artérielle, accélère le rythme cardiaque et déclenche la libération de cellules inflammatoires», affirme Tawakol. Il poursuit en déclarant que si le stress devient chronique, les risques d'hypertension, d'obésité et de maladies cardiovasculaires augmentent.

Bien que l'on sache déjà que la réaction de l'amygdale aux stimuli menaçants est réduite avec l'alcool, il s'agit de la première étude qui prouve les effets neurobiologiques à long terme d'une baisse d'activité. C'est cette diminution qui pourrait avoir un impact certain sur le système cardiovasculaire.

Ce n'est toutefois pas une excuse pour multiplier les apéros entre amis! Les cardiologues insistent sur le fait que la consommation d'alcool a bel et bien des effets négatifs que l'on ne peut ignorer. Certes, elle peut avoir des bénéfices sur le système cardiovasculaire, mais elle augmente aussi les risques de cancer –entre autres.

De plus, une consommation trop élevée –plus de quatorze verres par semaine– peut, à l'inverse, mener à une augmentation des risques de crise cardiaque, ainsi qu'à une baisse de l'activité cérébrale globale. Vous l'aurez compris: l'alcool, pourquoi pas, mais avec modération.