«Stars at Noon», le thriller tropical, sensuel et moite de Claire Denis

Trish (Margaret Qualley), jeune Américaine longiligne, arpente les rues moites et désertes d'une ville du Nicaragua. Elle se dit journaliste, mais ne possède pas de carte de presse. Elle n'a plus de passeport, presque plus d'argent, et couche avec des officiels de la ville pour gagner de quoi s'acheter du shampoing.

Lorsqu'elle parvient à contacter son rédacteur en chef américain depuis un café internet miteux, l'homme en question (incarné par l'impeccable John C. Reilly) la remballe d'un «fuck you» sans appel. Est-elle journaliste ou prostituée? Sans doute un peu des deux. Et lorsqu'elle croise la route d'un mystérieux Britannique, Daniel, leur rapport d'abord transactionnel se transforme vite en une passion aussi vitale que dangereuse.

Avec Stars at Noon, Claire Denis adapte un roman de Denis Johnson, sorti en 1986, qui s'inspirait de ses expériences de jeune journaliste au Nicaragua en pleine révolution sandiniste. Dans son film présenté en compétition officielle au Festival de Cannes 2022 (et récompensé du Grand Prix du jury ex-æquo), la cinéaste française conserve l'histoire d'amour au cœur du récit, mais transpose l'action dans le Nicaragua contemporain, entre instabilité politique et pandémie de Covid-19.

Ellipses et non-dits, les marques de fabrique de Claire Denis

Dans ce film insaisissable, en salles depuis ce mercredi 14 juin, aucun personnage n'est vraiment qui il prétend être. Certains, comme le «subteniente» (sous-lieutenant) Varga/Veraguas, ont même plusieurs noms. Et leur identité, tout comme la raison de leur présence dans le pays, n'est jamais clairement élucidée.

Claire Denis (Chocolat, Beau Travail, 35 Rhums, High Life), adepte de la narration elliptique, a toujours possédé un talent particulier pour filmer les non-dits. «À ce stade, je dois probablement admettre que les récits ambigus sont quelque chose que j'aime. Je ne m'en étais jamais trop rendue compte», nous confie-t-elle.

Dans Stars at Noon, «les non-dits sont immenses», et on en apprend plus sur les personnages en observant simplement leur gestuelle, leurs embrassades ou leurs rapports aux objets, comme lorsque Daniel enlace le sac à main de Trish, soulagé qu'elle ne l'ait pas quitté. La réalisatrice rêvait depuis longtemps d'adapter ce roman dont l'écriture l'avait bouleversée. «Je me suis dit qu'il [le romancier Denis Johnson, ndlr] maîtrisait parfaitement la façon de dire ce qui est à la surface et de ne pas décrire l'immense profondeur que tous les personnages contiennent.»

Une femme revêche et chaotique

Pour étayer son intrigue minimaliste et légèrement absconse, Claire Denis laisse parler le talent de son casting, et notamment ses deux interprètes principaux. Il y a Joe Alwyn, aperçu dans Un jour dans la vie de Billy Lynn ou la série Conversations entre amis, à la fois séduisant et mélancolique dans le rôle de Daniel. Mais c'est l'actrice et danseuse Margaret Qualley, fille d'Andie MacDowell au CV déjà bien rempli (The Leftovers, Maid, Once Upon a Time... in Hollywood), qui sature l'écran de son énergie chaotique.

L'actrice est de presque tous les plans et livre une performance physique, exigeant souvent d'être dénudée ou de jouer l'ivresse: «De temps en temps, j'étais juste bourrée, ça aide aussi.» Avec le personnage de Trish, elle incarne une femme revêche et vulnérable, sans cesse au bord de l'implosion. «Les gens la voient comme quelqu'un de très fort, et elle l'est, mais elle est aussi très fragile, précise l'actrice. Et je pense que c'est cette fragilité qui la fait se comporter avec autant de poigne. Souvent, les gens qui semblent les plus forts ou les plus francs, voire agressifs, cachent un intérieur plutôt sensible, et je trouve que c'est quelque chose d'intéressant à jouer.»

Histoire de désir

S'il contient tous les codes du thriller politique, Stars at Noon s'en démarque par son rythme langoureux et son atmosphère moite, presque tactile. Car il s'agit avant tout d'une histoire de désir. Piégés par les circonstances, en quête d'échappatoire, Trish et Daniel s'accrochent l'un à l'autre comme à une bouée en plein naufrage.

Leurs nombreuses scènes d'intimité, filmées comme des tableaux par la caméra d'Éric Gautier, sont d'une sensualité folle, mais aussi d'une rare franchise. Comme lorsque Trish, qui a ses règles, essuie tendrement les doigts pleins de sang de Daniel après leurs ébats.

Au milieu du film, l'intensité de leurs sentiments est scellée par une scène de danse poétique, baignée de lumière violette, au son d'une musique originale composée par Stuart Staples du groupe britannique Tindersticks (qui collabore avec la réalisatrice depuis plus de vingt-cinq ans).

Impossible en effet de parler d'un film de Claire Denis sans mentionner ses scènes de danse, tant la cinéaste a réalisé certaines des plus belles de l'histoire du cinéma, de 35 Rhums à US Go Home en passant par Beau Travail. «C'est quelque chose qui m'a toujours tellement touchée, en regardant des films, de voir des gens danser ensemble à l'écran, explique-t-elle. Même sur scène dans un ballet, ou quand j'étais une jeune fille et que j'allais danser, je tombais amoureuse en dansant avec un garçon, ou en regardant un couple danser. Le lien entre la musique et le corps, c'est quelque chose de très précieux, sans mots, plein d'émotions et de significations pour moi.»

Tonnerre sous les tropiques

Si l'on se laisse envoûter par Stars at Noon, c'est aussi pour son ambiance résolument orageuse. Dans un lieu qui, comme le souligne le personnage de Margaret Qualley, a tout de l'enfer, la chaleur étouffante est palpable à chaque plan. Et la météo capricieuse, avec laquelle l'équipe du tournage a dû composer malgré elle, confère une tension supplémentaire au film.

«On n'avait pas de machine à pluie, mais j'ai compris très rapidement que le Panama [où le film a été tourné, ndlr] était une machine à pluie, rigole Claire Denis. Alors j'ai dit au directeur de la photographie: “Dès qu'il pleut, allume la caméra et on verra.”» C'est comme cela que l'équipe a réussi à tourner une scène de course-poursuite en voiture, où la visibilité devient impossible sous le déluge. «À la base, notre voiture devait être pourchassée par un tuyau d'arrosage, et ça ne marchait pas du tout. Et puis il s'est naturellement mis à pleuvoir», raconte Margaret Qualley.

Inspirée par l'imprévu, Claire Denis a aussi décidé d'inclure à son histoire les conditions du tournage en plein Covid. Les personnages se font prendre la température, subissent un test PCR aux abords de la frontière... et portent souvent des masques, venant ainsi renforcer le climat paranoïaque du film.

Alors que les protocoles sanitaires semblent se relâcher dans notre partie du monde, ce drame sensuel en temps de pandémie restera peut-être le témoin d'une époque étrange. Même si pour la cinéaste, «ça ne me semble pas si éloigné que ça, on ne parle pas du temps des pharaons. J'ai encore des masques dans ma cuisine... au cas où.»