Des addictions au bouddhisme, l'histoire folle de l'homme qui plante des arbres dans tout Belfast

Une cinquantaine de bornes séparent le domicile de l'homme qui se fait appeler «Phantom Planter» des montagnes de Mourne, massif granitique du nord-est de l'île d'Irlande. «Du sud de Belfast jusqu'aux sommets de ces montagnes, le paysage est rempli d'arbres que j'ai plantés, narre Phantom, un masque de Guy Fawkes dissimulant son visage. Je fais attention à ne planter que sur des trajets que j'emprunte régulièrement. Ainsi, je peux arroser chaque arbre. La première année, ils ont besoin qu'on s'occupe d'eux. Et puis, il faut bien l'avouer, je m'attache à chaque arbre que je plante.»

Depuis le crépuscule des années 2010, Phantom pense avoir planté des milliers d'arbres et donc développé autant de liens affectifs. Avant de créer son alter-ego, le planteur sauvage était à la tête d'une ONG qui visait à verdir les rues de sa ville natale. «Mais je passais plus de temps à envoyer des mails pour demander des autorisations, empêtré dans des conneries administratives, qu'à planter des arbres», s'agace-t-il.

«J'avais l'impression de quémander des faveurs, alors que tout ce que je voulais, c'était planter. Ça pompait toute mon énergie, tout mon enthousiasme. Alors, j'ai changé d'approche: je plante sans rien demander à personne. Ils veulent m'arrêter? Qu'ils le fassent! Un procès pour avoir planté des arbres, ça ferait le tour du monde.» Sans son association, Phantom est plus efficace.

À chaque arbre mis en terre, il ressent une forme de paix, comme s'il rééquilibrait la balance. «Je sens que j'ai utilisé mon temps à bon escient, développe-t-il. C'est enrichissant. Puis je vois grandir chaque arbre…» Il marque une pause, comme transporté au-dessus d'une forêt de sa propre création. «Dans le monde matériel, rien ne donne autant de satisfaction que planter un arbre, reprend-il, certain de ses dires. J'ai eu de l'argent, des voitures de course, de grandes maisons. Je sais de quoi je parle. Croyez moi.»

Mafia paramilitaire et chemises Ralph Lauren

Loin d'être un fils de hippie, Phantom n'était en rien destiné à ce rôle de vengeur masqué d'une nature bafouée. En plein conflit nord-irlandais (1968-1998), le planteur grandit dans une cité loyaliste de Belfast, contrôlée par l'Ulster Defence Association (UDA). «La police n'avait pas le droit d'entrer dans le quartier, raconte-t-il. Si tu avais un problème, tu allais voir les paramilitaires, pas les flics. Ils contrôlaient tout, comme une mafia. Et mon père était leur associé.» Devant la maison du petit Phantom défilaient des camions que l'on chargeait et déchargeait en permanence. Sorte de contrebandier, son paternel revendait clopes et gnôle récupérées en Andorre. L'argent servait en partie à financer l'UDA.

Alors qu'il tenait à peine sur ses jambes, Phantom assistait déjà un père qu'il adulait. Il portait les colis et comptait les billets, avant de vendre ses marchandises aux élèves comme aux professeurs dans les couloirs de son école. «Tabac, parfum, chemises Ralph Lauren, bracelets Tiffany et Pandora..., liste-t-il, sans avoir l'air d'être exhaustif. Quoi que tu veuilles, mon père avait toujours des connexions et pouvait se faire envoyer des contrefaçons de Chine. Le monde avait l'air de lui appartenir. Forcément, je voulais toujours être avec lui. Ma mère –qu'elle repose en paix– fumait beaucoup et jouait au poker. Alors, la nature…»

Ses mots tremblent tant il est absurde, pour lui, d'associer ce concept avec l'éducation administrée par ses parents. «On va dire que ce n'était pas leur priorité. On avait une forêt pas loin de la maison, mais ils ne m'ont rien appris là-dessus.» Séduit par le mode de vie de son père, Phantom quitte l'école à l'adolescence avec une vision déformée du monde. Pour lui, les gens n'étaient que des portefeuilles, des clients potentiels.

Pour faire plaisir à sa mère, qui rêvait que son fils ait une vie différente de celle de son époux, il devient d'abord chef dans un restaurant de Belfast. «Mais le restaurant était à un ami de mon père. Alors, j'ai commencé à vendre des trucs dans la cour: de la vodka, du viagra, du maquillage. Je me faisais plus d'argent comme ça. Alors au bout d'un an, j'ai arrêté le restaurant pour emprunter une voie plus entrepreneuriale.»

Bière, cocaïne et Al Pacino

Pendant une grosse dizaine d'années, Phantom devient un touche-à-tout à succès. Il trempe dans des commerces aussi variés que le débarras de domicile, la confection de matelas, la vente de meubles, de fish and chips, de téléphones portables ou de bâtons lumineux dans des rave-parties. À 21 ans, il est riche. «Pas comme Bill Gates, mais je devais avoir quelques centaines de milliers de livres, assure-t-il. À 25 ans, j'avais quelques millions.» Mais aussi beaucoup de problèmes.

Ses souvenirs de la décennie suivante sont flous, perdus dans un brouillard d'addictions. Phantom entamait chaque jour par une dose de lévoamphétamine, «une sorte de speed», en guise de petit-déjeuner. À 10h, il ouvrait la première d'une vingtaine de lagers, et midi était moins l'heure du déjeuner que celle de sa première trace de cocaïne. «J'avais beaucoup d'affaires à gérer, donc je me couchais toujours tôt, précise-t-il. Pour dormir, je fumais de l'herbe ou je prenais un diazépam. J'étais un junkie très fonctionnel.»

À 30 ans, déjà esquinté, Phantom commence à avoir des soucis avec certains de ses associés. Des gens qui ne plaisantent pas. Il quitte alors l'Irlande du Nord et s'envole pour les îles Canaries. À Lanzarote, il investit «beaucoup d'argent» dans une ferme hydroponique. «Mais entre la coke, les casinos et les prostituées, j'ai vite tout perdu.»

Au cours de sa descente aux enfers, Phantom attire une série de démons qui se mettent à piocher dans sa fortune. «Vous avez déjà vu L'Impasse? Avec Al Pacino? C'était pareil. Quand tu tombes, les gens s'approchent et te coupent en morceaux. Ils te volent tout, tranche par tranche. J'avais gardé deux business à Belfast et les gens qui les géraient pour moi me volaient aussi.»

Un drakkar et une ferme

Chassé d'Espagne au bout d'un an, Phantom rentre chez lui, ruiné. Doucement, il essaie de se rafistoler un semblant de vie. Il plante quelques arbres avec des copains, pour s'amuser, mais se défonce toujours autant. «Un jour, je participais à une course d'aviron de charité sur le fleuve Shannon. Ça durait dix jours. On ramait un jour sur deux.» Ses jours off, Phantom les passe naturellement au pub, à descendre des bières.

«Pour cette course, on était tous déguisés en vikings, poursuit-il. Un jour, j'étais au pub et un viking est venu me chercher. Il m'a dit que je devais remplacer un des rameurs. J'étais déjà bourré, mais il m'a dit que je n'aurais pas à ramer longtemps. Et que je pouvais amener à boire.» Il lui indique alors une jetée, mais Phantom ne parvient pas à la trouver. Il se sent trahi. Des tonneaux de pluie se mettent à tomber. L'eau vomie par le ciel sombre a l'air de rebondir sur celle du fleuve. Phantom est trempé jusqu'aux os. Il n'en peut plus. Alors, une fois son stock de bières terminé, il se lève, titube. Et saute.

Empêtré dans un marais, il parvient à se traîner jusqu'à la berge, d'où il aperçoit entre les gouttes une ferme, comme posée sur une colline. Il toque, deux jeunes filles ouvrent. Elles l'invitent à l'intérieur, lui donnent des serviettes et un whisky chaud. Phantom les remercie et demande si quelqu'un peut le reconduire à son hôtel. Elles appellent leur oncle et lui demande: «Au fait, vous êtes un bouddhiste?» Ivre sous son crâne chauve, Phantom ne comprend pas vraiment la question. «Il y a un monastère au bout de la rue, expliquent les jeunes filles. On pensait que vous vous étiez perdu.»

De retour dans sa chambre, Phantom gamberge. Englué dans ses addictions, il pense à sa mère, récemment décédée. À la femme qui l'a quitté. À la maison qu'il a perdu. «Et je pensais à ce temple bouddhiste. Sans savoir pourquoi, j'ai décidé d'y aller.»

Le paradoxe de notre temps

À sa descente du taxi, un moine solitaire a l'air de l'attendre, un sourire aux lèvres. Il accueille Phantom et l'emmène dans une pièce où sont accrochées certaines des paroles les plus célèbres du dalaï-lama.

«Le paradoxe de notre temps est que nous avons des maisons plus grandes, mais des familles plus petites, lit alors Phantom. Plus de commodités, mais moins de temps. Nous avons plus de diplômes, mais moins de bon sens; plus de connaissances, mais moins de discernement; plus d'experts, mais plus de problèmes; plus de médicaments, mais moins de bien-être. Nous avons fait chemin jusqu'à la Lune et en sommes revenus, mais nous avons du mal à traverser la rue pour rencontrer le nouveau voisin. […] C'est une époque où il y a beaucoup dans la vitrine, mais rien dans la réserve.»

Phantom est touché, il décide de rester quelque temps au monastère. Parmi les enseignements qu'il reçoit, il cite une pratique du nom de «Karma yoga», qui consistait à aller en forêt «aider la nature». En 2023, c'est depuis sa salle de méditation, un drapeau tibétain dans le dos, qu'il assure que le bouddhisme «a changé sa vie». À sa sortie du monastère, il opère une révolution dans son existence, embrassant un style de vie minimaliste et ancré dans la nature.

Une petite fille et un super-héros

En octobre 2019, l'homme qui ne se faisait pas encore appeler Phantom fréquentait une mère de famille. C'est avec sa fille, âgée de 9 ans, qu'il développe le concept de «planteur fantôme». «On plantait des arbres ensemble et nous avons inventé ce super-héros qui ferait de même. On trouvait ça marrant que des arbres surgissent dans la rue sans que personne ne sache d'où ils sortaient.»

Plutôt que de passer son temps à envoyer des mails, Phantom décide de planter sans autorisation. Son premier arbre sous son nouveau masque de justicier est un genévrier, mis en terre avec la bénédiction et l'aide d'un moine bouddhiste. Sur un groupe Facebook et un site personnel, Phantom décide ensuite de prêcher la bonne parole. Il met chaque lecteur au défi de planter un arbre, tout en expliquant «les effets curatifs que cela peut avoir et l'impact que cela a eu sur [s]a vie». «Tout ce que nous possédons vient de la nature. Pour avoir ces choses, nous détruisons la nature, d'une façon ou d'une autre. On ne peut plus continuer à prendre sans jamais rien donner en retour.»

Mi-juin 2023, le groupe The Phantom Planters compte près de 30.000 membres et commence à ressembler à un véritable mouvement. Les partisans de la guérilla jardinière plantent des arbres de façon sauvage partout: sur des terrains vagues à côté de supermarchés, des terres appartenant aux autorités, des parcs ou des cimetières...

«Des milliers de gens plantent à travers le monde et j'en suis ravi, affirme Phantom. Beaucoup de personnes savent que l'on doit changer, évoluer, se reconnecter à la nature. Mais maintenant, il faut le faire. Il faut agir. Je n'ai pas le temps d'attendre, et vous non plus. Faites de votre rue un jardin d'Éden, du pas de votre porte un verger. Nous n'avons jamais autant eu besoin d'initiatives positives. Plantez d'abord, demandez la permission après. Vous ne faites que planter un arbre. Qui peut vous en vouloir?»