À la maternité, «des femmes continuent à dire que les visites sont interdites» pour avoir la paix

«Il semble que des maternités de l'AP-HP continuent d'appliquer les protocoles mis en place pendant l'épidémie de Covid», écrivait le 10 mai la vice-présidente du Sénat Laurence Rossignol au directeur de l'Assistance-Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). «Les visites sont restreintes au père ou à l'autre parent. […] J'observe que cette quasi-mise à l'isolement s'exerce sur des femmes à un moment où elles sont particulièrement vulnérables.»

Au début de la pandémie, les maternités ont en effet commencé par interdire toutes les visites extérieures aux femmes venant d'accoucher. Les règles se sont ensuite assouplies pour permettre aux conjoints d'être présents et aux fratries de venir rencontrer leur nouveau jeune frère ou sœur. Or, beaucoup de soignants ont constaté à cette occasion que les bébés et les mères étaient plus reposés. Dans certains endroits, la plupart des visites restent interdites.

«Pendant la pandémie, la difficulté, c'est que tout le monde était interdit de visite. L'absence du conjoint était très compliquée, et le fait de ne pas voir ses autres enfants pouvait être vraiment très douloureux, pour les enfants et pour la mère», explique Anne Évrard, coprésidente du Collectif interassociatif autour de la naissance (Ciane). «Les interdictions qui perdurent aujourd'hui, ça peut être celles de la fratrie, ce qui est strictement anormal, et celles du reste de la famille. Toujours avec l'argument –qui n'a rien de général– que les soignants ont pu constater que quand il y a énormément de visites, les mères sont énervées et les enfants aussi.»

En revanche, pour elle, l'argument parfois vu sur les réseaux sociaux selon lequel cela exposerait moins les nourrissons à des bactéries ou des virus est «contre-scientifique»: «On fait visiter, particulièrement dans les pays du nord de l'Europe, de grands prématurés à leur famille et à leurs frères et sœurs. Donc la limitation du risque infectieux, aujourd'hui, c'est une réponse inadaptée à un problème qui peut se traiter autrement.»

Un effet globalement très positif

Mounia El Kotni est anthropologue, spécialiste des questions de genre et de santé. Au cours d'une enquête qu'elle a menée sur le vécu du post-partum, elle a constaté que cette interdiction des visites était globalement très appréciée des femmes. «Personne ne m'a dit qu'elles auraient aimé avoir leurs familles à la maternité. J'ai même parlé à des femmes qui ont continué à dire que les visites étaient interdites alors que ce n'était plus le cas, pour avoir la paix.»

Pour elle, l'avantage de limiter les visites au second parent et à la fratrie, c'est que cela dédouane les femmes et leur évite d'avoir à négocier alors qu'elles viennent juste de vivre un accouchement. «Elles peuvent dire: “Ce n'est pas pas que je ne veux pas vous voir, c'est que c'est interdit.” Il faut avoir un peu plus de cran, peut-être avoir eu un premier enfant ou des copines qui nous ont raconté, pour pouvoir dire “non”.»

La pression sociale à recevoir les visites peut en effet être difficile à contourner. «Dans notre société, on a peu de rites qui marquent l'entrée dans la maternité. Donc le rite de passage, c'est l'accouchement et ces visites, qui sont ritualisées. S'y soustraire, c'est dévier des normes. Et on le sait en sociologie et en anthropologie, on le paie cher quand on dévie des normes. Est-ce qu'on a cette énergie-là après une grossesse, un accouchement, un corps en vrac, des nuits blanches? C'est dur.»

D'ailleurs, elle souligne que beaucoup de visiteurs s'intéressent finalement assez peu à la mère. «Avec Anna Lelièvre, avec qui j'ai croisé mes données, on a remarqué qu'il y a un changement dans l'attention sociale et médicale après l'accouchement, qui passe de la mère à l'enfant. Et ça, ça se retrouve lors des visites, que ce soit à domicile ou à la maternité. On m'a dit: “J'ouvre la porte, les gens se précipitent sur le bébé, et moi c'est à peine si on me demande comment ça va.” Ce qui se joue, du point de vue de l'anthropologie de la parenté, c'est l'accueil d'un nouveau membre de la famille, la continuité de la vie, de la lignée, donc il y a des enjeux sociaux et culturels assez forts. Parfois, ça peut être pour accompagner la mère dans cette transition, mais souvent, ce n'est pas le cas.»

Difficile de généraliser

La peur de l'isolement maternel serait-elle alors infondée? L'interdiction des visites hors conjoint et enfants serait-elle bénéfique pour toutes les femmes sans exception?

Non, insiste Anne Évrard. «Notre position, c'est de demander aux femmes ce qu'elles veulent. Il y a des femmes qui apprécient de n'avoir que leur conjoint et leurs enfants, mais il y en a d'autres pour qui la présence de l'environnement fait partie intégrante de l'accueil du bébé. Soit pour des raisons familiales, parce que c'est comme ça que dans cette famille on vit l'accueil de l'enfant, soit parce que ça fait partie d'une culture où la présence de la mère, de la tante, d'une personne élue, a un rôle symbolique très fort qui permet certains passages, certaines transmissions. C'est par exemple souvent le cas des femmes roms, qui souhaitent avoir leur communauté avec elles.»

Pour Mounia El Kotni, même si le bilan est très positif, il faut garder en tête ses limites. «On reste dans une vision très centrée sur la famille nucléaire. À la fois ça peut responsabiliser les coparents, surtout les hommes hétéros, mais dans le cas où ils sont défaillants et qu'ils rentrent dormir chez eux parce que le fauteuil n'est pas assez confortable, de fait, on a effectivement des mères seules. Ou si le conjoint est violent, c'est toujours important d'avoir d'autres personnes ressources.»

«On s'en est aperçu, pendant la pandémie, que cette question des visites était un enjeu», continue Anne Évrard, qui craint que l'hôpital aille au plus simple pour son fonctionnement sans prendre en compte la diversité des besoins des patientes. «On le sait, il y a des femmes qui n'osent pas demander à ce que certaines personnes ne viennent pas. Mais comme c'est délicat et que c'est du cas par cas, l'institution préfère répondre comme chaque fois par des réponses qui sont stéréotypées et massives.»

Pour elle, il faudrait mettre en place d'autres solutions, plus ajustables: «Qu'est-ce qui empêche de demander à la mère quand elle revient en chambre quelle est sa position par rapport aux visites? On pourrait déjà, au moins, demander ça.» Ce qui n'empêche pas les femmes de se reposer sur une interdiction dont elles ne seraient pas responsables. «Il y a des femmes, même avant, qui le demandaient, dans le cas de familles toxiques, par exemple. Le soignant peut mettre sur la porte une restriction de visite, en signalant que pour des raisons médicales, la visite est impossible.»

«Je comprends bien que dans le contexte actuel, où les soignants sont déjà débordés par des tonnes de choses différentes, ça fait un critère en plus à ajuster et c'est compliqué, poursuit Anne Évrard. Mais si on nous demande vraiment de quoi il y a besoin, à ce moment-là, on accepte que la réponse soit ajustée aux besoins des gens.»