L'erreur de traduction qui scella le sort d'Hiroshima

«Faute d'un clou, le fer fut perdu. Faute d'un fer, le cheval fut perdu. Faute d'un cheval, le cavalier fut perdu. Faute d'un cavalier, la bataille fut perdue. Faute d'une bataille, le royaume fut perdu. Et tout cela faute d'un clou de fer à cheval.»

Ce proverbe, qui enregistre d'infinies variations à partir du XIIIe siècle, témoigne d'une réalité sensible à travers les âges: l'histoire trébuche parfois sur un petit rien. Une coïncidence, un hasard malheureux suffisent à emporter le sort d'une bataille ou à mettre une nation à genoux. Les exemples abondent à travers l'histoire, depuis l'invasion de moustiques qui précipita la chute de l'Empire romain au Ve siècle jusqu'aux coups du sort qui ont conduit à l'échec de l'opération Walkyrie, un complot visant à assassiner Hitler en juillet 1944.

Une autre de ces coïncidences s'est manifestée en juillet 1945, quelques semaines après la capitulation allemande. Car la paix sur le continent européen ne signe pas pour autant la fin de la guerre: au même moment, les Alliés progressent péniblement dans les jungles d'Okinawa. Le monde a désormais les yeux rivés sur le théâtre Pacifique où l'empire du Japon, assiégé, jette ses dernières forces dans la bataille.

L'empire du soleil couchant

La bataille d'Okinawa est considérée comme le tournant de la guerre. Au prix de lourdes pertes, les Alliés arrachent la victoire le 22 juin. Enlisée dans une spirale autodestructrice, l'armée japonaise se replie après avoir au préalable fait distribuer des grenades aux civils, afin de les encourager à se suicider.

Dans la culture nippone, la mort est souvent jugée préférable à une reddition humiliante –les soldats japonais pratiquaient le gyokusaï (le suicide d'estime) pour ne pas se rendre, et la guerre du Pacifique a marqué la naissance des kamikaze, ces pilotes effectuant des missions-suicides. De quoi donner des sueurs froides à l'état-major allié…

Les grands vainqueurs de l'Ouest se réunissent à Potsdam, en Allemagne occupée, à la fin du mois de juillet pour discuter les conditions de la paix. C'est à cette occasion qu'un ultimatum est adressé aux Japonais: les Alliés menacent l'archipel d'une «destruction prompte et totale» s'ils ne baissent pas les armes. En parallèle, une armada considérable est déployée en mer du Japon –42 porte-avions, 22 cuirassés et 400 destroyers–, afin de prouver à leur adversaire qu'il ne s'agit pas d'un coup de bluff.

Dans le camp japonais, l'ultimatum de Potsdam fait l'effet d'une bombe –littéralement. Le Premier ministre japonais Kantarō Suzuki sait lire entre les lignes: les Américains ont le doigt au-dessus du bouton atomique. Deux semaines plus tôt, ils faisaient exploser la première bombe A de l'histoire dans le désert d'Alamogordo (Nouveau-Mexique). Et si Japon était la prochaine cible?

«Lost in translation»

Politiciens nippons et chefs de guerre confèrent en urgence. Que répondre à l'ultimatum des Alliés? La guerre, on le sait, est déjà perdue. Mais faut-il pour autant accepter les termes de la capitulation proposée par l'ennemi? Les dirigeants tergiversent. Certains penchent pour la paix, quel que soit le prix à payer (c'est le cas de l'empereur Hirohito); d'autres, issus le plus souvent des forces armées, souhaitent poursuivre la guerre afin de négocier de meilleures conditions de reddition.

La bombe atomique Little Boy est chargée dans un Boeing B-29 sur l'île de Tinian, le 5 août 1945. | U.S. War Department. Office of the Chief of Engineers. Manhattan Engineer District via Wikimedia Commons

Le 28 juillet, alors que Kantarō Suzuki fait face à un parterre de journalistes internationaux, la question n'est toujours pas tranchée. Accablé de questions, il botte en touche: «Je considère que la proclamation conjointe est une redite de la déclaration du Caire [en novembre 1943, quand les dirigeants américain, britannique et chinois ont posé les conditions à poser au Japon à la fin de la guerre, ndlr].» Il ajoute que la position officielle du gouvernement est celle de mokusatsu –quatre syllabes qui vont faire couler beaucoup d'encre…

En effet, cette formule, qui signifie littéralement «tuer par le silence», n'a pas de traduction en anglais. Elle peut signifier à la fois «ignorer», «ne pas de soucier de», «faire la sourde oreille» ou simplement «se passer de commentaires», «rester silencieux en attendant de mûrir sa décision». On ne saura jamais laquelle exprimait le mieux l'opinion du gouvernement, mais c'est la deuxième traduction qui a été relayée par la Dōmei News Agency, l'organe de presse officiel de l'archipel.

Dès le lendemain, les journaux titrent que l'empire du Soleil Levant a choisi «d'ignorer» l'ultimatum de Potsdam… Le sort en est jeté. Le président américain Harry Truman, jugeant la réponse japonaise «présomptueuse», donne le feu vert à ses bombardiers qui, au matin du 6 août, descendent sur Hiroshima. La cité de 255.000 habitants est balayée par un déluge de feu. La première offensive atomique de l'histoire coûtera la vie à plus de la moitié de sa population.

Le soir même, dans une allocution radiodiffusée, Harry Truman se justifie: «C'est pour épargner le peuple japonais d'une destruction totale que l'ultimatum de 26 juillet a été publié à Potsdam. Leurs dirigeants ont promptement rejeté cet ultimatum. S'ils n'acceptent pas maintenant nos conditions, ils peuvent s'attendre à une pluie de destructions venues des airs, comme on n'en a jamais vues sur cette Terre…»

Hiroshima le 6 août 1945, peu de temps après que la bombe atomique a été larguée sur la ville. | U.S. Navy Public Affairs Resources Website via Wikimedia Commons

Il faudra finalement un second bombardement, trois jours plus tard à Nagasaki, et un bilan total avoisinant les 200.000 victimes pour que l'état-major japonais consente à donner sa reddition inconditionnelle le 2 septembre. «Tuer par le silence»: finalement, la diplomatie du mokusatsu a bien porté son nom…