«On a construit un lance-roquettes» et autres secrets du film «Sauvez Willy»

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

Lorsqu'on pense au film Sauvez Willy, sorti en 1993, beaucoup visualisent immédiatement la scène où l'orque saute majestueusement par-dessus une digue de rochers pour rejoindre l'océan. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment ils y sont parvenus, à une période où les effets spéciaux par ordinateur n'avaient pas atteint leur plein potentiel? Heureusement pour vous, le Guardian est là pour dévoiler les coulisses de ce long-métrage à travers les interviews de Simon Wincer, le réalisateur, et Lori Petty, qui a interprété la vétérinaire Rae Lindley.

Pour cette fameuse scène que nous évoquions, il ne s'agit évidemment pas de l'orque Keiko (qui joue Willy) qui a bondi. «On avait tellement de réunions sur la façon dont on allait pouvoir faire [le saut], se souvient Simon Wincer. [...] On a tourné à marée haute dans un petit port –et nous avons littéralement construit un lance-roquettes avec une baleine animatronique dessus. Il vole hors de l'eau, s'arrête, puis c'est l'image de synthèse qui prend le relais.»

Un animal «intelligent» et «compatissant»

L'histoire de Keiko est comparable à celle de Willy. Capturé au large de l'Islande, il est d'abord vendu à un aquarium de l'île, puis part au parc Marineland du Canada, avant de finir dans un parc d'attractions de Mexico. «Keiko avait une nageoire dorsale courbée, parce qu'il n'aurait pas dû être dans un si petit bassin, se rappelle Lori Petty. Il avait de l'eczéma et de grosses bosses sur son corps à cause du stress. C'est comme si vous viviez dans une cabine téléphonique couchée sur le côté.»

Le succès du film permet de déménager Keiko dans un meilleur habitat, puis de lui redonner son entière liberté en 2002. Mais cette remise à l'état sauvage est mitigée, comme le rappelle un article du Monde la même année, soulignant que Keiko n'a «aucun désir de s'éloigner des hommes». L'animal meurt un an plus tard.

Lori Petty se souvient auprès du Guardian de la personnalité de l'orque, «intelligent» et «compatissant». «Quand j'arrivais sur le plateau de tournage, je disais bonjour à tout le monde. Si je ne saluais pas Keiko, il venait me voir et m'aspergeait d'eau [...]. Savez-vous comment dire bonjour à une orque? Vous sautez sur son dos très fort. [...] Il adorait aussi qu'on lui frotte la langue. [...] On le faisait tous les jours.»

Michael Jackson et le dentiste

Jason Richter, qui joue le jeune Jesse dans Sauvez Willy réussit, selon les mots de Simon Wincer, à construire «une relation magnifique» avec l'orque. Le réalisateur se souvient par exemple d'une scène que refusait de faire le cétacé, à la suite d'un accident du photographe sous-marin du film, qui s'est cassé la jambe. Les dresseurs n'arrivaient pas à faire faire à Keiko une série d'actions. «J'ai dit: “Pourquoi ne voit-on pas s'il le fait pour Jason?”, décrit Simon Wincer. Et –le croyez vous!– l'orque l'a fait. L'émotion que vous voyez sur le visage des acteurs est réelle. [L'animal] adorait ce garçon.»

Le réalisateur livre également auprès du Guardian les secrets de la bande originale. Michael Jackson a notamment réalisé le titre «Will You Be There», entendu dans le générique de fin. La genèse de cette chanson est à trouver… chez le dentiste. Le producteur du film, Richard Donner, visite en effet le même praticien que le roi de la pop. Il le croise dans la salle d'attente et mentionne au chanteur ce film à propos d'une orque et d'un garçon, ce qui intéresse l'artiste. «Quand on lui a montré une première version, il nous a donné la chanson», reconstitue Simon Wincer. Comme quoi, le hasard fait bien les choses.