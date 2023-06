Seriez-vous capable de dormir dans une prison transformée en hôtel?

Temps de lecture: 6 min

«L'hôtel La Prison, c'est l'évasion garantie.» C'est avec ce jeu de mots que Midi Libre titrait son article du 31 mai 2023, décrivant la visite de ce nouvel établissement hôtelier à Béziers (Hérault). Un parti pris assumé entre deux rires par Michel Halimi, cofondateur de Mando Hospitality (et par ailleurs entrepreneur et investisseur au côté de l'acteur Christophe Lambert). Filiale du groupe hôtelier Sirius, l'entreprise a œuvré à réhabiliter l'ancienne maison d'arrêt de la sous-préfecture héraultaise en lieu confortable pour dormir, manger, boire du bon vin et même nager en plein air, avec une vue imprenable sur la plaine du Narbonnais.

Robert Ménard, le maire de la ville, renchérit: «Il faut un brin de folie pour faire ça.» Tatiana Halimi, associée et responsable d'exploitation de Mando, explique par téléphone qu'elle et son équipe sont tombées «mystérieusement» sous le charme du bâtiment, dont la construction s'est achevée en 1857.

Située dans le cœur historique de Béziers, à deux pas de la cathédrale Saint-Nazaire, la maison d'arrêt a été fonctionnelle à partir de 1867 et a fermé en 2009, du fait de sa vétusté. Les détenus ont alors été transférés au centre pénitentiaire du Gasquinoy, tout neuf et situé en périphérie. «Puisque les gens vont dire “je vais à la prison”, autant garder le nom pour l'hôtel.» Pourquoi pas.

Un lieu à part, de privation de liberté et parfois d'exécutions

«Nous avons conservé toutes les parties les plus belles qu'une prison d'époque peut avoir, comme les portes en bois des cellules, sans non plus faire dans le cliché. Mais vous dormez quand même dans des cellules!», poursuit Tatiana Halimi. Certains dessins réalisés par des détenus pendant leur incarcération ont également intégré la nouvelle vie de la prison, «les plus agréables à voir, les plus curieux, les plus intéressants».

À la remarque des réactions agacées ou choquées suscitées par un tel projet, Tatiana Halimi soupire «qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde», préférant rappeler le coup de foudre pour le lieu et pointer que les hôpitaux sont aussi réhabilités en lieux chaleureux, à l'image de l'hôtel InterContinental à Marseille (ancien hôpital Hôtel-Dieu jusqu'au milieu des années 2000) ou bien l'Hôtel-Dieu de Rennes comprenant désormais un bistro, une microbrasserie et une salle d'escalade. Sauf que les prisons, comme les hôpitaux, sont plus qu'une expérience esthétique et touristique.

«Plus qu'un bâtiment, un hôpital est bien souvent un morceau de ville, où les grandes étapes de la vie se retrouvent en condensé: naître, se soigner, travailler, dormir, se recueillir, donner la vie, la perdre. Chacun est amené au cours de sa vie à fréquenter l'hôpital, lieu qui a de ce fait une place particulière dans la mémoire collective», résument Émilie Pascal et Julien Kostrzewa, dans un article pour la revue In Situ en 2017.

La prison est également dans tous les esprits, mais uniquement présente dans la vie de «malfaiteurs anonymes qui suscitent peu de compassion», selon l'historienne de l'architecture Caroline Soppelsa. Spécialiste de cette thématique à l'échelle judiciaire et carcérale, elle a analysé, dans la revue Sociétés & Représentations en 2010, l'ambivalence des représentations et des «émotions patrimoniales» (notion empruntée à la sociologue Nathalie Heinich), convoquées dans l'architecture pénitentiaire.

La «mise à distance de la fonction utilitaire» de la prison rend complexe sa patrimonialisation et sa réhabilitation en lieux ouverts au public. Impossible d'oublier que c'est un lieu de privation de liberté, dans lequel des personnes ont vécu dans des conditions plutôt mauvaises, se sont révoltées avec violence (comme dans l'historique maison centrale de Clairvaux, dans l'Aube, en cours de réhabilitation) et ont même pu parfois être exécutées. À Béziers, l'ancienne maison d'arrêt a vu neuf hommes être guillotinés entre 1939 et 1949.

Visites, escape game et «expérience immersive de l'incarcération»

Parmi les angles morts des pratiques de patrimonialisation des lieux d'enfermement relevées par les chercheuses Gwenola Ricordeau et Fanny Bugnon, dans la revue Déviance et Société en 2018, il y a la question de choisir ce qui est préservé entre «le bâti, son histoire ou l'histoire de ceux et celles qui y ont été enfermés ou y ont travaillé», ainsi que le constat que «la voix des anciens prisonniers est généralement absente des débats qui ont lieu autour du devenir des établissements pénitentiaires».

Dans des propos rapportés par The Marshall Project (média en ligne spécialisé dans la justice pénale aux États-Unis), Robert S., un détenu de la prison d'État de Chester (Pennsylvanie) donne son avis sur le tourisme carcéral –comprenant la patrimonialisation des établissements pénitentiaires, les musées dans des postes de police et des prisons, ou certains événements organisés au sein de prisons en activité. S'il dit ne pas avoir de problème avec l'idée de transformer une prison en musée, il estime qu'il faut s'assurer que les visiteurs assimilent bien ce qu'est l'enfermement. «Le musée, c'est pour s'amuser. Mais [en prison] c'était la souffrance de quelqu'un. C'était la lutte de quelqu'un. C'était la vie de quelqu'un. Ce n'était pas de l'amusement.»

Ce qui n'empêche pas la reconversion de certains établissements pénitentiaires en véritables parcs d'attraction franchement gênants. Ainsi, la prison Eastern State Penitentiary de Philadelphie (Pennsylvanie), qui n'est plus fonctionnelle depuis 1971, propose des visites au moment d'Halloween, façon maison hantée. Elle a cette réputation, conte Taous Merakchi dans le podcast Feu de camp de NRJ. Le pénitencier offre aussi du contenu davantage éducatif en accueillant des scolaires.

Fermé en 1995, le West Virginia State Penitentiary de Moundsville (Virginie-Occidentale) expose, de son côté, son ancienne chaise électrique. Celle-ci est également mise en scène dans l'escape game «Escape The Pen», en référence à la signature du gouverneur sur l'arrêt de mort d'un condamné à la peine capitale et dont l'exécution a été retardée d'une heure, le temps du jeu. Le Texas Prison Museum et le Musée et centre culturel de la prison d'État de Louisiane vendent, eux, des produits dérivés douteux.

Yikes. "At the West Virginia Penitentiary, visitors can sit in a defunct electric chair, and play 'Escape the Pen,' an escape-room style game where players have a one-hour 'stay of execution' granted by the governor to escape death."https://t.co/qlio3hxjnj — Emily Hopkins (@indyemapolis) June 14, 2022

Depuis quelques années, des touristes peuvent même s'offrir une «expérience immersive de l'incarcération sans commettre de crime», en allant dormir et vivre avec des détenus en Inde, rapportent Ouest France et Courrier International. Décision plus poétique, la réhabilitation du paysage historique des jardins de la prison d'Alcatraz, décrite dans National Geographic, mêle horticulture, histoire carcérale et lutte des Amérindiens.

Découverte historique ou voyeurisme macabre?

Le tourisme carcéral exige de privilégier le souci historique au voyeurisme macabre, une préoccupation similaire au tourisme noir, que nous avions évoqué dans cet article. «Certaines équipes de recherche font remonter ses origines à la crucifixion du Christ» –ce dernier étant sans aucun doute le détenu condamné à mort le plus célèbre de notre civilisation– «et comparent le dark tourism actuel à un pèlerinage moderne, où l'on viendrait se recueillir sur les lieux fondateurs de notre histoire collective».

Ainsi, on chercherait à visiter des prisons désaffectées, ou même dormir dans une geôle transformée en chambre douillette, autant par intérêt historique que pour éprouver des émotions particulières: de la «terreur délicieuse» (le sublime du philosophe Edmund Burke) à l'inquiétante étrangeté («tout ce qui devrait rester secret, caché mais qui se manifeste», d'après le père de la psychanalyse Sigmund Freud), comme détaille la chercheuse Oriana Binik dans la revue Téoros.

Mais il ne faudrait pas oublier que le vécu des personnes ayant été détenues n'a pas vocation à être une source de frissons esthétiques, ni de bénéfices financiers à l'éthique discutable. En 2017, dans Revue française de gestion, le chercheur Sébastien Liarte et la chercheuse Sandrine Virgili soulignaient l'importance d'une exploitation économique «raisonnée», afin de conserver la «valeur morale» de la démarche.

Ne reste qu'à délimiter ces pratiques raisonnées, à commencer peut-être par consulter les personnes ayant été détenues, loin de n'être que des «hommes infâmes» et «indignes de la mémoire des hommes», comme l'a esquissé le philosophe Michel Foucault dans son projet d'«anthologie d'existences» resté inachevé.