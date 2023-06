Sous la Prohibition, la glace remplaçait l'alcool

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur National Geographic

Il y a des nations qui surmontent des périodes difficiles en chanson, en peinture, ou qui les noient dans l'alcool. Et puis, il y a les États-Unis qui, pour l'occasion, créent un nouveau parfum de glace. Ainsi, rappelle le National Geographic, dans les années 1930, en pleine Grande Dépression, vous pouviez demander une boule de «Rocky Road», en référence aux «années rocheuses», histoire de tirer la langue aux conditions économiques difficiles.

«La Prohibition a fait du soda à la glace au chocolat une boisson nationale», déclarait un industriel de la crème glacée en 1922, dans le Kansas. Quelques années auparavant, en 1919, le 18e amendement de la Constitution américaine avait rendu la consommation et la production d'alcool illégales dans tous les États-Unis. Loin d'être libérés de la consommation de toutes substances, les Américains ont trouvé une parade à leur ennui et une manière de sociabiliser par le sucre.

Si «l'industrie de la sucrerie est devenue l'héritière légale de la liqueur», comme l'observe un journaliste du Los Angeles Times en 1927, c'est d'abord la crème glacée qui connut un essor phénoménal, pour imprégner durablement la société américaine.

Une société perfusée à la crème glacée

«L'Amérique connaît une folie des glaces», expliquait le responsable de la National Association of Ice Cream Supply en 1927. Cette année-là, les Américains avaient consommé plus de 12 millions de litres de crème glacée. Raffolée en boisson (mélangée à du soda), elle remplit les congélateurs électriques des ménages américains et devient un indispensable des pique-niques.

Car si son essor sociétal a été porté par la Prohibition, c'est avant tout les avancées technologiques de l'industrie alimentaire qui ont permis de démocratiser la crème glacée, jusque-là réservée aux plus riches. La première fabrique industrielle est née en 1851, mais c'est à partir de la Première Guerre mondiale, moment auquel l'électricité s'est diffusée dans les foyers et que la production alimentaire s'est industrialisée, que les glaces sont devenues de plus en plus accessibles… et réclamées.

Au point que les brasseries, interdites de production d'alcool, ont fini par mettre à profit leur large système de réfrigération pour conserver la glace, ou se sont mises à fermenter du malt pour la confectionner. C'est ainsi que, pour répondre à la demande, la brasserie américaine Yuengling a inventé la glace pré-emballée, plus rapide à distribuer que lorsqu'il faut faire des boules à partir de grands fûts. En 1928, la brasserie a produit près de 2 millions de pots de glace.

L'abrogation de la Prohibition, en 1933, n'a pas éprouvé la croissance du produit, bien institué dans les villes et frigos américains. Preuve en est qu'en 1945, en pleine Seconde Guerre mondiale, l'armée américaine a conçu un navire consacré entièrement à la distribution de glaces auprès de sa flotte dans le Pacifique, faisant de la provision de crème glacée pour ses soldats une «priorité absolue».