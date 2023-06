Que fait l'OMS quand il n'y a pas de pandémie?

Temps de lecture: 12 min

Les trois dernières années ont sans doute été celles où l'on a le plus parlé (et entendu parler) de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), dont les déclarations ont été les plus commentées, souvent mal comprises, parfois mal interprétées.

Dernier exemple en date: le 5 mai 2023, lorsque l'OMS a déclaré la fin de l'urgence sanitaire de portée internationale concernant la pandémie de Covid-19. Comme nous l'avions déjà énoncé lorsque nous anticipions cette déclaration, cela ne signifie pas que le virus serait éliminé de la planète, ni même que la pandémie serait terminée. En fait, cette déclaration appelle au contraire les États à un surcroît de surveillance de ce coronavirus et de vigilance pour la phase qui s'ouvre actuellement.

Notons qu'il en va de même concernant l'épidémie de mpox (autrefois improprement appelée «variole du singe») pour laquelle l'OMS s'est prononcée le 11 mai en déclarant que le virus ne représentait plus non plus une urgence de santé publique de portée internationale.

D'ailleurs, dans un cas comme dans l'autre, des foyers de cas continuent de se déclarer à travers le monde sans que cela n'invalide en rien les déclarations de l'organisation. Alors, comment comprendre ces déclarations? Quel sens donner à tout cela?

L'OMS nous envoie le signal qu'aujourd'hui, l'heure n'est plus à l'urgence. C'en est bien fini des restrictions en matière de Covid-19: finis les confinements, les quarantaines, les contrôles sanitaires aux frontières. Mais les experts de l'OMS ne se croisent pas les bras en attendant la pandémie suivante. C'est forte des acquis et des premières leçons tirées d'une pandémie dont l'ampleur a dépassé ce qui était imaginable, et bien consciente des menaces qui continuent aujourd'hui de peser en la matière, que l'organisation onusienne travaille à la mise en place de nouveaux dispositifs chargés de mieux nous protéger à l'avenir.

Pour en parler, faisons un petit détour par ce qu'est l'OMS, son fonctionnement et ses moyens d'action. Créée en 1948 et dotée d'un budget biennal de quelque 5 milliards de dollars (soit un quart seulement du budget de l'AP-HP, pour donner un ordre de grandeur), cette organisation a pour mission de «diriger et de coordonner la santé mondiale au sein du système des Nations unies». Elle gère donc de nombreux thèmes de santé comme la classification internationale des maladies, l'établissement de listes de médicaments et diagnostics essentiels.

Elle édicte aussi des normes sur les stratégies de dépistage et de prévention touchant à tous les domaines de la santé, allant de l'alimentation aux vaccins, en passant par la lutte contre les maladies vectorielles (par exemple celles transmises par les moustiques) ou les maladies chroniques (incluant les cancers ou les maladies mentales).

C'est dans le cadre de la gestion mondiale des crises sanitaires qu'elle est chargée de l'application du Règlement sanitaire international (RSI) dont l'objet et la portée consistent à «prévenir la propagation internationale des maladies, à s'en protéger, à la maîtriser et à y réagir par une action de santé publique proportionnée et limitée aux risques qu'elle présente pour la santé publique, en évitant de créer des entraves inutiles au trafic et au commerce internationaux». Si le RSI est un instrument contraignant, il n'est cependant pas assorti de sanctions pour ceux qui enfreignent ses dispositions.

Ainsi, au début de la pandémie, l'une des «recommandations temporaires» (c'est ainsi qu'on appelle les directives de l'OMS, on est loin de la terminologie sévère de l'Organisation mondiale du commerce) préconisait de ne pas fermer les frontières, en vertu des fameuses entraves au commerce auxquelles le RSI est censé veiller. Or, devant la gravité de la situation qui évoluait rapidement, la plupart des États membres de l'OMS, censés être contraints de suivre cette recommandation, y ont dérogé, sans en avertir l'organisation, comme ils auraient dû le faire, et sans que l'OMS ne trouve à y redire, sans même le moindre avertissement verbal.

Mais le RSI n'est pas un traité. C'est un instrument juridique assez original dans les organisations onusiennes puisqu'il est adopté, ainsi que ses révisions, à la majorité des 194 États membres. Un traité, quant à lui, nécessite d'être adopté par ses seuls signataires et ne s'impose pas à ceux qui ne le ratifient pas. Concernant le RSI, même les États qui ont voté contre doivent le suivre car il a été voté par la majorité et s'applique à tous. L'OMS n'aurait jamais réussi à faire passer un tel règlement s'il avait été trop intrusif. Par exemple, les États membres n'ont jamais donné à l'OMS de pouvoir d'investigation et encore moins de sanctions. Les États restent très jaloux de leurs prérogatives en matière de santé. C'est vrai même au sein de l'Union européenne, qui n'a pas réussi à imposer de calendrier vaccinal à tous ses ressortissants, sans qu'il n'y ait la moindre justification scientifique à cela.

L'OMS n'a pas les moyens d'être le chef d'orchestre pour le monde en cas d'épidémie. Mais tout le monde vit dans un non-dit assourdissant. À commencer par les dirigeants de l'OMS eux-mêmes, qui laissent souvent planer l'ambiguïté, donnant l'impression que l'organisation qu'ils dirigent est maîtresse du monde en matière de contrôle des épidémies... alors qu'elle n'en a ni les moyens, ni les ressources, et que par ailleurs, les États membres qui décident des limites de ses prérogatives ne veulent surtout pas lui en conférer trop.

Imaginez-vous que l'OMS décide à la place des États quels groupes de la population vacciner en priorité, ou encore s'il convient de fermer les écoles, ou d'imposer un pass vaccinal pour aller au restaurant. Cela doit rester la prérogative des États, sans délégation aucune –en tout cas, c'est bien ainsi qu'ils l'entendent.

De plus, personne ne souhaite voir débouler sur son territoire des missions d'inspection internationale comme il en débarque dans le cadre des traités de non-prolifération des armes chimiques ou nucléaires. Quand bien même le risque infectieux est au moins aussi menaçant, l'OMS ne se mêlera pas des affaires intérieures de ses États membres lorsqu'il s'agit d'émergence épidémique.

On aurait bien aimé que l'OMS puisse investiguer en toute indépendance les laboratoires de virologie de haute sécurité de Wuhan.

Si une équipe d'experts avait pu débarquer début janvier 2020 à Wuhan juste après que la Chine a notifié les premiers cas de ce qui allait s'appeler le Covid-19, peut-être cette mission serait-elle rentrée à Genève en suggérant au directeur général de l'OMS de recommander la suspension immédiate de tous les vols à destination ou au départ de Wuhan et sa région. Il n'en a rien été et les autorités chinoises ont laissé atterrir et décoller des avions gros-porteurs jusque vers la fin janvier 2020, permettant probablement au virus d'essaimer sans restrictions vers les grands aéroports internationaux, lors de la phase la plus critique de l'émergence de la pandémie.

De même, on aurait bien aimé que l'OMS puisse investiguer en toute indépendance les laboratoires de virologie de haute sécurité de Wuhan, mais elle n'en a pas eu la possibilité.

Vers un Règlement sanitaire international plus performant

Dès 2021, les États membres ont mis sur le tapis l'idée d'élaborer et de négocier un nouveau traité, afin de renforcer la prévention, la préparation et la riposte face aux pandémies. Celui-ci est censé permettre à l'OMS de faire ce que le RSI n'a pas réussi pendant la pandémie.

Par ailleurs, les États membres discutent aussi la révision du RSI pour le rendre plus opérationnel et performant. Par exemple, actuellement, il ne dispose que d'un seul niveau d'alerte, la fameuse «urgence de santé publique de portée internationale». Cela s'avère un peu juste car on aimerait bien avoir au moins une sorte de feu tricolore, tant au moment de monter le niveau d'alerte que lorsqu'il s'agit de l'abaisser –sans laisser entendre que la crise est passée et que l'on peut tourner la page.

Il est possible que la révision du RSI aille plus rapidement que le nouveau traité, parce que, comme nous l'avons rappelé, il suffit d'obtenir la majorité relative des membres pour le faire adopter. Mais le Directeur général a promis à l'Assemblée mondiale de la Santé, en mai dernier à Genève, que le traité serait soumis aux États qui voudront le signer dès l'an prochain. On verra. Pour l'heure, car les choses se décident et se négocient lentement dans les organisations onusiennes, il s'agit encore d'un projet dont les contours sont en train de se définir, avec des navettes et des discussions qui paraissent interminables –et toujours le risque d'en sortir une coquille vide.

L'Assemblée mondiale de la Santé, conseil d'administration de l'OMS

L'Assemblée mondiale de la Santé est un événement tout à fait exceptionnel qui voit converger à Genève les délégations ministérielles des 194 États membres. Il faut voir cette Assemblée comme le conseil d'administration de l'OMS. Chaque État dispose d'une voix, les îles Samoa comme les États-Unis, la Chine ou la France. Ainsi que l'indique le site de l'organisation, durant cette assemblée, «les délégués des pays prennent des décisions sur les objectifs et les stratégies sanitaires qui orienteront leur propre travail en santé publique et les activités du Secrétariat de l'OMS de façon à améliorer la santé et le bien-être de tous dans le monde. L'Assemblée de la Santé sert aussi de tribune pour rendre compte des travaux entrepris dans des domaines définis et pouvoir ainsi déterminer ce qui a été accompli et convenir de stratégies pour combler les lacunes.»

Durant ces quelques jours, Genève devient la capitale mondiale de la santé, là où s'organisent un grand nombre de réunions, congrès, discussions de couloir, tractations, manifestations, et là où se prennent toutes les décisions centrées sur la santé de la population mondiale. Cela se déroule au Palais des Nations, qui fut l'ancien siège de la Société des Nations avant la création de l'ONU qui s'est installée après la guerre à New York.

Durant cette Assemblée mondiale de la Santé 2023, l'idée d'un examen universel de l'état du système de santé et de la préparation de chaque État a émergé.

C'est à l'issue de l'Assemblée mondiale de la Santé qui s'est tenue fin mai que l'OMS a adopté la toute première stratégie mondiale de lutte anti-infectieuse dont l'ambition est de garantir que d'ici à 2030, toutes les personnes qui reçoivent ou dispensent des soins de santé soient protégées des infections associées à ces soins. Trois objectifs ont été définis: «prévenir les infections lors de la prestation de soins; agir de telle sorte qu'il existe des programmes de lutte anti-infectieuse et qu'ils soient mis en œuvre; et coordonner les activités de lutte anti-infectieuse avec les activités menées dans d'autres domaines». Le plan d'action et le cadre de suivi seront élaborés en 2023-2024.

Durant cette Assemblée mondiale de la Santé 2023, l'idée d'un examen universel de l'état du système de santé et de la préparation de chaque État a également émergé, l'objectif étant de mieux aider les États qui s'y soumettent de manière volontaire à affronter de nouvelles épidémies. Il consisterait en deux phases: d'abord un examen par l'État lui-même, puis un examen croisé et indépendant par d'autres États, afin de tirer des constats, mettre en place des recommandations et partager des bonnes pratiques.

Quatre États se sont déjà portés volontaires et ont initié la phase initiale de l'évaluation (la République centrafricaine, l'Irak, le Portugal et la Thaïlande) et d'autres ont exprimé leur intérêt (la Suisse, les États-Unis, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, le Bénin, le Cameroun, l'Indonésie, le Luxembourg et les Maldives). Reste que nombreux sont aussi ceux qui pourraient se montrer rétifs à l'idée d'avoir à rendre des comptes et à exhiber leurs faiblesses.

Innovations

En marge de cette assemblée, il existe des centres (hubs) dédiés à des problématiques spécifiques et permettant à des pays et des partenaires du monde entier de collaborer activement en apportant leurs propres ressources et compétences. C'est notamment le cas du «Global Hub for Pandemic and Epidemic Intelligence» créé à Berlin en 2021, entièrement financé par l'Allemagne et destiné à être une plateforme mondiale «consacrée à la collecte de renseignements sur les pandémies et les épidémies». Elle offre un accès partagé en réseau à des données multisectorielles vitales, et vise à être à la pointe de l'innovation en matière d'analyse des données et de modélisation mathématique. Enfin, elle ambitionne de créer des communautés de pratiques nécessaires pour prévoir, prévenir et détecter les menaces sanitaires qui pèsent sur le monde, s'y préparer et y riposter.

C'est dans le cadre de ce hub qu'a émergé le Réseau international de surveillance des pathogènes (International Pathogen Surveillance Network (IPSN)) qui alimentera une autre plateforme reliant les pays structurés selon six régions et permettant d'améliorer les systèmes de collecte et d'analyse des échantillons. L'objectif est de mieux tracer et de mieux analyser les maladies transmissibles, et de favoriser le partage des informations afin de prévenir de nouvelles crises sanitaires de l'ampleur de la pandémie de Covid-19.

Autre décision annoncée récemment: celle d'adopter dès juin 2023 un pass sanitaire mondial calqué sur le système de certification numérique Covid-19 de l'Union européenne pour établir un système numérique qui contribuera à faciliter la mobilité des voyageurs et à protéger les frontières contre les menaces sanitaires actuelles et futures, y compris en cas de pandémies.

Une organisation précieuse, loin de tout intérêt caché

Malgré toute son impuissance, l'OMS reste une organisation dont nous avons besoin. Elle n'est bien sûr en rien un chef d'orchestre ou sinon elle est un chef sans baguette, parce que les États membres refusent de la lui confier. Mais elle a un rôle normatif, celui d'établir des recommandations sanitaires fondées sur la science dans un grand nombre de domaines. Les États les plus démunis de la planète trouvent souvent bien utile cette fonction normative car ils la savent généralement loin de tout intérêt caché.

Si telle ou telle puissance économique d'influence recommande un nouveau dépistage, diagnostic, vaccin ou médicament, on peut toujours craindre qu'elle représente ainsi des intérêts nationaux pour écouler un produit de sa fabrication. Lorsque cela vient de l'OMS, une agence onusienne, multilatérale, on sait que ces risques sont mieux contrôlés et au moins atténués. D'ailleurs, les critiques vis-à-vis de l'OMS émanent davantage des pays riches, de ceux qui pensent pouvoir se passer de ses conseils. Les pays pauvres, plus démunis en expertise interne, ne se plaignent généralement pas de l'organisation, car ils la savent précieuse.

À une période où l'on souffre d'une forte polarisation des blocs dans un monde clivé, le multilatéralisme qu'apportent les Nations unies et ses agences est d'une importance cruciale.

On reproche parfois à l'OMS d'être trop politisée. Et elle l'est justement parce qu'elle cherche à contourner l'absence de pouvoirs qu'on lui octroie. N'ayant aucun pouvoir d'investigation indépendante dans un pays membre, que fait-elle pour pouvoir diffuser ses recommandations dans les États? Elle y installe des bureaux qui sont autant de portes d'entrée dans les gouvernements de ces mêmes États. Elle bénéficie ainsi de renseignements de première main souvent directement issus des ministres de la Santé ou de leurs cabinets. L'OMS n'aurait pas cet accès privilégié en restant à Genève. Elle a ainsi aménagé six bureaux régionaux (en Europe, il est à Copenhague) et dispose de nombreux bureaux dans les pays.

La France ne juge pas nécessaire d'en accueillir un. Bien sûr, n'étant pas supranationale, l'OMS a dû négocier avec les pays afin de se voir invitée à y ouvrir un bureau. Si des informations confidentielles fuitaient à cause de l'un de ces bureaux, il serait invité à fermer immédiatement. C'est la condition pour pouvoir rester sur le sol d'un État. Mais au moins, la direction générale à Genève dispose d'un réseau d'informateurs uniques et très privilégiés, même au prix de quelques acrobaties diplomatiques rapidement considérées comme étant des dérives politiques d'une organisation poussée par nécessité à ce type de compromis.

À une période où l'on souffre d'une forte polarisation des blocs dans un monde clivé, le multilatéralisme qu'apportent les Nations unies et ses agences est d'une importance cruciale. L'OMS est une agence qui sert la paix dans le monde. Elle est porteuse de messages sanitaires fondés sur la science, elle sert la santé globale et l'amélioration des conditions de vie des habitants de la planète. Ce qu'il lui faut aujourd'hui, c'est davantage de moyens et de prérogatives afin que toute la population mondiale dispose enfin d'un accès au droit humain fondamental qui s'appelle la santé.