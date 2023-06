Que faire si votre partenaire a été infidèle?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur HuffPost

Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire lorsque l'on découvre que son partenaire a été infidèle. Peu importe votre choix, que vous décidiez de le ou la quitter ou bien de rester dans la relation, le chemin pour rebâtir sa confiance sera long et difficile.

«Votre relation est désormais compromise et abîmée par la trahison et la tromperie», expose Laura Miolla, coach en divorce. «Il est facile de se demander “qu'est-ce que j'ai fait de mal?” mais l'infidélité ne dépend pas de vous. C'était le choix de votre partenaire.»

Le HuffPost partage les conseils de plusieurs spécialistes pour appréhender au mieux la situation et apprendre à aller de l'avant.

Communication et réflexion

Bien que sur le coup, la déception et la colère prennent le dessus, avant de partir, laissez une chance à votre partenaire de s'expliquer. Helen Zielinski Landon, psychologue, recommande de prendre le temps de se calmer et de discuter avant de décider de l'avenir. «Essayez d'obtenir des réponses à vos questions, et de voir si vous pouvez lui pardonner et aller de l'avant. Pardonner ne veut pas dire oublier. Il y aura du travail à faire, mais il est possible de renouveler la relation avec une nouvelle force.»

Il est facile de se remettre en question lorsqu'on apprend avoir été trompé. Or, vous n'êtes absolument pas responsable, assure le HuffPost. La faute revient uniquement à la personne ayant commis l'infidélité. Et bien que vous ayez encore de l'affection pour votre moitié, il est essentiel de vous faire passer en premier et de vous protéger.

«Vous aimez encore cette personne, c'est tragique et tout à fait compréhensible», affirme Tracy Schorn, autrice de Leave a Cheater, Gain a Life: The Chump Lady's Survival Guide. «Mais pour le moment, vous devez vous aimer davantage et commencer à imposer vos limites.»

Analyser l'évolution de la relation

Si la situation est trop compliquée à gérer, n'hésitez pas à en parler (et pas avec votre ami qui n'a jamais été fan de votre partenaire dans tous les cas). «Un professionnel peut vous aider à traverser le processus difficile de rétablissement de la confiance», conseille Leslie Petruk, thérapeute conjugale et familiale.

Bien entendu, il y a une grande différence entre la première «infraction» de votre moitié et la dernière trahison d'une longue série de comportements douteux. Si cette tromperie survient après des mois voire des années d'abus dans la relation, c'est peut-être l'occasion d'y mettre fin une bonne fois pour toutes.

Si vous décidez de continuer la relation malgré tout, n'oubliez pas que vous n'êtes pas la seule personne à pouvoir sauver votre couple. Votre partenaire doit comprendre qu'il doit faire des efforts. «Les deux parties ont besoin d'une volonté de se réengager et de rétablir la confiance entre elles», suggère Leslie Petruk.

Quoi qu'il en soit, ne choisissez pas de rester dans cette relation par simple peur d'être seul·e. «Prenez le temps de vous concentrer sur vous-même et sur ce dont vous avez besoin, ajoute Laura Miolla. Et n'oubliez pas: un de perdu, dix de retrouvés!»