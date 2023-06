Vous allez enfin savoir d'où viennent les noms des continents et océans

Temps de lecture: 5 min

Les continents et les océans sont des repères universels qui se sont construits strate par strate, à travers les siècles. Au fil des époques, ils ont ainsi pris le nom qu'on leur connaît aujourd'hui. «Je pense qu'on a vraiment commencé à nommer les océans et les continents au moment des grandes découvertes, au XVIe siècle, analyse Jean-Christophe Pellat, professeur émérite de linguistique française à l'Université de Strasbourg. C'est à cette époque que l'on cartographie le monde et qu'on a besoin de nommer les lieux, notamment pour la navigation.»

L'exemple de l'océan Pacifique conforte cette théorie. En 1520, Magellan lance une grande navigation sur cette étendue d'eau, depuis la pointe de l'Amérique du Sud jusqu'aux actuelles Philippines. L'explorateur a la chance de ne connaître ni tempête ni désagréments majeurs pendant sa traversée, il en conclut que c'est une mer très calme et lui donne donc naturellement le nom de «mer Pacifique».

C'est ensuite au XVIIIe siècle qu'elle prend le terme officiel d'«océan Pacifique», au gré du progrès scientifique. À force de sillonner ces eaux, les navigateurs et savants de l'époque se rendent compte de son immensité et font alors le distinguo entre les concepts d'océan et de mer. «Ce qui est drôle, c'est qu'il suffit d'un seul voyage, d'une seule personne qui appelle ça “le Pacifique” pour que ce soit entériné», s'étonne Jean-Christophe Pellat.

Une explication géographique se retrouverait également derrière la dénomination de l'Océanie. Ce continent des océans, situé en plein Pacifique, est au départ nommé «Grand Océan» et désigne alors l'océan Pacifique et ses îles, comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande. De cette matrice apparaît le terme «Océanie» en 1812, directement tiré de l'emplacement de ces terres en plein milieu de l'eau. Il en va de même, enfin, pour l'océan Indien, qui se prénomme simplement d'après le pays qu'il entoure: l'Inde.

De la mythologie aux étoiles

À l'image même du terme «océan», venu du grec «okeanos» et désignant le dieu de la mer, de nombreuses appellations de ces espaces terrestres et aquatiques nous viennent de la mythologie. «Certains noms sont marqués par l'histoire antique, par des mythes. Pour comprendre, il faut tirer le fil et se balader dans la mythologie et la littérature grecque», s'émerveille Jean-Christophe Pellat. Le spécialiste de la langue, coauteur de l'ouvrage universitaire Grammaire méthodique du français, prend ainsi l'exemple du continent européen, dont le nom réfère entièrement à la mythologie grecque.

«Europe était la fille d'un roi de Phénicie qui fut enlevée par Zeus adoptant la forme d'un taureau. Il l'emmena jusqu'en Crète, en Europe donc, à qui elle aurait donné son nom.» Si le professeur de linguistique affirme qu'il n'y aucun doute sur l'origine du nom du continent, il ajoute quelques détails de sa propre interprétation sur la genèse de cette dénomination: «Le mot Europe pourrait aussi découler du mot phénicien “Ereb” désignant le couchant. La Crète se situe bien à l'ouest, là où le soleil se couche. En outre, les mots “Europe” et “Ereb” ont une consonance proche.»

L'océan Atlantique revêt également un sens mythologique, tiré du titan Atlas. Cette force de la nature, condamnée par les Dieux à porter la voûte céleste sur ses épaules, donne d'abord son nom à la montagne Atlas, en Afrique du Nord, avant de prénommer l'océan qui la borde, l'océan Atlantique donc.

L'Arctique et l'Antarctique, enfin, trouvent leur appellation dans les étoiles. «L'océan Arctique vient du mot grec “Arktos” qui signifie “ours”, rappelle Jean-Christophe Pellat. Or la Petite et la Grande Ourse sont le nom d'une constellation dans laquelle se trouve l'étoile polaire qui désigne le nord. L'Arctique désigne ainsi le pôle Nord.» Quant à l'Antarctique, dernier continent découvert, il qualifie la terre à l'opposé de l'océan glacial Arctique. «“Anta” signifie “opposé”, l'Antarctique désigne donc le pôle Sud», conclut le professeur.

Un produit de la colonisation

Mais s'ils revêtent parfois des étymologies poétiques, les noms des continents et des océans représentent de toute évidence une conséquence de la colonisation et de l'hégémonie européenne exercée sur le monde pendant de nombreux siècles.

D'abord, par ceux qui les nomment. De Pline l'Ancien, historien de l'empire romain qui intitule en premier l'Atlantique, à Magellan, navigateur portugais qui baptise l'océan Pacifique, en passant par les savants et astronomes de l'époque, presque chaque continent ou océan recensé aujourd'hui puise son origine dans le terreau européen.

«Les noms que l'on connaît aujourd'hui se mettent majoritairement en place à l'époque des grandes découvertes au XVe et XVIe siècles, dans une perspective européo-centrée.» Jean-Christophe Pellat, professeur émérite de linguistique française

L'Afrique, d'ailleurs, fut nommée par les Romains. Les Grecs lui avaient d'abord donné le nom de «Libye» avant que Rome –occupant cette province au milieu du IIe siècle avant notre ère– décide vraisemblablement de la baptiser selon une tribu berbère indigène nommée «Afer». Le nom du continent africain provient ainsi de la conquête romaine. L'Amérique est quant à elle issue du prénom du navigateur italien Amerigo Vespucci, que l'on considère premier découvreur du continent en 1507, au détriment de Christophe Colomb.

Et si les continents et les océans sont nommés par ou d'après des acteurs européens, ils trouvent aussi leur origine dans la géographie très européenne de l'époque. «Les noms que l'on connaît aujourd'hui se mettent majoritairement en place à l'époque des grandes découvertes au XVe et XVIe siècles, dans une perspective européo-centrée, confirme Jean-Christophe Pellat. Tout est orienté, tout est situé par rapport à l'Europe et notamment l'Orient que nous connaissons: le Proche-Orient, le Moyen-Orient et l'Extrême-Orient.»

Ce serait notamment le cas pour l'Asie, même si l'origine du nom reste controversée. Sur une stèle assyrienne, deux mots phéniciens auraient distingué les rivages de la mer Égée, séparant la Grèce de la Turquie. «Ereb», le couchant, désigne donc l'ouest tandis qu'«Assou», le levant, désigne l'est. Le mot «Assou» aurait ainsi donné Asie, puisque cette terre se trouve à l'est de la mer Égée. Encore une fois, l'Europe impose sa vision du monde.

«Je pense que rien n'est fixé»

Il est dès lors légitime de questionner nos cartes. Les noms des continents et des océans sont-ils immuables? La remise en question de l'hégémonie européenne peut-elle provoquer une nouvelle vague de dénominations?

En réalité, des différences existent d'ores et déjà en fonction de l'endroit où l'on se trouve, notamment influencées par des motivations géopolitiques. Le décompte même des océans et des continents n'est pas le même partout, oscillant entre cinq, six ou sept. En Europe de l'Est ou encore en Russie, il n'existe par exemple que six continents puisque les terres européennes et asiatiques se rejoignent selon eux dans l'Eurasie. De la même manière, selon plusieurs modèles américains, le continent du Nouveau Monde distingue sa partie nord et sa partie sud en deux continents.

Sur un terrain plus géographique, la carte du monde n'a peut-être pas fini d'être bousculée non plus. «Je pense que rien n'est fixé, se hasarde Jean-Christophe Pellat. Tout ça n'est pas très rationnel, construit ni structuré, c'est venu un peu comme c'est venu. Donc on pourrait essayer de mettre un ordre plus rigoureux.»

Si les dénominations officielles se sont harmonisées au XIXe siècle en raison de la forte augmentation du nombre d'élèves scolarisés, la représentation du monde reste mouvante. Le professeur de linguistique évoque même d'un ton facétieux une intelligence artificielle comme potentiel nouveau vecteur de normalisation. La Chine, qui se veut à la pointe sur ce sujet, pourrait dès lors prendre les rênes de la cartographie mondiale en lieu et place de l'Europe.