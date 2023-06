Petit guide pour s'automédiquer sans prendre de risques

Temps de lecture: 6 min

Du rhume à la mycose, en passant par la lombalgie, les maux de gorge, les céphalées, les troubles digestifs ou encore les problèmes de sommeil, les Français ont tendance à souhaiter se soigner seuls. En effet, 88% d'entre eux ont déjà acheté des médicaments sans ordonnance en pharmacie en 2023 (contre 51% en 2002) selon l'IFOP. En 2022, selon l'organisation professionnelle Nouvelle Ère de santé (Nères), qui représente les fabricants de ces produits, plus de 27% des ventes en pharmacie concernaient des articles de premier recours accessibles sans ordonnance.

Ainsi donc, l'automédication –qui recouvre aussi le fait de piocher dans l'armoire à pharmacie pour vous-même ou pour un proche–, vous concerne vraisemblablement. Et sur le papier, c'est plutôt positif. «L'automédication est plutôt quelque chose que je promeus», affirme Jérôme Mazet, médecin généraliste et maître de conférences associé à l'université Sorbonne Paris Nord. Et il faut dire qu'en cette période de pénurie de soignants, il est plus que pertinent que les personnes affectées par des maux du quotidien puissent soigner seules leurs symptômes.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

Mais pour le généraliste, cette promotion de l'automédication ne va pas sans «une éducation au soin, ni sans une promotion des sources qui permettent de s'automédiquer intelligemment et sans risques». En effet, comme le remarque Sabrina Lehsaini, pharmacienne d'officine, «en matière de médicaments, les Français pèchent peut-être par excès de confiance».

Un excès de confiance qui, selon une étude menée pour l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé (ANSM) publiée le 7 juin 2023, conduit un Français sur cinq à prendre des doses plus fortes ou plusieurs médicaments en même temps pour soulager plus vite les symptômes; un sur deux à donner un médicament à un proche car ils ont les mêmes symptômes; ou encore 34% à considérer comme «plutôt pas risqué» voire «pas du tout risqué» de prendre un médicament périmé.

Attention au placard à pharmacie

À ces mésusages, s'ajoutent toutes les situations où le produit est pris en dehors des indications reconnues, ainsi que celles où il est associé à d'autres sans discernement. Or, tout cela n'est pas sans risques, ainsi que le souligne l'ANSM, qui vient de lancer une campagne sur le bon usage des médicaments: «Aucun médicament n'est anodin, chacun peut présenter des risques.»

💊 Les médicaments ne sont pas des produits ordinaires, ne les prenons pas à la légère



Nous lançons aujourd’hui notre campagne d’information et de sensibilisation pour favoriser le #BonUsage des #médicaments



👉 Pour en savoir plus : https://t.co/hxV2eDteIw #MedicamentsEtMoi pic.twitter.com/NEnhv0W18N — ANSM (@ansm) June 7, 2023

Ces risques, comme le rappelle l'ANSM, sont doubles. Une mauvaise médicamentation peut aussi bien causer «la survenue d'un ou plusieurs effets indésirables, de la simple nausée jusqu'au décès» qu'«une prise en charge inadaptée de [l]a maladie, ce qui constitue alors une perte de chance». En effet, un médicament inapproprié, c'est un médicament qui ne soulage pas les symptômes pour lesquels il est pris, ce qui retarde une prise en charge plus adaptée. De surcroît, c'est aussi des dépenses inutiles…

Alors, comment pratiquer l'automédication de manière pertinente et sans s'exposer à des risques?

D'abord, il y a des cas où l'automédication n'est clairement pas une bonne idée et où il vaut mieux consulter, directement et rapidement. En dehors de ce qui est communément conçu comme des urgences, Sabrina Lehsaini évoque tout ce qui relève de la traumatologie –toutes les lésions et douleurs survenues après une chute; une cystite si on ne parvient pas à s'en débarrasser au bout de vingt-quatre heures avec des méthodes dites «naturelles»; les maux qui surviennent durant la grossesse; ou encore une forte fièvre mal tolérée chez l'enfant.

Deuxième point de vigilance: quand on s'automédique, on traite des symptômes et non une pathologie diagnostiquée par un professionnel de santé. Cela induit qu'il ne faut pas reprendre (ou donner) un médicament auparavant prescrit pour des symptômes similaires et qu'on aurait gardé dans ses placards, comme cette boîte d'antibiotiques jamais terminée. Et tant que l'on parle de placards: on veille à ne pas consommer un médicament périmé, car son efficacité n'est plus garantie et certaines molécules peuvent même s'avérer dangereuses une fois la date passée.

Les pharmaciens sont vos amis

Ensuite, même lorsque l'on est dans les clous pour prendre seul un produit, il est crucial de ne pas s'automédiquer dans son coin. Même si certains pharmaciens ont une petite tendance à recommander des compléments alimentaires ou de l'homéopathie inefficaces, Jérôme Mazet insiste: «Ils sont censés être de bon conseil et il importe de leur demander leur avis.»

«Je suis un peu la gardienne des poisons», s'amuse Sabrina Lehsaini. «Même si souvent, les gens peuvent estimer qu'ils n'ont pas besoin de conseils, l'exemple de la Suède, qui avait autorisé la vente de paracétamol en dehors des pharmacies et avait dû faire face à une augmentation de près de 40% des cas de surdosage, montre le rôle important des pharmaciens.» Alors, on n'hésite pas à prendre un avis en exposant ses symptômes, en signalant d'éventuelles pathologies chroniques, allergies ou intolérances et traitements en cours.

Et lorsque l'on consulte son médecin, pour les symptômes pour lesquels on s'est automédiqué comme pour d'autres, on lui dit ce que l'on prend. Pas de honte à avoir, et c'est important pour éviter d'éventuelles interactions. Ces considérations sont également valables pour les compléments alimentaires –vitamines, phytothérapie, etc.–, qui contiennent des principes actifs et ne sont pas anodins. Sabrina Lehsaini souligne notamment que «la vitamine D peut, en excès, exposer à des problèmes rénaux» et que «les produits de phytothérapie peuvent avoir des interactions avec des médicaments utilisés contre le diabète ou les anticoagulants».

Elle rappelle également que le millepertuis, parfois utilisé contre les états dépressifs, atténue les effets de la pilule contraceptive. Il interagit par ailleurs avec près de soixante-dix substances, notamment les médicaments contre les troubles cardiaques, contre le sida, les antidépresseurs, les triptans, les anti-épileptiques, ou encore certaines chimiothérapies. Beau palmarès pour une plante supposée inoffensive.

Ces effets secondaires qui guettent

Si on n'a toutefois pas pris conseil ou que l'on a quelques doutes, on consacre toujours trois minutes pour (re)lire la notice, vérifier que le produit est bien adapté aux symptômes et checker les contre-indications, les interactions et la posologie.

On pensera ici aux anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) comme l'ibuprofène qui, pour Jérôme Mazet, «ne devraient pas être vendus sans ordonnance». En effet, comme le précise Sabrina Lehsaini, «si leur usage est recommandé contre la douleur, ils sont loin d'être adaptés à toutes. Par exemple, lorsqu'une douleur dentaire est liée à une infection comme un abcès, ils ont tendance à aggraver l'infection.»

Ils sont de surcroît déconseillés durant la grossesse ainsi que chez les personnes souffrant d'insuffisance rénale, hépatique ou cardiaque, d'ulcère, de maladies inflammatoires de l'intestin et doivent être évités lors d'une varicelle, en raison du risque d'infection cutanée. Prudence donc, même si l'on a parfois envie de céder aux sirènes de la publicité.

On veillera également à mettre de côté les médicaments qui sont non seulement inutiles mais qui peuvent aussi s'avérer dangereux, comme tous les produits destinés à combattre le rhume –qui, s'il est pénible, s'en va de lui-même–, et qui contiennent des molécules à visée décongestionnante comme la pseudoéphédrine.

Celles-ci peuvent en effet avoir des effets indésirables plus que démesurés par rapport aux bénéfices attendus: hypertension artérielle, angine de poitrine, convulsions, AVC, inflammation du côlon ou encore troubles psychologiques. Vigilance aussi avec les sirops contre la toux comme le Toplexil (et tous les dérivés de l'oxomémazine) qui, s'il n'est pas plus efficace qu'un placebo, n'est pas dénué d'effets indésirables parfois sévères.

«Pas plus de trois jours pour une fièvre, cinq pour des douleurs»

Enfin, Sabrina Lehsaini recommande de ne pas s'automédiquer «plus de trois jours pour une fièvre et plus de cinq jours pour des douleurs». Elle souligne que des médicaments d'usage assez commun comme la doxylamine (Donormyl), utilisée pour ses effets sédatifs, est à réserver à un usage occasionnel, tout comme certains traitements destinés à la sphère intestinale, qu'il s'agisse de lavements contre la constipation ou d'inhibiteurs de la pompe à protons (IPP), qui ne devraient pas être pris plus de quelques jours sans avis médical.

Si l'automédication est une pratique répandue et bien pratique, elle suppose ainsi quelques précautions. Vous voilà prévenus pour votre prochain rhume ou indigestion.