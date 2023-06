Édouard Philippe - Laurent Wauquiez: chassé-croisé sur la route de 2027

Temps de lecture: 5 min

Nul besoin de vous pincer, de vous frotter les yeux, d'appeler vos amis: vous ne rêvez pas. Laurent Wauquiez a dit du bien d'Emmanuel Macron. Bien sûr, à petite dose, point trop n'en faut. Dans une longue interview pour Le Point du 11 mai, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes juge que «Emmanuel Macron a réussi à incarner la France à l'international. Il a donné une impulsion au niveau européen, il a porté une ambition, des idées. Il ne nous a pas fait honte, contrairement parfois à son prédécesseur.»

Comment expliquer ce compliment fort inhabituel dans la bouche de Laurent Wauquiez? Une inattention, un relâchement, une bouffée incontrôlée de clémence chez celui qui s'est longtemps voulu l'un des procureurs les plus intraitables du macronisme? Que nenni.

L'ancien président du parti Les Républicains (LR) assume: «Je ne suis pas dans une posture de critique politicienne, parce que ça ne répondra pas à nos problèmes. Bien sûr qu'il y a eu des choses utiles [sous la présidence d'Emmanuel Macron, ndlr]: la baisse du chômage, le redressement de l'apprentissage, un discours pro-business pour éviter que ceux qui réussissent quittent la France. Je ne dirais pas que Macron, c'est la catastrophe.»

N'en jetez plus! À lire cet éloge, on est pris d'un doute, on vérifie une nouvelle fois le titre de l'article et sa photo. Mais oui, c'est bien Laurent Wauquiez qui parle.

Une posture de modération surprenante pour celui qui nous avait habitués, vis-à-vis de la macronie, à manier davantage le lance-flammes que le chalumeau. Il achève son jugement en dédouanant le chef de l'État de ses insuccès: «Vous pouvez élire qui vous voulez, rien ne changera tant qu'on ne s'attaquera pas à la cause du mal: la machine française est bloquée car les pilotes ont perdu les commandes.»

Autrement dit, les responsables du «déclin» se trouvent dans l'administration et non au gouvernement; au Conseil d'État et non au conseil des ministres; à la Cour de justice de l'Union européenne et non au sein de l'exécutif français.

Quand Édouard Philippe migre vers sa droite

En politique, l'excès de gentillesse est suspect. Édouard Philippe, lui, a choisi une tonalité tout autre. L'ancien Premier ministre (mai 2017-juillet 2020) durcit ses positions. Dans un long entretien accordé à L'Express du 8 juin, il fustige «l'immigration du fait accompli». L'ancien juppéiste, qu'on disait timoré –voire mal à l'aise– sur cette thématique, se veut désormais tranchant: «On crève des non-dits.»

Le patron du mouvement Horizons alerte: «Entre 2000 et 2020, la population française a augmenté de 9% et le nombre d'étrangers a augmenté de 53%. Et rien dans cette évolution ne correspond à un choix politique ou à une décision que nous aurions prise.» Avant d'ajouter: «Cette augmentation rapide du nombre d'étrangers en France participe à l'embolie de beaucoup de nos services publics.»

Qu'il semble loin, le slogan de l'«identité heureuse», défendu par les juppéistes –dont Édouard Philippe– il y a une poignée d'années!

L'actuel maire du Havre, souvent décrit comme un parangon de modération et de prudence, enchaîne les formules chocs et les constats accablants. Il prend même le risque d'une crise diplomatique en préconisant de rompre l'accord de 1968 avec l'Algérie, qui facilite l'entrée, la résidence et la régularisation des ressortissants algériens en France.

Une proposition partagée par la droite LR et par le Rassemblement national (RN). Cette sortie de l'ancien chef du gouvernement ne peut que gêner Emmanuel Macron, au moment où la diplomatie française venait d'apaiser les tensions avec l'Algérie et s'échine à préparer la prochaine visite d'État (déjà reportée) du président algérien Abdelmadjid Tebboune en France.

En somme, Édouard Philippe opère un virage à droite… au moment où Laurent Wauquiez se recentre. Comment comprendre ce double mouvement?

Deux tactiques: entre rupture et rassemblement

Bien sûr, même si les deux hommes s'en défendent, ils s'observent et se jaugent. Entre le jeune quinqua (Édouard Philippe a 52 ans) et le vieux quadra (Laurent Wauquiez a 48 ans), c'est «l'affrontement qui vient», comme le titre Le Figaro. L'entourage du président d'Auvergne-Rhône-Alpes en est persuadé: «Philippe veut marquer Wauquiez», en refusant de lui abandonner le thème de la fermeté contre l'immigration.

En sens inverse, l'ambitieux élu auvergno-rhônalpin veut éviter de laisser à son concurrent normand l'apanage de la nuance, le monopole de la droite raisonnable. Mais au-delà des jeux tactiques, chacun des deux doit bousculer son propre personnage politique pour espérer compter lors de la prochaine élection présidentielle de 2027.

La plus grande crainte d'Édouard Philippe? Être perçu comme un héritier du macronisme. Un continuateur. Rien ne handicape plus une campagne. Vous êtes alors tenu pour comptable des échecs du sortant. Vous êtes fragilisé par l'usure du pouvoir, alors même que vous candidatez à son exercice.

Les cimetières politiques regorgent d'«héritiers». En 1995, Lionel Jospin a pâti du mitterrandisme crépusculaire. De même que Dominique de Villepin, incarnation, malgré lui, du chiraquisme à son couchant.

S'il veut l'emporter, Édouard Philippe n'a d'autres choix que de reprendre la stratégie de Nicolas Sarkozy en 2007. Bien que ministre de l'Intérieur de Jacques Chirac, il a fait campagne sur la «rupture» avec le président sortant.

Dans l'émission «À vous de juger» sur France 2, en décembre 2006, le candidat Sarkozy multiplie ainsi les attaques contre le chef de l'État, sans jamais le nommer. «Je veux redonner confiance dans la parole des hommes politiques», lance-t-il, alors que Jacques Chirac est affublé du sobriquet «Super-menteur». «La France ne peut pas rester immobile. [...] Qu'est-ce qu'on attend de moi? Que je dise: “On n'a qu'à continuer comme avant?” Quand je propose la rupture, c'est pour faire différemment. C'est pas pour renier le passé, c'est pas pour renier un bilan. [...] Je me sens porteur d'une autre alternative.»

Voilà comment Nicolas Sarkozy fut élu, après deux mandats de Jacques Chirac. Voici comment Édouard Philippe peut être élu, après deux mandats d'Emmanuel Macron. Se distinguer, pour mettre à distance l'impopularité qui s'abat sur le président sortant.

Pour Laurent Wauquiez, une stature à trouver

Le problème de Laurent Wauquiez est tout autre. Entré dans le jeu politique national avant ses trente ans, il a d'abord bâti sa carrière –et sa notoriété– à coup de phrases chocs, dont le fameux «cancer de la société française» pour qualifier l'assistanat et ses «dérives».

Pour espérer obtenir plus de 50% au deuxième tour de la présidentielle, il doit densifier sa stature. Délaisser les formules sans nuance. Oublier les bassesses, montrer de la hauteur de vue. En somme, passer du sniper au général, du chef de bande au chef d'État.

D'où ces compliments à Emmanuel Macron. Ce qui, sur l'échelle de l'inattendu, équivaut à Olivier Besancenot qui trouverait des vertus au capitalisme.

L'autre part du raisonnement de Laurent Wauquiez? En 2027, Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter et ses électeurs seront orphelins. Mieux vaut ne pas les brusquer pour espérer en attirer une partie. Une «OPA assumée sur l'électorat macroniste», comme l'écrit Le Point. Les votants du centre et du centre-droit seront une force d'appoint indispensable dans un éventuel second tour face à Marine Le Pen.

Qui l'eût cru? Voilà donc Laurent Wauquiez en apologiste du macronisme, Édouard Philippe en contempteur de ses lacunes. La route est longue, d'ici à 2027. Mais en voici le premier chassé-croisé.