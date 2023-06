Kosovo, Biélorussie, Moldavie... Les nouveaux fronts de Vladimir Poutine

Temps de lecture: 7 min

L'idée que la guerre en Ukraine aurait fait de la Russie un paria international est une dangereuse illusion qui occulte la réalité du monde. Il suffit de voyager au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie ou en Amérique latine, d'y regarder les médias, de parler aux gens dans la rue ou d'entendre les discours de leurs dirigeants pour le comprendre.

Le conflit a réveillé l'Europe (enfin, surtout celle de l'Est), il a transformé la pratique de la guerre et accéléré vers une nouvelle révolution technologique et énergétique, mais il a aussi révélé la «nouvelle bipolarité»: d'un côté les pays riches de «l'ouest», défenseurs de valeurs libérales et matérialistes; de l'autre un bloc hétéroclite, emmené par l'alliance Chine-Russie, à laquelle se rajoutent l'Inde, les autres Brics (Brésil, Afrique du Sud), mais aussi une bonne partie de l'Afrique, de l'Amérique latine, de l'Asie, sans compter les non-alignés et les nombreux «inclassables», fatigués des dérives «progressistes» de l'Ouest (Turquie, Israël, Indonésie…) ou de ses tendances impérialistes (Brésil, Mexique…).

Au cœur de cette bipolarité, le conflit ukrainien est le coup d'envoi officiel d'une «nouvelle guerre froide». Et à moins d'un coup de théâtre, il risque de durer, ce qui ne fait pas les affaires de Vladimir Poutine.

En effet, le président russe est confronté à une triple menace. D'un côté, il doit trouver un moyen de réformer son armée en évitant un coup d'État militaire; il doit conserver le pouvoir face aux KGBistes, aux oligarques désenchantés, aux «ultras» (Evgueni Prigojine, Ramzan Kadyrov, Dmitri Medvedev, Sergueï Sourovikine), tout en maintenant le fragile équilibre entre les cercles de siloviki; enfin, il doit redevenir le «fléau» de l'Ouest, par conviction, par revanche, et surtout afin de ne pas être confiné à un rôle de partenaire mineur dans une alliance dominée par la Chine. C'est pour toutes ces raisons que Vladimir Poutine va multiplier les fronts.

Le Kosovo, ventre mou de l'Europe

Au cœur de l'Europe, il existe un allié indéfectible de Moscou, et ce n'est certainement pas la Hongrie de Viktor Orbán, proche de la Russie avant tout par rejet des valeurs libérales de l'Occident plus que par affinité historique. Non, cet allié, c'est la Serbie.

Depuis le début de l'opération militaire spéciale, la population, les médias et une bonne partie des politiques y ont soutenu la Russie. Mais après les deux tueries de masse qui ont traumatisé le pays, la position du président Aleksandar Vučić qui, jusqu'à présent avait réussi à faire le grand écart entre l'Union européenne (UE) et la Russie, est devenue impossible. Pour tenir face à la rue et à une opposition déchaînée, il a repris le flambeau du nationalisme serbe en jetant de l'huile sur le feu au Kosovo, en proie à des tensions grandissantes.

En effet, à la suite du boycott d'élections locales par les Serbes dans le nord du pays, des maires albanais ont été élus dans des municipalités à forte majorité serbe. Quand quatre d'entre eux se sont présentés pour occuper leurs fonctions le 26 mai, une foule hostile les attendait. Bilan: des émeutes, de nombreux blessés, une impasse. En dépit des condamnations de l'ambassadeur américain à Pristina et malgré les efforts de l'UE pour inciter à la désescalade, la situation reste tendue et beaucoup, Serbes, Kosovars, Russes, ont intérêt à ce qu'elle dégénère.

Pour cela, il ne suffirait pas de grand-chose: une fusillade, une fausse rumeur, et le ventre mou de l'Europe pourrait de nouveau se retrouver au cœur d'une crise internationale, précipitant Belgrade dans les bras de Moscou et démontrant une nouvelle fois l'incapacité des Américains et des Européens à se poser en médiateurs crédibles.

La Moldavie, maillon faible de l'Europe de l'Est

L'annexion du sud de l'Ukraine, prononcée le 30 septembre 2022, devait permettre à Moscou de recréer un couloir vers la Crimée, de couper l'accès à la mer Noire et de «rattacher» la Transnistrie (région russophone séparatiste du nord) à la mère Russie. Tandis que la présidente moldave, Maia Sandu, fait tout pour se rapprocher de l'UE, le Kremlin entretient les tensions à coup de déclarations fracassantes (comme celles de Sergueï Lavrov), par l'intermédiaire d'agents provocateurs et de ses relais dans le pays tel que le parti Sor, partiellement financé par le crime organisé.

La Moldavie est pauvre, sous-équipée, dépendante de Moscou et de Kiev pour ses approvisionnements énergétiques, militairement incapable de faire face à une offensive russe ou à une insurrection armée ou encore à des attaques hybrides menées par les séparatistes de Tiraspol (Transistrie). Un coup d'État en Moldavie permettrait à Moscou de disposer d'un allié tampon entre la Roumanie et l'Ukraine, voire d'envoyer des troupes russes aux portes de l'OTAN, afin de menacer Kiev sur son flanc ouest.

La Biélorussie, dernière république soviétique

Alexandre Loukachenko est en bout de course, son pays en état de quasi-annexion par Moscou. Mais en dépit de son impopularité, de ses relations délicates avec Vladimir Poutine (il avait essayé un temps de se rapprocher de la Chine, provoquant l'ire du Kremlin), le survivant de l'ère soviétique dispose encore d'un certain pouvoir de nuisance.

Peu avant l'annonce, par Vladimir Poutine, du déploiement (prévu pour juillet) d'armes nucléaires tactiques sur le territoire biélorusse, Alexandre Loukachenko avait déclaré que tout pays prêt à rejoindre «l'alliance» entre Russie et Biélorussie pourrait lui aussi accueillir des ogives nucléaires. Bien que l'offre, alléchante, ne soit probablement pas suivie d'effets, Vladimir Poutine pourrait très bien utiliser la Biélorussie pour lancer de nouvelles attaques hybrides contre l'Europe (sur le modèle de la crise des réfugiés syriens de l'été 2021).

La Géorgie et la menace russe

Plus éloigné de l'Europe mais tout aussi soucieux de se libérer de l'emprise de Moscou en adhérant à l'UE et en intégrant l'OTAN, le petit pays caucasien se trouve également dans une situation compliquée depuis le début de la guerre. Face à l'opposition de la rue, le parti au pouvoir, Rêve géorgien, a dû retirer, le 9 mars dernier, son projet de loi controversé qui exigeait des médias et ONG recevant plus de 20% de l'extérieur de s'enregistrer comme «agents de l'étranger».

La Géorgie a une très longue histoire d'animosité avec la Russie. Elle fut la première ancienne république soviétique à être attaquée par Moscou en 2008, sous prétexte de défendre les provinces séparatistes d'Ossétie du Sud puis d'Abkhazie décrites comme «agressées» par le gouvernement pro-européen du président Mikheil Saakachvili.

Pour Vladimir Poutine, raviver un foyer de tension au Caucase permettrait de détourner l'attention du conflit ukrainien tout en poursuivant le programme de «recomposition» de l'empire russe. Avec une présidente géorgienne, Salomé Zourabichvili, qui est une ancienne diplomate française, nul doute que les Européens feraient de gros efforts pour désescalader, offrant ainsi une nouvelle monnaie d'échange au maître du Kremlin.

L'Afrique, la zone d'influence «low cost» de la Russie

En quelques années, la Russie a reconstitué une grande partie de l'influence perdue sur le continent africain. La formule a d'abord été testée en Centrafrique et en Libye avant d'être étendue à d'autres pays (Soudan, Mozambique, Mali, Burkina-Faso, etc).

D'abord, identifier des pays très pauvres, corrompus, au bord de la guerre civile et disposant de richesses naturelles, minières ou énergétiques. Puis prêter main-forte aux gouvernements menacés par des factions rivales, vendre des armes, protéger le pouvoir en place, s'implanter localement avec des bases militaires, si nécessaire chasser des forces encombrantes (les Français) en montant des opérations de propagande grâce à des médias complaisants (financés en partie par des intérêts d'Evgueni Prigojine) et, en échange, obtenir des concessions minières sur la base de contrats extrêmement favorables et contraires à l'intérêt public. Et tout cela à un coût ridicule, avec un minimum d'hommes, de moyens et de visibilité.

Mais l'activité russe présente de nombreuses facettes. Ainsi, derrière les dernières lois «antigays» au Kenya et en Ouganda, on retrouve la patte du Kremlin, toujours désireux d'empoisonner les relations avec l'Occident en attisant les flammes du ressentiment africain.

Au Soudan, en armant les uns et les autres –les Forces armées soudanaises d'Abdel Fattah al-Burhan par le canal «officiel», les Forces de soutien rapide d'«Hemeti» grâce au camp du maréchal Haftar en Libye soutenu par le groupe paramilitaire russe Wagner–, la manufacture du chaos s'est remise en marche: guerre civile, contagion dans la région, et au final, des centaines de milliers de réfugiés qui n'auront d'autre choix que de remonter vers les côtes nord-africaines pour traverser la Méditerranée, conduisant à l'élection de gouvernements de droite dure en Europe de l'Ouest, plus alignés avec les intérêts de Moscou.

Les États-Unis

Mais le front ultime, ce sont les États-Unis. L'aide financière et militaire américaine à l'Ukraine est responsable du plus gros échec russe depuis l'Afghanistan. Casser cette alliance de circonstance est le prix ultime.

Or, le mouvement de balancier de la politique étrangère américaine n'a jamais été aussi imprévisible. Menés par Donald Trump, les Républicains sont prêts à tout afin de plaire à leur électorat nourri de théories du complot, alimentées en partie par dix ans de propagande russe relayée par les médias de droite. Si en dépit des multiples condamnations qui s'accumulent de tous les côtés, l'ancien président l'emporte, il cherchera à mettre fin à la guerre le plus vite possible, au prix de concessions inacceptables pour l'Ukraine, sauvant ainsi la mise de Vladimir Poutine.

La nouvelle «bipolarité», fondée sur deux visions antinomiques du monde (universaliste et libérale; conservatrice et néo-impériale), est la nouvelle réalité géopolitique. Après les élucubrations de Fukuyama sur la «fin de l'histoire» et les thèses absurdes du «nouveau paradigme» des années 1990, puis la «War on Terror» dans les années 2000 et 2010, une nouvelle guerre froide est en train de se dessiner. Elle est là pour rester.