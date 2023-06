Guerre en Ukraine: une œuvre iconique engloutie après la destruction du barrage de Kakhovka

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

Dans la maison de Polina Rayko, le bleu et le jaune se mêlaient pour donner vie à une nature foisonnante, peuplée d'oiseaux et de poissons. Cette nature, c'était celle des plaines du sud de Kherson. Comme elles, la maison de l'artiste ukrainienne a été noyée après la destruction du barrage de Kakhovka, dans la nuit du lundi 5 au mardi 6 juin. Les flots ont emporté avec eux son œuvre iconique.

La destruction de l'œuvre de Polina Rayko, une icône de l'art naïf ukrainien, rappelle selon The Guardian que «la guerre de Poutine vise aussi à effacer la culture, l'histoire et le patrimoine ukrainiens».

La maison se situait dans le village d'Olechky, dans le sud de Kherson. La région, occupée par les Russes, est aujourd'hui l'un des territoires les plus durement touchés par les inondations.

Un trésor national perdu

«Les voisins ont dit que le premier étage de leur maison était inondé, ce qui signifie que celle de Rayko serait submergée jusqu'au toit», explique Simon Khramtsov, un artiste et designer de Kherson, qui travaille avec la fondation qui a préservé l'œuvre de Rayko. «Si quelque chose s'en tire indemne, ce ne sera qu'un fragment.» La maison claire aux volets bleus, faite en samanna –un mélange d'argile, de paille et de sable– était un bâtiment authentique, et par conséquent particulièrement fragile.

«Sa principale et unique œuvre était sa maison. Nous avons perdu non seulement son héritage, mais aussi sa présence», déplore l'historienne de l'art ukrainienne Oksana Semenik. Ce n'est qu'à 69 ans, sans grand équipement ni formation artistique, que Polina Rayko avait commencé à peindre ses murs. Ses six années de peinture, avant son décès en 2004, ont suffi à faire de sa demeure un lieu de pèlerinage et d'inspiration pour les artistes contemporains ukrainiens.

Si Polina Rayko s'était mise à la peinture pour faire le deuil de son mari et de sa fille, son histoire offrait une source d'inspiration et de réconfort aux populations occupées par les Russes dans la région. La cheffe cuisinière Olia Hercules raconte notamment avoir «été inspirée par son histoire, par ce qui lui est arrivé et par la façon dont elle a surmonté cela». Comme l'artiste, la cheffe cuisinière après l'invasion s'était mise à peindre la porte de sa cuisine. «Ce n'est pas parfait, ce n'est pas très artistique, mais cela m'a vraiment aidé.» La perte complète de l'œuvre est donc un crève-cœur pour Hercules et pour les Ukrainiens.

Les fresques submergées sont le symbole de tout un paysage anéanti par les flots, et dont il faut faire le deuil. Sur les réseaux sociaux, Hercules a partagé des photos de la maison de l'artiste, et exprimé sa douleur: «Je ne peux m'empêcher de pleurer. Je pleure aujourd'hui et tous les jours pour tous les humains, les animaux, les oiseaux, les plantes, les insectes et les œuvres d'art qui sont détruits dans ma région natale.»

La perte de l'héritage de Polina Rayko en est une de plus pour le patrimoine culturel ukrainien, durement éprouvé depuis le début de la guerre. Avant elle, le musée renfermant les œuvres de Maria Avksentievna Primatchenko, une autre figure de l'art naïf et du folk ukrainien, a été la cible d'une attaque dès février 2022, tandis que l'artiste ukrainien Viacheslav Mashnytskyi, l'un des premiers à avoir découvert l'œuvre de Polina Rayko, est porté disparu depuis octobre 2022.