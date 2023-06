La première drag queen de l'histoire était un ancien esclave

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Smithsonian Magazine

L'extrême droite multiplie les actions anti-drag aux États-Unis comme en France. Mais d'où vient cette pratique d'hommes aux tenues féminines et au maquillage prononcé? Le Smithsonian Magazine raconte l'histoire de William Dorsey Swann, la toute première drag queen –officielle– de l'histoire.

À la fin des années 1880, Swann, un ancien esclave, s'est mis à organiser des bals privés à Washington D.C. Connus sous le nom de «drags» –mot possiblement dérivé de «grand rag», un vieux terme pour désigner les bals masqués–, ils ont rapidement attiré l'attention des autorités.

Swann naît en 1858 dans le comté de Washington de deux parents esclaves. Après la fin de la guerre civile, en 1865, sa famille devient libre et William est encouragé à travailler le plus tôt possible. Il déménage à Washington D.C., devient concierge et envoie de l'argent à sa famille.

À l'époque, les réseaux queers étaient divisés entre les communautés blanches et noires. Pourtant, la capitale des États-Unis a bel et bien fait exception: les scènes drags attiraient un public métis. «Lafayette Square à D.C., adjacent à la Maison-Blanche, était un lieu de drague pour les hommes gays, noirs ou blancs», affirme un rapport de préservation historique de la ville.

Bals masqués secrets et activisme

Swann se forge peu à peu une place dans la communauté noire queer de la ville. Selon le journaliste et historien Gerard Joseph, il organise des fêtes considérées comme les premiers «bals drags» documentés de l'histoire américaine. Tenus en secret, ils offrent un espace sûr pour l'expression du genre, même s'il est risqué d'y assister. «Un grand nombre –mais indéterminé– a réussi à fuir lors des descentes de police. Mais les noms de ceux arrêtés étaient publiés dans les journaux, où les hommes devenaient la cible du mépris public», a écrit Joseph pour Nation en 2020.

Dans les fêtes de Swann, les convives enfilent des vêtements féminins ou des costumes masculins, tout en dansant sur des musiques folkloriques. À la même époque, il est fasciné par les «reines de la liberté», couronnées lors du défilé d'émancipation de D.C. Historiquement, chaque quartier était représenté par une femme qui personnifiait la liberté des personnes noires.

Swann a décidé d'emprunter cette tradition pour ses fêtes clandestines, où il remettait le prix de «la reine du bal» lors de compétitions de danse. «Il y a le concept de drag, qui est individuel, et le concept de reines de la liberté. Et à D.C., en cette période post-esclavagiste et post-reconstruction, ces deux concepts se rencontrent, explique Joseph. S'identifier comme drag queen, ce qu'a fait William Swann, c'est combiner ces deux traditions culturelles.»

En 1880, le pays est submergé par une vague de lois interdisant explicitement le travestissement. À la fin de l'année 1895, les autorités arrêtent Swann pour avoir «tenu une maison en désordre» –un euphémisme pour parler d'un bordel.

Condamné à 300 jours de prison, Swann a tenté de faire passer une pétition pour faire reconnaître ses droits. Bien que le président Cleveland l'ait rejetée, sa tentative demeure le premier exemple documenté d'activisme américain pour défendre le droit de la communauté queer à se rassembler sans menace de criminalisation ou de répression.