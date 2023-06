Les six critères d'un porno sain

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

Aujourd'hui, on ne peut pas dire que la majorité de la pornographie soit particulièrement saine, notamment à cause de l'image dégradée de la femme qu'elle transmet. Mais ces dernières années, on voit apparaître ici et là des initiatives de porno féministe dans le but d'échapper au male gaze (regard masculin qui sexualise la femme, entre autres).

Dans ce cadre, afin de trouver des critères qui puissent rendre les films X plus éthiques, Alan McKee, professeur à l'Université de Sydney et expert en pornographie, a composé un panel de recherche interdisciplinaire sur le sujet, dont les résultats ont été publiés dans la revue International Journal of Sexual Health , et relayés par l'édition australienne du Guardian .

Selon Alan McKee, afin d'assainir les films pour adultes, il faut fournir aux jeunes une éducation sur la question et les inciter à rejeter les «stéréotypes sexistes, racistes ou validistes» dans la pornographie. Le panel de recherche a pour cela établi six critères qui peuvent rendre le porno meilleur. Il faut:

une variété de pratiques sexuelles;

une diversité des corps, genres et couleurs de peau;

montrer la négociation du consentement à l'écran;

à l'écran; une production éthique;

montrer le plaisir de tous les participants;

une représentation de rapports sexuels protégés.

Une recherche «controversée»

L'Australie , tout comme la France ou certains États des États-Unis , cherche à limiter l'accès à la pornographie pour les jeunes. Mais, estime Alan McKee, faire comme si tous les films porno étaient préjudiciables est une mauvaise idée, tout comme dire que toute la pornographie fonctionne de la même manière.

Selon lui, une pornographie éthique peut contribuer à un développement sexuel sain et à des rapports protégés. Le professeur juge aussi que la recherche académique sur le sujet ne s'est pas développée car elle a pris un point de vue monolithique, en mettant dans le même sac le porno violent et celui, à l'opposé, produit par des réalisateurs queers et féministes.

Le sujet des films pour adultes est loin de faire l'unanimité dans le monde universitaire, Alan McKee avouant lui-même que les résultats du panel de recherche sont «profondément controversés». «La plus grande source de désaccord», écrit le chercheur, est sur le terme même de «sain». Il souligne l'aspect moral du mot et rappelle que pendant de longues années, l'homosexualité était décrite comme «malsaine» .

Pour certains, comme Debbie Ollis, chercheuse en santé et sexualité à l'Université Deakin, qui ne fait pas partie du panel, s'il est possible de développer un porno éthique, il est très peu probable que l'industrie tout entière suive ce chemin. Elle soutient néanmoins l'idée d'une éducation à destination des jeunes, dans un «cadre qui les aide à donner sens à ce qu'ils voient dans la pornographie», avec un accent mis sur le respect de soi-même et des autres.

D'autres estiment qu'il est inutile de vouloir blanchir le secteur des films X. Melinda Tankard Reist, membre du collectif anti-pornographie Collective Shout, pense même qu'il est «presque impossible» d'atteindre ce but. «Une grande majorité des consommateurs ne cherchera jamais à se procurer du porno éthique», juge-t-elle.