Mort de Berlusconi: l'homme des reconversions à l'italienne

Silvio Berlusconi a d'abord été chanteur sur des croisières, et bon chanteur de surcroît. Il a terminé comme l'un des hommes les plus riches d'Italie, sénateur et chef de parti, après avoir été à la tête de son gouvernement plusieurs fois et condamné par la justice (à une peine d'intérêt général en 2013 pour fraude fiscale).

Évidemment, de prime abord, on a tendance à résumer Silvio Berlusconi à ses scandales («Bunga bunga», Rubygate), ses incongruités comportementales (nombreuses). Il a pourtant toujours été un opiniâtre entrepreneur dans toutes les dimensions de sa vie, bien plus cultivé que les programmes de ses chaînes de télévision ne le laissaient penser.

Du bâtiment aux médias

Dans le film Silvio et les autres (Loro) de Paolo Sorrentino, le Berlusconi vieillissant qui apparaît à l'écran n'a qu'une joie: s'apercevoir qu'il peut encore vendre un appartement à n'importe qui, tiré au sort dans le bottin téléphonique. La grande affaire de sa vie aura été ses affaires, qu'il a magnifiquement réussies, avec l'appui –il faut le dire– d'un certain nombre de responsables politiques.

De l'immobilier dans la région de Milan, à des chaînes locales de télévision, à un empire financier et médiatique à l'échelle de l'Italie, en passant par l'acquisition de l'AC Milan, Silvio Berlusconi aura bâti un empire à l'échelle de l'Italie et de l'Europe. En vingt ans, Silvio Berlusconi s'impose dans le paysage économique de l'Italie puis de l'Europe.

Développeur de chaînes de télévision, puis à la tête de l'empire cathodique Mediaset, propriétaire de fleurons comme le quotidien Il Giornale et le groupe de presse Mondadori (et pas seulement), il va utiliser ce pouvoir médiatique pour continuellement se défendre et avancer ses pions politiquement. Car planent quelques ombres sur l'ascension du Cavaliere.

Sa puissance économique, Silvio Berlusconi la doit largement à ses excellents rapports avec le Parti socialiste italien (PSI) de Bettino Craxi. Et notamment à sa fédération milanaise, qui lui donne l'occasion d'engager la construction de son empire financier. Ce sont d'ailleurs ces excellents rapports avec le PSI qui vont lui donner l'occasion d'investir dans la télévision en France sous le gouvernement socialiste de l'époque (La Cinq sera lancée en février 1986). Il se retirera de l'aventure, mais en conservera quelques leçons.

Le tournant périlleux des années 1990

Si les années 1980 consacrent l'ascension du Cavaliere, aussi surnommé Sua Emittenza (un jeu de mots en italien entre éminence et émetteur), elles marquent politiquement la fin des perspectives du «compromis historique» des années Enrico Berlinguer – Aldo Moro.

Bettino Craxi au pouvoir (le socialiste est président du Conseil des ministres entre 1983 et 1987), ce sont donc de larges aménagements législatifs qui profitent à Silvio Berlusconi. Au tournant des années 1990, le système partisan italien s'effondre sous un déluge d'inculpations et d'incarcérations qui touchent tous les partis de gouvernement.

1994, c'est l'année des élections législatives en Italie, mais aussi du Mondial de football (durant lequel la Squadra Azzura s'inclinera en finale face au Brésil). Désireux de «descendre dans l'arène» (ou «sur le terrain»), Silvio Berlusconi n'en reste pas moins un entrepreneur prévoyant et soucieux de son argent.

Il appelle donc son parti Forza Italia, qu'il lance officiellement en janvier 1994, et fait fabriquer par millions les goodies qui vont déferler sur l'Italie. «Comme ça si je ne me présente pas, je revendrai tout aux clubs de supporters.» L'anecdote rapportée par un de ses conseillers français résume la méticulosité en affaires de Silvio Berlusconi. Fin mars, Forza Italia et ses alliés gagnent les élections.

La résurrection de la «destra» italienne

Aux municipales de la fin 1993, il avait appellé à voter pour Gianfranco Fini à Rome et Alessandra Mussolini à Naples. Dès lors, après avoir effectivement choisi d'entrer dans l'arène politique, il construit une alliance à droite avec deux partis antisystème, campant à la droite de la droite: la Ligue du Nord (Lega Nord) et le Mouvement social italien (MSI).

Remportant les élections, Silvio Berlusconi légitime ces deux formations mais perd le pouvoir après quelques mois seulement. Les années 2000 et 2010 marqueront ensuite son incontestable domination sur la vie politique italienne, mais ne laisseront que stagnation économique et déclassement de la jeunesse.

Naît alors la destra italienne, qui euphémisera ses positions par l'adoption du qualificatif centro-destra (centre droit), récemment commémoré par les acteurs de 1993. Ses arrivées au Parlement européen de Strasbourg se faisaient sous une nuée de flashs continuelle.

Véritablement déposé «à l'italienne» par son propre camp en novembre 2011, Silvio Berlusconi fera son ultime coup et prendra sa dernière revanche en se faisant élire au Sénat italien, avant sa disparition ce lundi 12 juin 2023.