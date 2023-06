Comment gérer l'allergie ou intolérance alimentaire de son enfant

Temps de lecture: 6 min

Avoir un enfant avec une allergie ou une intolérance alimentaire, c'est craindre qu'il ou elle ait envie de goûter ce qu'il y a dans l'assiette de l'autre à la cantine, ou qu'un adulte qui n'aurait pas bien lu l'étiquette lui donne un gâteau qui ne lui convienne pas. Dans son livre Mon enfant mange sans gluten, paru en mai, Cécile Gleize, autrice spécialiste de la maladie cœliaque (ou intolérance au gluten), a recueilli des témoignages de parents qui racontent leurs astuces pour s'en sortir.

Tous montrent que les enfants arrivent à éviter d'eux-mêmes les aliments nocifs bien mieux que ce que l'on pourrait imaginer. Les plus petits apprennent à refuser la nourriture proposée par leurs camarades ou par des adultes qui ne seraient pas informés. Puis, en grandissant, une fois qu'ils savent lire, «ils peuvent facilement regarder les étiquettes pour voir s'il y a des mots en gras», indique Cécile Gleize, qui publie depuis 2015, sur son site Because Gus, des conseils et recettes pour les personnes qui ne consomment pas de gluten.

Même sans avoir tout mémorisé en détail, la présence de mots en gras dans la composition suffit à leur mettre la puce à l'oreille. Il y a aussi la possibilité pour l'enfant de demander à envoyer une photo de l'étiquette à ses parents s'il n'est pas avec eux.

Isabelle Bossé, allergologue et présidente du Syndicat français des allergologues et de l'Association de recherche clinique en allergologie et en asthmologie, confirme qu'ils sont «incroyablement futés et attentifs» en ce qui concerne leurs contraintes alimentaires. «Ils demandent aux adultes quand leurs parents ne sont pas là. Et s'il y a un doute sur la composition, ils ne mangent pas.»

Ce qui compte le plus: rassurer

Avant même de savoir ce qu'est une allergie, les enfants sont généralement déjà capables, autour de 3 ou 4 ans, de reconnaître l'aliment qui pose problème, souligne-t-elle. Même si, bien sûr, c'est plus facile dans le cas d'une allergie aux pistaches ou aux crevettes que dans celui d'une intolérance au gluten, au lactose ou aux œufs.

Toujours d'après l'allergologue, un médecin peut expliquer à l'enfant, à partir de ses 4 ou 5 ans, ce qu'est une allergie et quels symptômes elle déclenche. Isabelle Bossé indique aussi aux petits les préparations dans lesquelles l'allergène peut être caché. «Dans le cas d'une allergie aux noix de cajou, on signale le pesto et la sauce tomate industriels. On dit à l'enfant qu'il ne doit pas manger de sauce verte ou rouge s'il y en a à la cantine.»

Pour expliquer à un enfant en bas âge de quoi il souffre, les parents dont les témoignages sont recueillis dans le livre de Cécile Gleize ne manquent pas d'imagination. Certains utilisent ainsi la métaphore «de petits soldats qui l'attaquent dans son ventre». Selon elle, une fois le diagnostic effectué, ce qui compte le plus est de rassurer l'enfant en lui expliquant que maintenant que l'on a identifié ce qui cause ces symptômes désagréables, on va pouvoir les éviter.

La mémoire, meilleure alliée des enfants allergiques ou intolérants

Même en se sachant allergiques, des enfants pourraient toutefois avoir envie d'échapper à l'autorité des parents et de partager le goûter de leurs camarades à la récréation. «Dans ce cas, le meilleur allié, c'est leur mémoire, estime Cécile Gleize. Leur rappeler les symptômes et leur dire que c'est important pour leur santé.» C'est particulièrement vrai pour l'intolérance au gluten, qui peut avoir été la cause de douleurs avant que l'enfant n'ait été diagnostiqué. «Il faut aussi entendre sa frustration, admettre que ce n'est pas amusant et lui laisser le droit d'en avoir marre.»

Le cas opposé existe aussi, relève Isabelle Bossé. «Faire une allergie alimentaire est très anxiogène. Des enfants polyallergiques développent des phobies alimentaires et ne veulent plus rien goûter.» Il est alors nécessaire de se tourner vers une prise en charge psychologique.

«Rien ne les stresse plus que de ne pas être comme les autres»

Isabelle Bossé comme Cécile Gleize constatent que ce qui dérange le plus l'enfant, c'est de se sentir différent de ses amis, ce qui arrive en particulier quand il doit apporter à la cantine un repas préparé à la maison. «Rien ne stresse plus les enfants que de ne pas être comme les autres, observe Isabelle Bossé. Le panier-repas doit vraiment être la solution choisie quand on ne peut pas faire autrement.»

«Faire autrement», c'est par exemple mettre en place projet d'accueil individualisé (PAI) pour que la cantine s'adapte aux besoins de l'élève. Mais Isabelle Bossé constate qu'il arrive fréquemment que des établissements imposent le panier-repas, même pour un allergène nettement moins présent que le gluten ou le lactose. «Quand l'enfant est allergique aux noix de cajou, à part supprimer le pesto et la sauce tomate industriels, ce n'est pas très compliqué. Mais certaines mairies s'inquiètent dès que l'enfant a une trousse d'urgence et disent ne pas pouvoir assurer l'éviction de l'allergène. Elles se protègent excessivement.»

Quand leur enfant se plaint de ne pas manger la même chose que les autres, certains parents interrogés par Cécile Gleize ont pris l'habitude de consulter à l'avance les menus de la cantine et de les imiter, dans la mesure du possible.

L'autrice encourage aussi à discuter avec le personnel de l'établissement en cas de souci. Un parent lui a par exemple confié qu'un jour, son enfant a été installé à une table isolée. Un nouvel employé de l'école, craignant qu'il y ait des échanges de nourriture à table, avait pris cette décision par excès de sécurité. Ils ont finalement pu trouver un compromis pour que l'enfant déjeune avec ses copains et copines.

Pour un goûter d'anniversaire: expliquer, aider et rester joignable

Une fois les difficultés de la cantine réglées, il faut également se pencher sur les situations dans lesquelles l'enfant mange hors de la maison et de l'école, par exemple lorsqu'il est invité à un anniversaire.

«En général les parents proposent d'amener un gâteau que l'enfant pourra manger, note Cécile Gleize. Si ceux qui invitent veulent préparer un goûter sans allergène, ils leur proposent de passer la recette en revue ensemble. Certains peuvent mal le prendre, mais généralement, il suffit de leur expliquer que des erreurs sont déjà arrivées, alors que les gens voulaient bien faire.» Les parents préviennent aussi qu'ils seront joignables pendant toute la durée de la fête, pour vérifier la composition d'un paquet de bonbons par exemple.

Les mêmes réflexes s'appliquent concernant les goûters servis en classe. En début d'année, les parents demandent à l'enseignant de les prévenir à l'avance et peuvent même laisser dans un casier un paquet de biscuits sans allergène, utile en cas de goûter imprévu.

Un entourage qui ne comprend pas toujours les risques

Reste à gérer les repas lorsque l'enfant est gardé par d'autres personnes –des membres de la famille, par exemple. Tous ne comprennent pas, voire n'acceptent pas, le diagnostic, selon ce que décrit Isabelle Bossé. «Je vois cela au moins trois ou quatre fois par an, des grands-parents qui refusent l'idée que leur petit-enfant soit allergique, qui disent que cela n'existe pas. Un grand-père avait par exemple donné une barre Snickers à un petit allergique aux cacahuètes. En général, les réactions ne sont pas très graves, parce que l'enfant recrache quand il sent le goût de l'aliment.»

Cécile Gleize rapporte elle aussi des incompréhensions de la part de l'entourage, empirées par le fait que les non-initiés croient parfois, à tort, que le régime sans gluten est une mode passagère. «Tous les parents disent que c'est bien si l'entourage a vu l'enfant malade après avoir consommé du gluten par erreur, pour qu'ils comprennent que c'est du sérieux. On ne fait pas cela pour s'amuser.»

Les mêmes remarques désagréables peuvent être entendues au restaurant, de la part de personnes qui ne savent pas ce qu'est une intolérance alimentaire, note aussi Cécile Gleize. Les parents prennent donc des précautions pour repérer à l'avance les cartes sur lesquelles sont inscrits les allergènes.

Même si beaucoup de personnes restent mal informées sur les allergies alimentaires, Isabelle Bossé souligne qu'il y a tout de même une évolution positive: «Il y a aujourd'hui une vigilance plus importante qu'il y a quelques années, qui est l'œuvre des associations de patients. Quand un produit industriel est rappelé à cause d'un allergène présent par erreur, ces associations transmettent l'alerte et informent les patients par des newsletters.» Les parents disposent donc de plus en plus de ressources sur lesquelles s'appuyer pour gérer au mieux toute cette organisation.