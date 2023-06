La taurine, ingrédient miracle des boissons énergisantes?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur BBC

Une récente étude a révélé que la taurine, un acide aminé présent dans l'organisme, semblait avoir des propriétés bénéfiques pour la santé de certains mammifères, notamment les souris et les singes, en ralentissant le vieillissement. L'efficacité de la taurine chez l'humain n'a pas encore été démontrée, et pourtant, on la retrouve depuis longtemps dans de nombreuses boissons énergisantes. Mais d'où cela vient-il, et quels en sont les effets?

La première boisson énergisante est née aux États-Unis, en 1949, sous le nom de Dr Enuf: boisson au citron vert à laquelle étaient ajoutées des vitamines B et de la caféine, elle visait à offrir une alternative plus saine aux boissons gazeuses.

Une trentaine d'années plus tard, la taurine faisait son entrée dans les canettes, avec le lancement de Krating Daeng, une boisson thaïlandaise lancée en 1976 et vendue comme remède contre la gueule de bois, qui devait rapidement inspirer les créateurs du Red Bull, lesquels modifièrent la formule pour y ajouter des bulles, et commercialiser une nouvelle version dès 1984.

Mal de bide en perspective

Toute la stratégie publicitaire de la boisson repose sur l'idée qu'une canette ingurgitée permettrait d'améliorer les performances aérobiques et mentales. Mais la taurine est-elle absolument déterminante dans cette affaire?

L'étude publiée le 9 juin 2023 dans la revue Science sur les effets positifs de la taurine chez les animaux montre que les bénéfices les plus importants en termes de santé et de longévité ont été observés chez les spécimens ayant reçu chaque jour 1 gramme de taurine par kilo de leur poids total. Or la BBC rapporte qu'en prenant le cas d'un adulte pesant 63kg, et à supposer que les effets soient les mêmes chez l'humain, il faudrait lui administrer 63 grammes de taurine par jour, ce qui correspond à la quantité de taurine contenue dans… 63 canettes de Red Bull (ou 32 canettes de Monster, le volume étant deux fois plus grand). Autant dire qu'il est absolument déconseillé d'en arriver à de telles extrémités.

De fait, les autres substances contenues dans la boisson énergisante sont susceptibles d'entraîner des effets potentiellement mortels s'ils sont ingérés en aussi larges quantités, ou de provoquer des cas d'hyponatrémie –un trouble qui résulte d'une consommation trop importante d'eau et d'une carence en sel dans le sang– ou des crises d'épilepsie, liées à une trop forte consommation de caféine.

Enchaîner les canettes de boissons énergisantes n'est donc vraisemblablement pas une idée de génie pour vivre plus longtemps et en meilleure santé. Quant aux effets réels de la taurine chez l'humain, il faudra encore attendre les résultats d'études à venir pour en connaître la nature.