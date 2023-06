L'intelligence artificielle peut-elle aider à dépister les cancers du sein?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur BBC News

C'est une étude en cours à l'Aberdeen Royal Infirmary, l'un des principaux hôpitaux universitaires d'Écosse, qui pourrait se révéler prometteuse: lors du projet pilote, l'utilisation d'une intelligence artificielle (IA) par des radiologues a permis de repérer un cancer du sein à un stade précoce chez une patiente, qui va désormais subir une intervention chirurgicale.

L'emploi d'une IA n'aurait pas vocation à remplacer l'expertise médicale humaine en matière de dépistage, mais à la seconder: en Écosse, sur les 5.000 mammographies examinées en moyenne par les radiologues chaque année, entre 250 et 300 patientes sont rappelées, et 30 à 40 d'entre elles ont besoin d'examens plus poussés. «Avec un tel nombre, il est possible de rater des cancers», estime Gerald Lip, le directeur clinique du programme de dépistage du cancer du sein du nord-est de l'Écosse.

Le modèle d'IA, développé par Kheiron Medical Technologies, pourrait ainsi aider les praticiens à identifier des zones préoccupantes à partir des résultats de mammographies ou de biopsies effectuées sur des patientes. «Dans le cadre d'un dépistage, il faut savoir repérer les choses lorsqu'elles sont petites, avant qu'elles ne deviennent grosses», explique le Dr Lip. C'est là que l'automatisation de l'analyse des résultats peut être efficace, pour ne pas rater certains symptômes, voire pour les détecter plus précocement.

Gagner du temps

Pour l'heure, le National Screening Counsel interdisant le déploiement automatique de l'IA dans les dépistages, il n'est utilisé par les radiologues du service qu'en tant que vérification supplémentaire à la fin de l'examen.

À terme, l'IA pourrait toutefois permettre de compenser le manque chronique de personnel médical, sur lequel a déjà alerté le Royal College of Radiologists, en accélérant les procédures de dépistage et de double-vérification: actuellement, deux radiologues sont nécessaires pour lire et rapporter les résultats des mammographies, or les temps d'attente des patients pour des examens vitaux et des traitements contre le cancer sont trop long.

«L'objectif de ce test est de voir quelle est la meilleure façon de travailler avec l'IA, qu'il s'agisse de remplacer un radiologue, de lire une partie des mammographies normales ou d'améliorer la détection du cancer, en l'employant comme un filet de sécurité», a déclaré le Dr Lip à la BBC.