Le Loch Ness s'assèche

C'est le lac le plus célèbre d'Écosse, qui est aussi la plus grande étendue d'eau du Royaume-Uni, et qui n'est pas épargné par le dérèglement climatique: le Loch Ness, ce lac d'eau douce situé dans les Highlands et connu pour la légende du monstre qu'il abriterait, connait une baisse record de ses niveaux d'eau.

«Nous sommes au début de l'année –au début de l'été–, et déjà deux fois cette année, le Loch Ness a atteint son niveau le plus bas jamais enregistré à cette période de l'année», alerte Brian Shawn, le directeur du Conseil de la pêche au saumon du district de Ness.

En mai 2023, le loch a atteint son niveau d'eau le plus bas connu depuis le début des relevés en 1990. Alors que l'Écosse et l'ensemble du Royaume-Uni sont touchés par une longue période de sécheresse, et que le lac rétrécit considérablement, certaines régions du pays sont menacées de pénuries d'eau.

Selon Brian Shaw, la présence d'une centrale hydroélectrique à accumulation par pompage dans le village de Foyers, au bord du lac, contribue à aggraver le phénomène.

Une crise généralisée

Le Loch Ness n'est d'ailleurs pas le seul loch des Highlands à être affecté: les niveaux d'eau du Loch Maree, dans les Northwest Highlands, ont également chuté dès le début de l'été, à tel point que l'Agence écossaise de protection de l'environnement (Sepa) a classé la zone comme présentant un «risque significatif». Le Loch Ness et le Loch Esk, dans le Dumfriesshire, sont quant à eux considérés comme faisant l'objet d'une «pénurie modérée».

Pour Nathan Critchlow-Watton, le responsable de l'eau et de la planification à la Sepa, «le fait que le risque de pénurie d'eau ait atteint le niveau “significatif” si tôt dans l'été est extrêmement préoccupant et ne laisse aucun doute sur le fait que les prochains mois seront très difficiles pour tous ceux qui dépendent de l'environnement aquatique pour faire fonctionner leur entreprise. […] Il est vital que les entreprises prennent des mesures dès maintenant pour maximiser les ressources disponibles et prévenir d'autres dommages environnementaux.»