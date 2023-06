«Stars at Noon», l'amour au cœur des ténèbres

Temps de lecture: 5 min

Corps fragile, peau offerte, mobile, gracile, tendue, elle erre parmi les vestiges de ce qui fut peut-être une émeute, dans une ville d'abord déserte. C'est l'aube, sans doute. Au sol et sur les murs, des inscriptions en espagnol contre les abus du pouvoir. Plus tard, des enfants jouent au foot sur la chaussée, des camions pleins de soldats en armes passent lentement.

La violence, les pénuries de tout, la prédation sexuelle, le lointain souvenir d'un geste révolutionnaire, héroïque et généreux transformé en dictature, rôdent comme ces grands oiseaux noirs qui tournent dans le ciel au-dessus de la ville.

On ne sait pas encore où on est –au Nicaragua, soumis à la dictature sandiniste. Ni pourquoi cette jeune Américaine s'y trouve: la réponse, au-delà d'une fumeuse affaire d'articles pour un magazine américain, ne viendra jamais.

L'actrice et la musique

Mais on sait très vite, et de manière très sûre, que celle qui habite pratiquement chaque plan est une formidable actrice, une présence d'elfe érotique et fragile, un précipité de volonté au bord de la rupture, entre jubilation de l'instant et terreur.

Et, à bien des égards, ce qui émane de Margaret Qualley répond de ce qu'est le film tout entier: torride et trouble, éperdument vivant, en déséquilibre au bord du gouffre. Sans être une débutante, loin s'en faut, puisqu'on l'a notamment vue dans Once upon a Time... in Hollywood et la série Maid, l'actrice y est une révélation, obsédante d'une intensité capable de toutes les modulations, de toutes les ruptures de ton.

On l'a dit à propos de l'interprète principale, on aurait pu essayer de le faire avec la musique de Stuart Staples et Tindersticks, complices au long cours du cinéma de Claire Denis. Le jazz doucement funky, à la fois murmure sensuel, menace à mi-voix et floutage des perceptions, «dit» le film tout entier. Et de manière peut-être plus explicite que ne le ferait son scénario.

Les sensations plutôt que la narration

Adapté de l'éponyme roman hypnotique de Denis Johnson, en poussant plus loin encore l'approche par les sensations plutôt que par l'enchaînement des éléments narratifs, le dix-neuvième long métrage de Claire Denis accompagne la trajectoire chaotique de Trish, qui cherche désespérément à quitter le piège dans lequel elle s'est fourrée en s'installant à Managua, capitale du Nicaragua.

Margaret Qualley fait de Trish, mieux qu'un personnage, l'incarnation du film tout entier. | Ad Vitam

La jeune femme rebondit, ballottée entre un militaire qui abuse d'elle, la séduction graveleuse d'un vieil officiel, la rencontre sous haute tension d'un représentant de la police politique d'un pays voisin, celle d'un compatriote plein de sourires charmeurs et de billets verts, aussi menaçants les uns que les autres.

Sa trajectoire erratique est bientôt aimantée par un Anglais vêtu de blanc et de mensonges. Personne, pas même lui, ne fait semblant de croire que ce Daniel est là pour une mission humanitaire, malgré ce qu'il affirme. La seule vérité, dans ce monde de leurres et de simulacres, sera l'intensité de ce qui se noue entre elle et lui, entre leurs corps, entre leurs désirs, entre leurs projets affichés ou secrets.

Des mains se trouvent, des peaux s'effleurent, des vibrations sont émises et captées. Cela advient, prenant par le travers les aventures, les stratégies, les opérations clandestines aux odeurs de pétrole et de sang. Une bourrasque.

L'amour physique comme jamais

Au sein de la longue histoire du cinéma filmant des humains faisant l'amour, les scènes parfaitement explicites et étonnamment pudiques de Stars at Noon, où se mêlent les corps des deux personnages, la chair, les membres et les visages de leurs interprètes, inventent une manière de faire inédite.

Manière brûlante et affectueuse, comme surprise de chaque geste, de chaque contact, de chaque retenue. La caméra caresse et étreint, les épidermes se marquent des traces du désir. Deux corps nus font un seul être, frémissant.

Depuis ses débuts avec Chocolat en 1988, beau film bientôt à redécouvrir grâce à sa ressortie en salle le 21 juin, le cinéma de Claire Denis est célébré, entre autres, pour sa corporéité, pour la façon dont cette cinéaste sait raconter avec ce qui circule comme énergie entre les corps. Stars at Noon marque à l'évidence une nouvelle étape, où le romanesque se fait encore plus physique –encore moins du côté du discours.

Daniel et l'agent d'une puissance voisine (Dany Ramirez), alliés ou ennemis mortels? | Ad Vitam

Cela concerne tout le film, les nombreuses péripéties et les multiples rebondissements qui s'y produisent, cela vaut pour des rencontres qui parfois ne durent que quelques instants, et marquent profondément –ce sera le cas d'un chauffeur de taxi qui semble surgir par hasard, d'un DJ dans une boîte de nuit déserte, d'un voyageur silencieux dans une église abandonnée près de la frontière.

Mais cela concerne plus particulièrement lesdites «scènes de sexe», audacieuses chorégraphies où dansent ensemble les deux interprètes et la caméra, avec précision et émotion. Une précision et une émotion qui, de manière parfaitement contre-intuitive, se renforcent l'une l'autre.

Un pays fantomatique

Dans ce pays fantomatique où l'oppression exercée par l'ex-révolutionnaire Daniel Ortega et sa femme, devenus dictateurs, fait régner misère et terreur, Trish suit un parcours qui flirte avec les figures du roman d'espionnage et de la romance fatale, sans jamais en tirer les effets classiques, ni côté action ni côté exotisme.

Le film se déploie ainsi par nappes successives, certaines très tendres, certaines d'une extrême brutalité, émettant une atmosphère aussi prenante que perturbante. Éléments de fantastique et de réalisme supplémentaires, les masques de protection contre le Covid-19 ajoutent au caractère spectral.

Mâles en rut et agents très spéciaux, signes de l'oppression militaire, des manœuvres sans scrupules des grandes puissances et d'une pauvreté sans fond, sensations physiques liées au climat comme aux pulsions engendrent ensemble une expérience de cinéma d'une puissance exceptionnelle.

Avec Stars at Noon, Claire Denis invente un nouveau chant hanté par le désir et le mal, dans le droit fil d'une inspiration dont on ne trouve pas d'équivalent dans le cinéma –c'est plutôt du côté du romancier William Faulkner qu'il faudrait aller chercher.

Un conseiller humanitaire séduisant et désorienté, en voyage avec des bagages singuliers. | Ad Vitam

Il y aura la quête éperdue de Trish dans les dédales du pouvoir de la capitale nicaraguayenne; les zones d'ombre de son rapport à ce Daniel qui lui non plus ne dit pas tout; la déflagration de la passion qui les saisit bien au-delà de ce qu'elle comme lui croyaient avoir à partager; leur expédition vers la frontière au défi de multiples embûches. Ces épisodes composent les mouvements à la fois successifs et entrelacés d'un improbable et poignant récit d'aventures.

«Film de genre» reconfigurant tous les codes des genres, Stars at Noon n'a rien d'un exercice de virtuosité gratuit. En mobilisant pour mieux les dissoudre les codes de la fiction, Claire Denis approche à pas de louve des ressorts les plus intimes, des mystères très communs et très profonds qui animent les humains. Et c'est très beau.

Ce texte reprend des éléments de celui publié sur Slate.fr lors de la présentation du film durant le Festival de Cannes 2022.

Stars at Noon de Claire Denis, avec Margaret Qualley, Joe Alwyn Séances Durée: 2h17 Sortie le 14 juin 2023

