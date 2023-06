Français radins, Allemands généreux… qui donne les meilleurs pourboires en Europe?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

Les clients sont souvent bien prompts à trouver un prétexte pour ne pas laisser de pourboire: pas de monnaie, un simple oubli, un service indélicat, une addition déjà trop salée… Mais quelles sont les habitudes à travers l'Europe? Un nouveau sondage réalisé par YouGov dans six pays de l'Union européenne, en Grande-Bretagne et aux États-Unis montre que les européens restent très divisés en matière de libéralité.

Le trophée de la générosité toutes catégories confondues revient aux Allemands qui, que ce soit au restaurant, au bar, dans un taxi ou un hôtel, ne rechignent pas à mettre la main au porte-monnaie pour remercier du service rendu.

Au restaurant, qui reste le lieu où le pourboire est le plus commun, 72% des Allemands interrogés par l'institut de sondage ont déclaré laisser «généralement» un pourboire –un niveau presque équivalent à celui des États-Unis, où le salaire des serveurs est en grande partie constitué des pourboires reçus. En Espagne, la pratique dégringole à 46% de la population: c'est toujours plus qu'en France, où seulement 34% des gens qui se rendent au restaurant laissent un pourboire sur la table –le prix d'un menu incluant généralement déjà 15% pour le service.

Les plus radins des Européens sondés restent toutefois les Italiens, avec seulement 24% déclarant laisser généralement un pourboire après un repas, et 29% affirmant n'avoir jamais ajouté un centime à l'addition.

Des pratiques variables

La pratique du pourboire diminue considérablement dans les bars, mais le classement reste sensiblement le même : près d'un client allemand sur deux laissera de l'argent sur la table après avoir pris un verre, pour 24% des Français, 16% des Espagnols, et… 9% des Italiens.

En termes de montants, les Allemands laissent habituellement l'équivalent de 10% de l'addition totale, et les Français, Espagnols et Italiens s'en tiennent à 5%. La qualité du service n'entre pas toujours en ligne de compte selon les usages, dans la mesure où 42% des personnes interrogées aux États-Unis, et 17% des Allemands assurent laisser un pourboire même lorsque le service était «épouvantable».