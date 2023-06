Quatre enfants retrouvés vivants dans la jungle colombienne, quarante jours après le crash d'un avion

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

C'est une nouvelle que leurs proches n'attendaient plus: quarante jours après le crash du Cessna 206 dans la jungle colombienne, survenu le 1er mai 2023, un chien de sauvetage suivi de soldats a retrouvé les quatre enfants disparus après l'accident d'avion, qui avait coûté la vie aux autres passagers –notamment la mère des rescapés.

Âgés de 13, 9 et 4 ans, et accompagnés d'un bébé de 11 mois, les frères et sœurs ont tenu plus d'un mois dans la forêt équatoriale, se nourrissant de vivres largués par les équipes de sauvetage et de ce qu'ils trouvaient, mettant à profit les connaissances de la communauté indigène huitoto à laquelle ils appartiennent.

Bien que mal nourris et couverts de piqûres d'insectes, leur santé vitale n'est pas en danger, et ils ont été transportés dans la ville de San José del Guaviare pour effectuer des examens médicaux.

Miracle amazonien

«Ils nous ont donné un exemple de survie totale qui entrera dans l'histoire», a déclaré le président colombien Gustavo Petro, qui estime que leur sauvetage est une «joie pour tout le pays».

La carcasse de l'avion n'avait pu être localisée dans la jungle que deux semaines après le crash, et des traces de pas, à côté de fruits mâchés et de couches usagées, avaient porté à croire que l'accident avait laissé des survivants.

L'opération de sauvetage, baptisée «Opération espoir», avait rassemblé 150 soldats et 200 volontaires des communautés autochtones locales, aidés de dix chiens bergers belges, afin de couvrir plus de 323 kilomètres carrés. L'un des chiens, Wilson, ayant disparu depuis, les recherches se poursuivent pour le retrouver.