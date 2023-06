Savez-vous placer le nubis sur l'appareil reproducteur féminin?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Vice

45% des étudiants masculins prétendent savoir placer le «nubis» sur l'appareil reproducteur féminin. Avec pas loin de la moitié des étudiants, on pourrait presque se réjouir du chiffre. Dommage: cette partie de l'anatomie féminine n'existe pas.

Ne pas connaître l'anatomie du sexe opposé est une chose. Pour cela, on peut blâmer un manque d'éducation sexuelle donnée aux étudiants. Seulement, les chiffres détaillés par Vice mènent à un autre constat: les étudiants garçons, même s'ils n'y connaissent rien, restent bien plus prompts à se déclarer experts du sexe féminin que les étudiantes, qui n'étaient que 30% à penser pouvoir placer le fameux nubis.

Le piège se cachait dans une série de questions formulée par le cabinet de conseil Savanta, mobilisé pour réaliser un sondage auprès des étudiants britanniques. En l'état, les résultats dressent un triste tableau de l'éducation sexuelle chez les étudiants.

La faute à la pandémie ou aux universités?

Parmi les 1.600 étudiants interrogés, 491 affirment avoir vécu leurs premières expériences plus tardivement qu'ils ne l'auraient souhaité. Pour 59% d'entre eux, c'est la pandémie de Covid-19 qui aurait retardé leurs premiers émois. En 2021, un sondage national avait effectivement observé que le «confinement a représenté un recul temporaire pour les débuts sexuels de certains jeunes».

À cela, s'est ajoutée l'interruption des relations entre les jeunes, et l'accès limité à l'éducation sexuelle scolaire. Or, il y a des écoles qui ne se font encore pas très bien à la maison: d'après les résultats de Savanta, plus de la moitié des sondés n'ont pas de conversations régulières et honnêtes avec leurs parents pour parler de santé sexuelle. En conséquence, «cette génération est plus exposée à des conditions défavorables pour commencer des relations sexuelles, ce qui aura de réelles répercussions sur leur bien-être sexuel a posteriori», conclut le sondage national.

Mal informés, les jeunes (et les réseaux sociaux) deviennent les vecteurs de mythes et de préjugés sur la sexualité. Résultat: un quart des étudiants reconnaissent avoir été victimes de harcèlement sexuel ou d'abus en ligne.

Par ailleurs, le contraste entre les réponses des filles et des garçons est systématique. Si 70% des étudiants masculins savent signaler le harcèlement sexuel en ligne, ce n'est que la moitié des étudiantes qui connaissent la procédure… Et concernant la misogynie, si un tiers des étudiantes pensent que leur université ne met pas suffisamment de mesures en place pour la combattre sur les campus, un quart des étudiants masculins pensent que les facultés en font trop.

Dans ce quart, ces étudiants proviennent principalement des prestigieuses universités britanniques du réseau Russel. On comprend mieux leur assurance: comment ces étudiants d'universités renommées auraient-ils pu avouer qu'ils ignoraient l'existence du nubis?