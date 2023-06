La contre-offensive ukrainienne a commencé. Et ensuite?

Temps de lecture: 3 min

La contre-offensive ukrainienne tant attendue a débuté, mais ne vous attendez pas à des percées rapides des lignes défensives russes –pas dans l'immédiat, en tout cas.

Depuis plus d'un an maintenant, les combats au sol dans l'est de l'Ukraine sont embourbés dans une impasse où aucun des deux camps ne parvient à réussir plus que quelques avancées éphémères ou marginales, à un coût humain et matériel énorme. Il est fort peu probable que cela change tout de suite.

En plus des principaux axes au sud, l'armée ukrainienne est majoritairement engagée dans des attaques d'exploration. L'idée est de tester pour voir quelles parties des lignes de front de la Russie sont les plus faibles et seulement ensuite d'y lancer des attaques massives afin de franchir ces lignes et d'encercler les défenseurs russes. Le processus d'exploration et d'usure pourrait durer des semaines, voire davantage; les percées ont peu de chances de se produire tout de suite, elles aussi.

Même à Zaporijia, la zone où les combats sont les plus intenses en ce moment, les Ukrainiens ont envoyé une unité de la taille d'une division (grosso modo 4.000 soldats), mais pour l'instant ils gardent en réserve leurs éléments les plus récents et les plus capables –ceux qui ont bénéficié des entraînements de l'OTAN et se servent des armes occidentales les plus modernes (les avis divergent autour de la question de savoir si cette unité se bat avec des chars Abrams et Leopard, les véhicules blindés dernier cri fournis par les États-Unis et l'Allemagne. Si c'est le cas, il n'y en a pas beaucoup; le gros interviendra sur le champ de bataille une fois qu'il sera prêt pour la percée).

Une guerre du temps

Où en est la situation aujourd'hui? Impossible à dire. Tout d'abord, la contre-offensive n'a débuté que depuis quelques jours. Ensuite, en règle générale, les champs de bataille, et surtout ceux qui s'étendent sur des milliers de kilomètres, sont des tourbillons de confusion (le fameux «brouillard de guerre» de Clausewitz). Enfin, les gouvernements des deux camps, ainsi que de nombreux chroniqueurs autorisés, ont intérêt à enjoliver la vérité, voire à carrément mentir. Ainsi, un porte-parole du Kremlin a assuré que les troupes russes avaient «repoussé» l'offensive; un blogueur pro-Ukraine a quant à lui affirmé que les troupes russes se faisaient «écraser» sur de «nombreux points de la frontière».

Ceci dit, il est possible de se faire une idée relativement objective et presque en temps réel de ce qui se produit dans cette guerre –bien plus que pour la plupart des autres, voire aucun autre conflit. La raison: l'imagerie satellite commerciale, téléchargeable par nombre d'informaticiens et susceptible d'être interprétée par de nombreux spécialistes militaires privés (des rapports fréquents, quotidiens parfois, peuvent être consultés sur les sites de l'Institute for the Study of War et de War on the Rocks, entre autres, ou grâce aux services des graphiques des principaux organismes de presse). Les propagandistes russes ou ukrainiens auraient du mal à vanter des percées spectaculaires si l'imagerie montrait clairement des lignes de défense qui tiennent bon ou qui ne font que vaciller.

À quoi peut-on se fier? Quels seraient les signes de succès ou d'échec pour la Russie ou pour l'Ukraine? Dans l'épisode du 8 juin du podcast Geopolitics Decanted, Michael Kofman et Rob Lee –deux des plus astucieux analystes militaires– soulignent que comme dans toutes les guerres, mais surtout dans celle-là, les critères du succès sont principalement politiques. Il se pourrait que la Russie soit incapable d'organiser d'autres opérations offensives, auquel cas Vladimir Poutine aurait besoin avant tout d'entretenir l'impasse dans l'espoir que les citoyens ukrainiens se lassent des destructions et que les alliés occidentaux de l'Ukraine se lassent d'envoyer à Kiev des dizaines de milliards de dollars d'armes. À l'inverse, le président ukrainien Volodymyr Zelensky doit montrer à son peuple qu'il n'endure pas toutes ces souffrances (et à ses alliés qu'ils ne dépensent pas tout cet argent) pour rien.

En d'autres termes, comme on peut le voir clairement depuis un moment, il s'agit dans un sens d'une guerre du temps. Kofman et Lee avancent que les troupes ukrainiennes doivent franchir au moins une partie des lignes de front russes. Peu importe l'endroit ou la profondeur de la percée. Il faut juste qu'elles montrent que tout cela n'a pas été vain. Indépendamment des objectifs plus larges de cette guerre, ou de la manière dont sera définie, à la fin, la victoire ou la défaite, c'est là la véritable mesure du succès ou de l'échec de la contre-offensive –et cette issue donnera le ton du reste de la guerre. Voilà pourquoi les prochains mois de combats devraient être décisifs.