Comment rendre vos barbecues plus écolos?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Conversation

Les longues soirées d'été qui s'installent sont propices aux bons barbecues en famille ou entre amis. Toutefois, il est important de prendre en considération l'impact que nos repas peuvent avoir sur l'environnement.

En effet, un barbecue pour quatre personnes libère plus de gaz à effet de serre qu'un trajet en voiture de 270 kilomètres. Mais n'annulez pas votre soirée tout de suite! The Conversation partage quelques conseils pour réduire l'impact environnemental de votre barbecue.

Vous vous en doutez peut-être, mais la meilleure solution pour réduire votre empreinte carbone est de limiter la consommation de viande. En 2018, des recherches ont démontré que la production d'un steak de bœuf d'environ 100 grammes génère l'équivalent de 3.750 grammes de CO 2 , soit autant qu'un trajet de 24 kilomètres dans une voiture à énergie fossile. À la place, vous pouvez remplacer le bœuf par du poulet. La même étude a révélé que 100 grammes de poulet équivaut à 870 grammes de CO 2 , soit un trajet en voiture de 5 kilomètres.

La meilleure solution reste toutefois de prévoir un menu végétalien. En remplaçant les chipolatas par des saucisses vegan ou directement des légumes grillés, vous faites passer les émissions de votre barbecue de 40 kilos à 10 kilos de CO 2 .

Ustensiles et contenants

On parle beaucoup de ce qu'il y a dans l'assiette, mais ce n'est pas la seule chose à modifier pour rendre sa soirée barbecue écoresponsable. La façon de cuisiner a elle aussi un impact. Les puristes ne jurent que par le charbon, seulement, l'énergie utilisée pour le produire provient de combustibles fossiles.

Selon une étude, les émissions de la production et de la combustion d'un sac de charbon de bois de 500 grammes équivaut à 5.000 grammes de CO 2 . À la place, l'utilisation d'un barbecue à gaz rejette seulement 200 grammes.

On les soupçonne peut-être un peu moins, mais les boissons ont aussi une place importante dans le barbecue, et elles peuvent avoir un impact négatif sur l'environnement. Une bouteille de bière à elle seule est responsable de près de 500 grammes d'émission de gaz à effet de serre. Privilégiez donc des contenants plus gros: si vous avez prévu de boire beaucoup de bière, un tonneau ou un fût pourrait être une option plus responsable.

Enfin, pensez au gaspillage. Vous pouvez prévoir des contenants pour stocker les restes et les proposer à vos invités lorsqu'ils s'en vont. Au moins, vous ne vous sentirez pas coupable et vos amis pourront économiser sur leur repas du lendemain.

Le système alimentaire mondial contribue de manière significative aux émissions de gaz à effet de serre. Cependant, vous pouvez tout de même profiter d'un bon barbecue cet été: en apportant quelques changements dans la nourriture et dans la façon de cuisiner, on peut se faire plaisir tout en pensant à la planète.