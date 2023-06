Ces inventions très utiles viennent d'ingénieures oubliées

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Discover Magazine

Le mot «ingénieur» tel qu'on le connaît aujourd'hui en français n'apparaît que vers la Renaissance. Cela ne veut pas dire pour autant qu'avant cela, les ingénieurs n'existaient pas, ils n'en portaient juste pas le nom: l'histoire est traversée par de nombreux inventeurs et scientifiques.

Parmi eux, il y a aussi des femmes. Ces savantes ont vécu il y a des milliers d'années, mais leurs inventions nous sont encore connues. Le magazine Discover revient sur trois d'entre elles.

Maria Hebraea

Maria Hebraea, aussi connue en français sous le nom de Marie la Juive ou Maria Prophetissa, est une alchimiste qui a possiblement vécu vers le premier siècle de notre ère, en Égypte. Elle travaille notamment sur des procédés alchimiques pour chauffer et distiller.

Si vous n'avez jamais entendu parler d'elle, il est très probable que vous ayez déjà utilisé une technique portant son nom, par exemple lorsque vous voulez faire fondre du chocolat. C'est en effet à Maria Hebraea qu'on attribue l'invention du balneum Mariae, ou bain-marie. Les historiens ne sont pas entièrement sûrs qu'elle ait découvert le procédé ou l'ait seulement amélioré, mais son nom est resté. Marie la Juive travaille également sur l'élaboration d'instruments en verre, et invente le tribikos, un appareil à distillation à trois récipients.

Hypatie

Quelque temps après Maria Hebraea, on trouve l'exemple d'Hypatie, philosophe et mathématicienne grecque, née entre 355 et 370, et morte assassinée en 415. De son vivant, elle est respectée en sa qualité de scientifique. Le mathématicien australien Michael Deakin (1939-2014), qui a écrit une biographie d'Hypatie, estime même qu'à la mort de celle-ci, elle est la «la plus grande mathématicienne [...] du monde gréco-romain, et très vraisemblablement du monde».

Hypatie est reconnue pour sa connaissance de l'hydromètre (qui permet de mesurer la densité d'un liquide). Dans une lettre, un de ses étudiants, Synésios de Cyrène, lui demande par exemple des instructions pour construire cet appareil, ce qui constitue pour les historiens la toute première description de l'hydromètre. Selon certains, rapporte Discover, cela serait une preuve indirecte de l'invention par la mathématicienne de l'engin.

Il ne s'agit pas du seul domaine dans lequel Hypatie excelle. Elle enseigne également à Synésios de Cyrène comment construire un astrolabe, appareil qui permet d'observer et de calculer la position des astres. Cependant, elle n'a pas inventé l'engin, qui existait déjà plus de 500 ans avant sa naissance.

La scientifique connaît une mort violente, assassinée par des fanatiques chrétiens dans un contexte politique complexe, alors qu'elle est connue pour être une proche du préfet d'Alexandrie.

Keng Hsien-Seng

La dernière «ingénieure» citée par le magazine Discover en est une dont on connaît moins bien la vie. Ken Hsien-Seng a vécu en Chine et serait morte à la fin du Xe siècle, vers 975. Elle est la fille du savant Keng Chhien.

L'auteur Wu Shu écrit qu'elle est invitée par l'empereur au palais royal afin qu'il puisse observer les procédés alchimiques de Ken Hsien-Seng. Elle est en effet reconnue pour sa capacité à extraire de l'argent à partir de minerais en utilisant du mercure. Elle a également développé une technique qui permet d'extraire de l'huile du camphrier, utilisée pour créer des parfums ou encore des remèdes.