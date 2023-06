Comment le confinement a affecté le taux de natalité aux États-Unis

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Scientific American

Les spécialistes du sujet pensaient que rester à la maison pendant le confinement provoquerait un baby-boom. Ils se sont trompés. Une étude, publiée en avril dans la revue Human Reproduction, révèle que le taux de natalité aux États-Unis a chuté de 17,5 naissances par mois pour 100.000 femmes (en âge de procréer) après la première vague de la pandémie, entre le début et le milieu de l'année 2020.

Si le virus n'a épargné personne, il semble que l'envie de faire des enfants ait affecté différemment les Américains selon leur origine géographique. Le magazine Scientific American met en évidence les résultats d'une étude menée par l'équipe de Sarah Adelman, chercheuse associée au département de pédiatrie environnementale au NYU Langone Health (New York), qui a voulu comprendre ces disparités géographiques… et politiques.

Il apparaît que les régions présentant le déclin du taux de natalité le plus fort correspondent aux États démocrates. Dans ces derniers, les chercheurs observent une corrélation entre la mise en place plus rigoureuse de la distanciation physique et la présence plus importante d'une population non blanche, et l'effondrement de la natalité. À l'inverse, les États républicains ont connu une hausse de ce taux.

La distanciation physique et le chômage font chuter les naissances

«Le Covid n'était pas seulement une pandémie biologique. Elle était aussi sociale et économique», rappelle Sarah Adelman pour éclaircir ses résultats. Son équipe a d'abord établi un parallèle entre le degré de distanciation physique (obtenu à partir des données GPS des individus sur la période), et le taux de natalité.

En outre, l'endiguement de la pandémie de coronavirus a été géré différemment selon la couleur des États américains. Les Blue States, les États démocrates, ont eu tendance à prendre la menace plus au sérieux, et à imposer des règles plus strictes quant à la distanciation physique de ses habitants. Seulement, cette dernière a privé les parents de soutien familial et de relai (crèches, nourrices, etc.) pour s'occuper de leurs enfants. Ils ont donc été mis particulièrement en difficulté, et n'auraient pas eu envie de renouveler l'expérience en ayant un enfant de plus.

Historiquement, on observe que les crises économiques modernes ont systématiquement entraîné des chutes de la natalité. Mais pour expliquer la différence entre les États, Sarah Adelman avance un autre argument: le nombre de personnes racisées, plus élevé dans les États démocrates que républicains. «Il y a eu parmi elles un nombre disproportionné de personnes qui ont perdu leur emploi et qui ont pu alors se sentir incapables d'avoir un enfant.»

Face à ces conclusions, le sociologue Philip Cohen, professeur à l'Université du Maryland, reste prudent. Pour lui, l'approche politique est pertinente, mais n'explique peut-être pas tout. Il rappelle que les naissances aux États-Unis sont d'abord «rares et hasardeuses». Il précise aussi que certains États américains comptent un pourcentage élevé de bébés, qui sont en réalité nés de personnes résidant à l'étranger. Ces personnes se rendant aux États-Unis pour accoucher, la fermeture des frontières liée à la pandémie a tout simplement empêché leur arrivée et la comptabilité de ces naissances avec.