Non, allaiter votre enfant ne le rendra pas plus intelligent

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur HuffPost

Les jeunes parents ressentent bien souvent une forte pression lorsqu'il s'agit de choisir d'allaiter, ou non, à la naissance . Le dilemme se poursuit lorsqu'ils reprennent le travail, ce qui présente une nouvelle série de défis.

Pour ceux qui décident de ne pas le faire, la culpabilité est généralement au rendez-vous. Pourtant, le HuffPost se demande si l'allaitement offre réellement des avantages pour le nouveau-né. Certains pensent que les bébés qui ont été nourris au sein développent de meilleures capacités intellectuelles, mais est-ce vraiment le cas?

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

Une nouvelle étude au Royaume-Uni s'est penchée sur le lien entre l'allaitement et les résultats scolaires. Les chercheuses ont analysé un groupe d'environ 5.000 enfants, tous nés entre 2000 et 2002. Elles ont demandé à leurs parents s'ils avaient été allaités, et si oui, pendant combien de temps. Ensuite, elles ont analysé les résultats d'un examen scolaire que tous les Britanniques passent à 16 ans.

Les recherches ont révélé que les résultats augmentent et évoluent en fonction du nombre de mois durant lesquels les élèves ont été allaités lorsqu'ils étaient bébés (moins de deux mois, deux à quatre mois, quatre à six mois, six à douze mois ou plus d'un an). Les étudiants qui ont été nourris au sein pendant douze mois ou plus ont raté leur examen d'anglais à 19,2%, contre 41,7% pour ceux qui ne l'ont jamais été. Toutefois, cette observation n'était pas valable sur les résultats de mathématiques.

Situation économique et niveau d'éducation

Reneé Pereyra-Elías, l'auteur principal de l'étude, a tenu à indiquer que celle-ci présentait certaines limites. Il a expliqué que les résultats scolaires étaient sujets à des facteurs importants tels que la situation économique et le niveau d'éducation de la mère . «Les mamans qui ont plus d'années d'études et qui sont mieux loties [économiquement] sont plus susceptibles d'allaiter leur bébé longtemps.»

D'autres études ont analysé la relation entre l'allaitement et les fonctions cérébrales, notamment en mesurant le QI , et elles ont montré des résultats contradictoires. Certaines n'ont trouvé aucun lien après avoir examiné les facteurs confondants, tandis que d'autres oui. Une théorie derrière les découvertes en faveur d'un lien est que les substances présentes dans le lait maternel, telles que les acides gras polyinsaturés, «favorisent le développement neurologique», déclare Pereyra-Elías. Seulement, on ne sait pas si ces avantages proviennent du lait directement ou de l'action d'allaiter.

Mais alors, faut-il ou ne faut-il pas allaiter? Janine Zee-Cheng, pédiatre aux États-Unis, recommande de le faire. «Vous avez un risque réduit –mais pas un risque nul– d'asthme, de maladies auto-immunes, d'allergies ou de pneumonies.» En revanche, elle ne recommande pas d'allaiter si c'est au détriment de la santé mentale des parents.

Elle rappelle à tous les parents que certes, allaiter réduit les risques d'asthme, mais il en va de même pour une non-exposition à la fumée de cigarette, le fait de vivre dans une zone non polluée ou encore d'avoir un bon système de filtration de l'air. En ce qui concerne les capacités cognitives, il existe toujours des désaccords sur la précision des tests standardisés que passent les étudiants.