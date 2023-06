Attaque au couteau à Annecy: opération récupération de la droite et de l'extrême droite

Temps de lecture: 2 min

Un événement tragique s'est produit à Annecy ce jeudi 8 juin. Un homme armé d'un couteau a semé la terreur et attaqué de jeunes enfants dans les jardins de l'Europe, un parc bordant le lac de cette ville de Haute-Savoie. Il a grièvement blessé quatre enfants âgés de 22 à 36 mois et deux adultes, avant d'être interpellé par la police. Deux des quatre enfants sont toujours en urgence vitale ce vendredi matin.

L'assaillant est un Syrien de 32 ans, qui a vécu dix ans en Suède, où il avait obtenu le statut de réfugié. Il était entré légalement en France en novembre 2022. Une enquête a été ouverte pour tentative d'assassinat et il n'y a, à ce stade, «aucun mobile terroriste apparent», a précisé la procureure. Élisabeth Borne et Gérald Darmanin se sont rendus sur place jeudi, Emmanuel Macron a prévu de se rendre ce vendredi aux côtés des victimes et de leurs familles.

Ce drame vient nourrir le sujet de l'immigration et la récupération politique est déjà à l'œuvre. La droite et l'extrême droite ont attaqué la politique migratoire de la France –Éric Ciotti a estimé que l'homme à l'origine de l'attaque au couteau «n'aurait pas dû être en France», Jordan Bardella que «c'est toute notre politique migratoire qu'il faut remettre en cause» et Éric Zemmour a parlé de «francocides».

Que dire de ces réactions rapides et très politiques? Cet événement peut-il modifier les termes de la future loi immigration?

Roselyne Febvre et Jean-Marie Colombani, directeur de Slate.fr, en discutent avec leurs invités Patrice Duhamel, journaliste et ancien patron de France Télévisions, Carole Barjon, journaliste à L'Obs, et Bruno Jeudy, éditorialiste politique, dans «Politique», l'émission de France 24 en partenariat avec Slate.