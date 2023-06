Trump: la connerie ne meurt jamais

Temps de lecture: 3 min

En finira-t-on jamais avec Trump? Il est permis d'en douter. Alors qu'on le pensait hors course, tout juste bon à tapoter quelques balles de golf en sa lointaine Floride, le revoilà pimpant comme jamais, si affûté qu'il apparaît comme le favori pour remporter dans quelques mois les primaires républicaines. À se demander s'il n'existe pas chez lui comme une aptitude surnaturelle à enjamber obstacle sur obstacle –et Dieu sait s'ils sont nombreux– sans jamais vraiment trébucher.

Qui sait s'il n'a pas été dépêché sur Terre pour punir les hommes d'être ce qu'ils sont, une sorte de Messie à l'envers, capable à lui tout seul de renverser l'ordre établi du monde? Auquel cas, son immarcescible connerie serait non pas tant le résultat d'une éducation ratée alliée à un manque total de jugement mais bien plus une émanation divine, l'objectification d'une bêtise si puissante qu'elle emporte tout sur son passage.

Comment expliquer autrement qu'un personnage aussi balourd, stupide, cupide, fat, les adjectifs manqueront toujours pour caractériser d'une manière appropriée son exceptionnelle vacuité, puisse séduire par millions et se faire passer pour l'incarnation d'un homme capable de diriger la première puissance mondiale?

Certes, je n'ignore pas que la plupart de ses électeurs partagent avec lui ces mêmes dispositions à habiter le monde sans jamais avoir été traversé par cette chose indéfinissable mais pourtant bien réelle qu'on nomme intelligence, vivacité d'esprit, perspicacité, mais pour autant la fascination qu'il suscite ne saurait s'expliquer par le seul truchement d'un sentiment d'identification poussé à l'extrême. Il doit forcément y avoir autre chose, un élément mystique, un élan qui dépasse de mille coudées la simple adhésion à un populiste de bazar.

C'est que Trump transcende la connerie. Il l'habite avec une telle désinvolture qu'on jurerait qu'elle est née avec lui, qu'elle procède de lui, qu'avant lui, elle se cherchait encore. Ce n'est pas tant que Trump soit expert en connerie –en cette matière, ils sont pléthores– mais qu'il la sublime au point où elle finit par nous apparaître comme une qualité, une sorte de négation de l'intelligence si raffinée, si développée, qu'elle force l'admiration.

Si Trump était seulement et banalement con, il aurait été une météorite de la politique américaine, une de plus diront les mauvaises langues. Sa persistance, sa résilience, sa longévité attestent d'une connerie qui ne saurait se réduire à elle-même mais serait plutôt une sorte de sublimation, une supra-connerie jamais encore rencontrée sur Terre, si puissante qu'elle parvient à fédérer autour d'elle non seulement les cons habituels, mais aussi tout ceux qui gravitent autour, j'entends les envieux, les bêtes, les jaloux, les aigris, les pleutres, la panoplie complète de la mesquinerie humaine envisagée sous tous ces aspects.

Si bien que Trump ressemble plus à un prophète dont la mission serait non pas de répandre la bonne parole mais d'établir sur Terre le royaume de l'universelle connerie, une sorte d'évangélisme détourné où les églises seraient remplacées par les téléviseurs, la Bible par un fil Twitter, la pensée par son absence, un corpus idéologique si simple qu'il parviendrait à réunir autour de lui des fidèles de toutes obédiences.

Évidemment, l'établissement d'un pareil royaume n'aurait jamais pu connaître pareille fortune si des circonstances extraordinaires n'avaient concouru à sa réussite. En cela, l'apparition des réseaux sociaux, la prééminence des films de super-héros, l'absence dans la plupart des foyers américains de toute trace de vie culturelle, la malbouffe, la publicité à outrance, le rôle prépondérant joué par les influenceurs de toutes sortes, la multiplication de séries vidées de toute substance, la domination de chaînes d'information versées dans le complotisme ou la provocation à tout prix, la lâcheté d'un personnel politique terrorisé à l'idée de perdre sa base électorale… furent autant de phénomènes qui ont rendu possible l'avènement d'un couillon comme Trump.

Il est à craindre que nous ne nous débarrasserons jamais vraiment de Trump. Comme tous les grands prophètes, son œuvre survivra à sa disparition et continuera à fédérer autour d'elle la vaste confrérie des cons, lesquels, il faut bien l'avouer, n'ont jamais eu l'air aussi nombreux qu'aujourd'hui. Le trumpisme triomphera de tout parce que son noyau central, la bêtise, demeure une arme invincible, capable de résister à tous les raisonnements et d'enchanter les imaginaires comme aucune autre force.

Aux armes, citoyens!