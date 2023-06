Un avion peut-il atterrir sur une autoroute en cas d'urgence?

Temps de lecture: 4 min

Cet article est publié en partenariat avec Quora, plateforme sur laquelle les internautes peuvent poser des questions et où d'autres, spécialistes du sujet, leur répondent. La question du jour: «Un avion A380 peut-il atterrir sur une autoroute en cas d'urgence?»

La réponse de Finlay Garland, traduite de l'anglais par Jessy Machado:

En théorie, oui, mais il se peut que ce ne soit pas aussi réussi que les pilotes (et les passagers d'ailleurs) l'espèrent.

Entrons dans le domaine de l'hypothétique. Vous êtes à bord d'un A380. Les quatre moteurs sont tombés en panne et la seule option pour atterrir est une autoroute. Pour supprimer les variables, supposons que l'avion, malgré l'urgence, soit capable d'atteindre l'autoroute et que les pilotes soient suffisamment qualifiés pour le faire également.

Argument en faveur d'une arrivée en toute sécurité

Si la section d'autoroute est suffisamment longue, large et droite, et s'il n'y a pas d'obstacles importants comme un terre-plein central, des lampadaires ou, vous savez, des voitures, n'importe quel avion de n'importe quelle taille pourrait atterrir sur une autoroute. Après tout, une piste d'atterrissage et une autoroute ne sont pas si radicalement différentes.

Il y a deux bons exemples de la façon dont cela pourrait fonctionner:

atterrissage d'avions légers sur les routes en cas d'urgence (ce qui semble arriver étonnamment régulièrement aux États-Unis);

utilisation militaire des routes comme pistes d'atterrissage auxiliaires.

Les urgences des avions légers n'ont pas besoin de beaucoup plus d'explications.

L'utilisation des routes comme pistes d'atterrissage auxiliaires remonte à la Seconde Guerre mondiale. Vers la fin de la guerre, l'Allemagne a commencé à utiliser les Autobahns comme pistes auxiliaires. Cette pratique s'est poursuivie pendant la Guerre froide et, à ce jour, les forces aériennes finlandaises et suédoises pratiquent les décollages et les atterrissages sur leurs bandes de routes auxiliaires lors d'exercices militaires. Il existe des systèmes similaires dans le monde entier, principalement à l'usage des militaires. Les Australiens les utilisent également (en particulier dans l'arrière-pays) pour le Royal Flying Doctor Service (organisation de secours en Australie).

Jusqu'à présent, tout cela semble plutôt bien pour nos quelque 600 passagers et membres d'équipage. Les pilotes s'alignent calmement avec l'autoroute, sortent les volets et le train d'atterrissage, et descendent doucement vers le point d'atterrissage choisi. Alors que le radioaltimètre débute son chant rythmique, le pilote en vol commence son arrondi, confiant qu'il vient de sauver de nombreuses vies. Dans son esprit, il a déjà été ajouté au «Chesley Sullenberger Hall of Fame for Pilots What Can Glide Good» et Tom Hanks est déjà en train de lire le scénario de la version cinématographique de sa vie.

Argument pour un atterrissage malheureux

À ce stade, je vais vous présenter le sujet incroyablement sexy des numéros de classification des avions et des chaussées (ACN/PCN). Il est très important que le matériau de surface puisse supporter le véhicule qui y est posé, sinon cela se produit.

Pour les aéroports, le PCN définit le type de surface et sa capacité de charge. Il se présente sous la forme d'un nombre suivi de quatre lettres, par exemple 80/R/A/W/T (nombre sans dimension/type de surface/résistance de la couche de fondation/pression nominale des pneus/méthode d'évaluation). L'ACN est un nombre sans dimension qui exprime l'effet d'un avion dans une configuration spécifique sur une structure de chaussée spécifique.

C'est un sujet assez sec mais assez important pour les exploitants d'aéronefs et aussi pour la réponse à cette question. La chose cruciale à savoir est que si votre ACN est plus bas que les PCN des pistes et des voies de circulation de l'aéroport, vous n'aurez pas de problème. Il n'existe pas de données sur les PCN des autoroutes, car il s'agit d'une classification spécifique à l'aviation. Il ne fait aucun doute qu'avec une recherche approfondie, vous pourriez trouver quelque chose de comparable.

Cependant, en règle générale, les routes ne sont pas aussi solides que les pistes car les charges sur une seule roue exercées par les véhicules terrestres sont beaucoup plus faibles que celles des avions. Les pistes d'atterrissage auxiliaires mentionnées ci-dessus ne sont pas des tronçons de route ordinaires destinés à être utilisés par les avions. Elles sont spécifiquement construites dans l'intention d'être utilisées par les avions. L'A380 est (comme vous le savez peut-être) un avion assez grand et, quelle que soit sa configuration, il a un ACN assez élevé.

Notre pilote héroïque s'élance donc en comptant mentalement les redevances de son histoire. Il graisse l'atterrissage et, alors qu'il commence à se détendre, l'avion commence à décélérer. Soudain, il y a un bruit de grincement affreux alors que les vingt-deux roues de l'A380 percent la surface de la route. Le taux de décélération augmente instantanément et toutes les jambes de force du train d'atterrissage se cisaillent. Il y a un grincement terrible lorsque le ventre du super-jumbo glisse sur l'autoroute. Il s'arrête enfin. Dans le meilleur des cas, la cellule parvient à encaisser l'impact, tout le monde est secoué mais évacue en toute sécurité. Dans le pire des cas, la cellule se brise et prend feu au moment de l'impact, la survie est une question de chance.

Alors que se passerait-il réellement?

Le problème avec ces questions hypothétiques est que nous ne pouvons pas savoir ce qu'il se passera avant que cela n'arrive. Dans ce cas, vous pourriez attendre un certain temps pour un vrai sujet de test. Vous pourriez aussi faire une étude exhaustive des autoroutes et des routes du monde entier et découvrir lesquelles seraient capables de supporter un A380. Vous pourriez envoyer vos conclusions à toute compagnie aérienne qui utilise le super-jumbo et elle vous en remerciera probablement poliment avant de les mettre à la poubelle.

Si jamais cela arrive, j'espère sincèrement que le premier résultat se produira. Cependant, je soupçonne que ce ne serait pas l'atterrissage en douceur que l'on pourrait espérer.