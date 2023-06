«Ne venez pas»: à Hawaï, le tourisme de masse agace certains natifs

Temps de lecture: 5 min

À l'approche de l'été, des personnes indigènes d'Hawaï ont quelque chose à dire aux vacanciers: ne venez pas! Si ces îles tropicales sont une destination de rêve pour beaucoup, des militants dénoncent en effet les conséquences négatives du tourisme sur l'archipel et ses premiers habitants.

Camille Leihulu Slagle est une activiste se décrivant comme «antitourisme». Sur les réseaux sociaux, cette étudiante de l'université Stanford (Californie, États-Unis), originaire de l'île d'Oahu, dénonce fréquemment cette industrie et les touristes peu respectueux. Son message: «Ne venez pas. Et si vous voulez quand même venir, s'il vous plaît, connaissez et comprenez les ramifications de ce que vous faites et respectez cet endroit.» Une opinion qui divise, jusque dans la communauté des natifs d'Hawaï.

«Les dommages l'emportent sur les supposés bénéfices pour les natifs»

Ilihia Gionson est le responsable de la communication de l'Autorité du tourisme d'Hawaï (HTA). Lui aussi d'origine indigène hawaïenne, il a un avis totalement différent sur la question. Il met surtout en avant l'importance colossale du tourisme dans l'économie locale.

Selon les chiffres de la HTA «sur les 1,5 million d'habitants, 200.000 travaillent directement dans le secteur du tourisme. En 2022, les touristes ont dépensé 19 milliards de dollars [17,6 milliards d'euros, ndlr] sur l'île. Les dépenses par les touristes représentent 2,2 milliards de dollars en taxes, qui vont directement dans les caisses de l'État.» Mais pour Camille Leihulu Slagle, cet argument ne tient pas la route. À ses yeux, «les dommages du tourisme l'emportent sur ses supposés bénéfices pour les natifs. Tout cet argent ne part pas dans leurs poches, mais dans celles de grandes entreprises.»

Elle pointe du doigt les conséquences du secteur sur le quotidien des personnes indigènes. Parmi elles, il y a la hausse du coût de la vie sur toutes les îles. Selon le département du Commerce de l'État fédéral, Hawaï est l'État où le coût de la vie est le plus cher et les loyers y sont en moyenne 50% plus élevés que sur le continent. Le logement y représente environ 40% des dépenses d'un foyer.

Si ces chiffres peuvent en partie être expliqués par le caractère insulaire du territoire qui le contraint à importer beaucoup de ses biens et fait monter les prix, Camille Leihulu Slagle accuse aussi la «gentrification globalisée» de l'archipel causée par le tourisme. En particulier, elle dénonce les effets des locations à courte durée de type Airbnb sur le coût moyen du logement.

L'importance de l'hospitalité

Une hausse du coût de la vie que n'ont pas pu suivre de nombreuses familles indigènes, qui se sont vues obligées de déménager sur le continent, faute de moyens suffisants pour rester à Hawaï. «J'ai lu un article récemment disant qu'il y a plus de natifs hawaïens vivant dans le comté de Los Angeles que sur les îles de Maui et de Kauai combinées. Ça m'a brisé le cœur de savoir que désormais, il y a plus d'Hawaïens dans cette toute petite partie de la Californie que sur certaines îles d'où nous venons. Que chez nous.»

Ilihia Gionson reconnaît le rôle néfaste que peut jouer l'activité touristique dans ce domaine et évoque notamment «le besoin d'une solution face aux locations de courte durée, pour s'assurer qu'il y ait un parc disponible pour les locaux». Il met toutefois en avant le fait que «beaucoup de personnes indigènes, comme [lui], travaillent dans le tourisme». Selon un rapport gouvernemental de l'État d'Hawaï, c'est en effet le cas de 35% des personnes indigènes vivant sur l'archipel. Néanmoins, elles occupent souvent les postes les plus mal payés.

Le responsable de la communication de la HTA rappelle également «l'importance de l'hospitalité dans la culture hawaïenne». «L'hospitalité, accueillir des invités, qu'ils soient de la ville d'à côté, de l'île d'à côté ou d'ailleurs... C'est une pratique et une valeur culturelle très importantes. L'industrie du tourisme en découle aussi.»

Clichés et environnement abîmé

Selon Camille Leihulu Slagle, l'argument revient souvent. Elle ne le trouve pourtant pas très convaincant. Pour elle, il soulève même une autre conséquence négative du tourisme. «Dès qu'on essaie d'expliquer notre point de vue aux gens, on a le droit à: “Où est ton esprit Aloha?”, s'agace-t-elle. Pour moi, cette réponse résume comment notre culture et même notre langue ont été commercialisées et vidées de leur substance.»

«Nous parler “d'esprit Aloha”, ça montre que tout le monde pense qu'ils peuvent juste prendre ce qu'ils veulent d'Hawaï, développe-t-elle. Ce sont des clichés et des stéréotypes, beaucoup de gens considèrent Hawaï comme cette bulle de plages et de relaxation et pas comme un endroit à part entière avec sa propre culture et sa propre histoire.» Un manque de respect envers la culture des peuples indigènes d'Hawaï qui peut nourrir un sentiment d'aliénation voire de dépossession. D'autant plus quand on connaît les liens compliqués entre les natifs d'Hawaï et le continent.

«Quelquefois, [les femmes qui travaillent dans les resorts] se sentent un peu comme des bêtes de foire.» Camille Leihulu Slagle, activiste antitourisme

«À partir du moment où les États-Unis ont colonisé l'archipel en renversant illégalement le royaume d'Hawaï en 1893 [des insurgés, majoritairement citoyens des États-Unis, ont renversé la reine Lili'uokalani en janvier 1893, ce qui a abouti en 1898 à l'annexion de l'archipel par le continent, ndlr], et jusque dans les années 1970-1980, ils nous ont interdit de parler notre langue et ont banni nos pratiques culturelles, rappelle Camille Leihulu Slagle. Maintenant, des touristes viennent et s'approprient ces pratiques sans connaître leur importance ou leur histoire.»

L'activiste, qui a «plusieurs amies qui travaillent dans des resorts», détaille ce qui y est proposé aux touristes: «Elles leur apprennent à faire des lei, les guirlandes de fleurs, ou la danse hula. [...] Elles ont eu beaucoup de mal à réconcilier mentalement le besoin d'avoir un emploi pour survivre et le fait de participer à la stéréotypisation et à une représentation faussée de notre culture. Quelquefois, elles se sentent un peu comme des bêtes de foire.»

Elle déplore aussi le coût environnemental du tourisme, qui abîme les terres et côtes d'Hawaï. «Notre écosystème a été détruit, à cause du nombre de personnes qui viennent et qui ne respectent pas la nature. Certaines plantes endémiques de l'archipel sont en train de disparaître et le corail est en mauvais état à cause du tourisme.»

S'éloigner de «l'esprit Aloha», se rapprocher de «l'esprit Malama»

Camille Leihulu Slagle sait que, malgré ses efforts, elle ne pourra jamais empêcher les voyageurs de venir sur l'archipel. Surtout que, comme l'indique Ilihia Gionson, «Hawaï est un État des États-Unis». «Nous n'allons pas fermer nos frontières ou mettre en place des quotas de visiteurs sur l'archipel, nous n'en avons de toute façon pas l'autorité.» Néanmoins, elle espère qu'en sensibilisant à la culture hawaïenne et aux problèmes que le tourisme pose, elle pourra «faire réfléchir les gens à deux fois avant de réserver leurs vacances. Et s'ils viennent, au moins ils viendront en connaissance de cause du système qu'ils supportent.»

«On sensibilise les touristes, pour qu'ils soient les plus respectueux possible de l'endroit et des personnes.» Ilihia Gionson, responsable de la communication de l'Autorité du tourisme d'Hawaï

De son côté, la HTA a conscience des arguments antitourisme que certaines personnes indigènes avancent et essaie d'y répondre de la meilleure manière possible. Elle a déjà pris des mesures: certains lieux, tel que le cratère de Diamond Head, sur l'île d'Oahu, ont maintenant une capacité limitée. Pour y accéder il faut réserver à l'avance, afin de limiter les dégâts que pourrait causer un trop-plein de visiteurs.

L'agence a aussi commencé à changer sa manière de communiquer, s'éloignant un peu de «l'esprit Aloha» pour se rapprocher de «l'esprit Malama, qui veut dire “protéger, préserver”». «On sensibilise les touristes, pour qu'ils soient les plus respectueux possible de l'endroit et des personnes», explique Ilihia Gionson. «Quand vous regroupez autant de gens dans un même endroit, il y aura toujours des tensions, mais nous essayons vraiment de les limiter. Pour moi, la communication est la meilleure option.»