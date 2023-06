La guillotine, une machine de guerre particulièrement appréciée par Hitler

Temps de lecture: 3 min

La guillotine a laissé le souvenir d'un instrument cruel, acteur incontournable d'un spectacle barbare. Peu savent qu'elle a été inventée afin de réduire les souffrances des condamnés à mort. Sous l'Ancien Régime (fin du XVIᵉ siècle-fin du XVIIIᵉ siècle), la méthode d'exécution est tributaire du crime commis: les faux-monnayeurs sont bouillis, les régicides écartelés, les sorcières brûlées vives, les voleurs pendus…

Or, en cette fin de XVIIIe siècle électrisée par la ferveur égalitaire, le docteur Joseph-Ignace Guillotin, médecin de son état, souhaite rendre tous les condamnés égaux devant la mort. «Si l'on ne s'attendait pas à mourir, on croirait n'avoir senti sur le cou qu'une légère et agréable fraîcheur», assure-t-il en présentant, en 1789, la machine qui portera son nom.

Le caractère démocratique du rasoir du docteur Guillotin n'est pas bien accueilli par la population. Loin de là. Le premier cobaye à passer sous son couperet, un meurtrier parisien sans envergure, est supplicié place de Grève le 25 avril 1792. Cependant, son exécution, impeccable, est jugée trop rapide.

Dès le lendemain, une chanson se répand à travers les rues de la capitale: «Rendez-moi ma potence de bois, rendez-moi ma potence». On regrette le bon temps des cris étouffés, des effusions de sang et des morts lentes… Malgré tout, la guillotine «décollera» des milliers de têtes pendant la Terreur révolutionnaire et poursuivra son service en France jusqu'en 1977.

Nouvelles coupes

Et de l'autre côté du Rhin? Au début du XXe siècle, la décapitation et la pendaison sont encore les méthodes privilégiées pour exécuter meurtriers et individus coupables de haute trahison. Même si Napoléon a démocratisé l'usage de la guillotine en l'exportant pendant ses campagnes prussiennes, en Allemagne, on exécute à la hache jusqu'à la Seconde Guerre mondiale.

C'est notamment le sort de l'espionne Benita von Falkenhayn, mise à mort en février 1935. Est-ce par patriotisme que l'invention française reste au placard? «La peine capitale est exécutée rapidement à la hache, dont l'utilisation n'a jamais entraîné la moindre plainte», estime en tout cas le Allgemeine Zeitung.

Avec l'arrivée au pouvoir du régime nazi, les condamnations à mort se multiplient. Soucieux d'améliorer la cadence de ses bourreaux, Hitler ordonne donc, en octobre 1936, que les décapitations s'effectuent non plus à la hache, mais à l'aide d'une guillotine. Dès lors, la Fallbeil («hache tombante»), ou Köpfmaschine («machine à têtes»), coupe court: de quelques centaines de raccourcis au début des années 1930, on franchit la barre des 1.000 guillotinés en 1943.

Un nom est associé à cette période noire: Johann Reichhart. Issu d'une famille d'équarrisseurs et de bourreaux qui s'étend sur huit générations –la fonction se transmet de père en fils, ce qui explique les nombreuses dynasties qui ont régné sur l'échafaud–, il complète son apprentissage de boucher avant de s'engager dans l'armée pendant la Grande Guerre. Menacé par l'essoufflement de la peine capitale sous la république de Weimar, son business reprend des couleurs sous le Troisième Reich.

Quatre secondes pour une vie

Très impliqué dans son métier, Johann Reichhart perfectionne «sa» guillotine afin de réduire la durée de chaque exécution à quatre secondes maximum. Vêtu d'une redingote noire avec nœud papillon et haut-de-forme, il supervise 3.165 exécutions sous le régime nazi, vivant très confortablement de la rente allouée par le Reich.

Après la chute du régime, le bourreau est employé par les Américains et participe notamment à l'exécution des criminels de guerre nazis. Mais ses vieux démons le rattrapent rapidement: condamné aux travaux forcés, il achève sa vie dans la solitude et le mépris populaire. Ironie de l'histoire, le coupeur de têtes s'est reconverti en marchand de shampooing.

En 1949, la peine de mort est abolie en Allemagne de l'Ouest, bien que la guillotine continue d'être secrètement employée, en RDA, par les agents de la Stasi. À partir de 1967, enfin, l'instrument commence à prendre la poussière. Au total, on estime que 16.500 dissidents furent guillotinés en Allemagne nazie. Soit autant de têtes que sous la Révolution française…