Que faire si votre partenaire menace de se faire du mal lorsque vous le quittez?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur HuffPost

Il existe plusieurs cas de figure où quelqu'un menace de se blesser et de se faire du mal pour empêcher son partenaire de le quitter –en particulier dans des relations toxiques et abusives. Le HuffPost partage ses conseils pour gérer au mieux cette situation délicate.

«Rappelez-vous que si vous cédez aux menaces, qui sont une forme de manipulation, vous n'aidez pas votre proche», explique Yalda Safai, psychiatre new-yorkaise. «En réalité, vous augmentez les risques qu'il utilise les menaces à chaque fois que les choses ne se passent pas comme prévu.»

Si vous êtes dans cette situation, privilégiez votre sécurité avant tout. «Dans toute relation abusive, la personne victime doit donner la priorité à sa sécurité. Une fois hors de danger, elle peut informer d'autres personnes susceptibles d'aider l'agresseur», suggère Racine Henry, thérapeute conjugale et familiale.

Lorsque vous êtes en sécurité, la meilleure chose à faire pour une personne à la santé mentale fragile, c'est de l'orienter vers les bonnes ressources: des professionnels de santé ou des associations. Quoi qu'il arrive, il n'est pas de votre responsabilité de vous assurer que votre ex prenne les mesures nécessaires pour se soigner. Vous pouvez l'aider, mais vous ne pouvez pas régler tous ses problèmes.

Bienveillance mais sécurité avant tout

Dans certains cas, les pensées d'automutilation ou de suicide n'apparaissent pas clairement... Ce qui n'empêche pas qu'elles soient intenses (ou manipulatrices, selon les cas). «Si vous mettez fin à une relation et que votre partenaire vous fait des déclarations telles que “Je ne sais pas si je peux continuer” ou “Je ne peux pas vivre sans toi”, faites-lui comprendre que c'est difficile à entendre pour vous et que ce n'est pas juste parce que vous tenez à lui», conseille Dan Reidenberg, directeur de Suicide Awarness Voices of Education.

Dans tous les cas, ne cédez pas aux menaces. Si vous avez décidé de mettre fin à la relation, c'est sûrement pour de bonnes raisons. Veillez à ne pas tomber dans le piège, tout en exprimant votre inquiétude et en lui donnant les ressources nécessaires pour l'aider.

Si vous ne sortez pas d'une relation abusive, il est tout à fait possible de vouloir prendre des nouvelles de votre ex. «Si vous parvenez à le soutenir et à rester en contact avec, sans vous mettre dans une situation difficile physiquement et mentalement, alors cela peut vous aider à sortir de la relation», affirme Racine Henry.

Faire passer vos besoins et votre sécurité en premier ne vous rend pas égoïste. Vous pouvez tout à fait donner la priorité à votre bien-être tout en reconnaissant qu'il faut accorder de l'importance aux questions d'automutilation et de suicide. En fin de compte, tout le monde mérite d'être dans une relation qui rend heureux. Si cela signifie mettre fin à votre couple parce que vous êtes malheureux, alors n'hésitez pas.